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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:08

Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte hem sıcak tutan hem de şık görünmenize yardımcı olacak hırka modelleri 2026 yılında da gündemde yerini aldı. Özellikle de sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri, örgü teknikleri, modern kesimler ve yumuşak dokulu iplerle hazırlanan hırkalar günlük kombinler de sizlerin yanında yer alıyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:08

Kış aylarının iyice kendini göstermeye başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak hırka modelleri gündeme geliyor. yılında öne çıkan farklı örgü teknikleriyle yapılan hırkalar yumuşak dokusuyla her kombinize adeta cuk oturuyor. Bizde sizin için 2026 yılına damga vuran 10 farklı hırka modellerini araştırmaya başladık. İşte detaylar…

SOĞUK HAVALARDA SIRTINIZI SICACIK TUTACAK 10 FARKLI HIRKA MODELLERİ 2026!

Kış aylarında kalın montların altına ya da tek başına kullanılan hırkalar, soğuklarında artmasıyla birlikte gündemdeki yerini almaya başladı. Özellikle de her ne olursa olsun her koşulda üşüyen kişilerin bile bu zamanlarda hırkaları meydana çıkmışken modelleri de araştırılmaya başlandı. Hatta 2026 yılının en çok kullanılan modelleri her yaşa ve tarza uygun olmasıyla da pek çok alternatifliyle dolapların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor.

Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!

Oversize Örgü Hırkalar

Kışın soğuk da bile rahatlığından ödün vermeyen kişilerin ilk tercihleri arasında yer alan oversize örgü hırkalar geniş kesimleri ve dökümlü yapılarıyla öne çıkıyor. Bu modeller, kalın iplerle de örüldüğü zaman soğuk havalarda sizleri koruyor. Kot pantolonlarla ve tişörtlere kombinlenen oversize örgü hırka soğuk kış günlerinde hem sizleri ısıtacak hem de daha bir modern görünüm kazanmanıza yardım eder.

Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!

Uzun Cepli Hırkalar

İlk bakışta sizlere demode gibi uzun cepli hırkalar 2026 yılında da sevilerek kullanılıyor. Sırt ve boyun bölgesini soğuktan korumak için ön plana çıkan bu modeller, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla tercih edilirken kolayca yapılabilen türleriyle de ideal bir kıyafet oluyor. Düz örgü mantığıyla yapılabiliyor.

Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!

Saç Örgüsü Desenli Hırkalar

Klasik olan bu örgü sayesinde aslında hemen hemen herkesin yapabildiği bir model olan saç örgüsü desenli hırkalar, 2026 yılında da sıklıkla tercih edilecektir. Çünkü ön kısmında, kollarda ya da sırt bölümünde kabartmalı örgü tekniği de kullanılabilir. 

Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!

Kalın iplerle örüldüğü zaman bu kabartmalar daha belli olurken kışın buz gibi soğuk günlerinde sıklıkla tercih ediliyor. Hem gençler de hem de klasik giyim tarzını benimseyen kişiler için yapılabilir. saç örgüsünü anımstayn şekliyle herkesin dönüp bakmasına neden olur. 

Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!

Düğmeli Klasik Hırkalar

Tasarımıyla adeta dikkatleri üzerine çeken düğmeli klasik hırkalar ne zaman giyilirse giyilsin elbiseyi hemen farklı bir duruma sokuyor. Tarz değişimine neden olan düğmeli klasik hırkalar kış aylarında daha sık kullanılıyor.

Soğuk havalarda sırtınızı sıcacık tutacak 10 farklı hırka modelleri 2026!

Balon Kollu Hırkalar

Örgü kıyafetlerin en çok dikkat çeken tasarımları arasında balon kollu hırkalar omuz ve kol bölgesindeki hacimli görünümle birlikte sade bir hırkayı saniyeler içerisinde farklı bir karaktere döndürebiliyor. Bu sebeple de kısa kesimli balon kollu hırkalar yüksek bel pantolon ve eteklerle de uyum sağlayabilir. Eğer ki daha sıcak bir görünüm istenirse de hırkanın kalınlığı ip şekline göre artış gösterebiliyor.

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ETİKETLER
#hırka modelleri
#2026
#Astroloji
#Örgü Hırkalar
#Balon Kollu Hırkalar
#Düğmeli Klasik Hırkalar
#Mavi Kadin
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