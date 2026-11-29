Hazır çantalar yerine kendi tarzını yansıtan aksesuarlar kullanmak isteyenler, el işi modellere yöneliyor. Geçmişten günümüze uzanan tığ işi tekniğiyle hazırlanan çantalar, farklı renk ve desen seçenekleriyle dikkat çekiyor. Üstelik doğru ip ve tığ seçimiyle evde de kolayca hazırlanabilen bu modeller, örgüye yeni başlayanlara da farklı bir uğraş sunuyor. Peki, tığ işi çanta nasıl örülür, hangi malzemeler kullanılır? İşte kendi çantasını yapmak isteyenler için adım adım hazırlık ve örgü rehberi...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Son dönemin el emeği gözdesi! Eski usul tığ işiyle şık çanta yapımı Evde tığ işi çanta yapmak isteyenler için gerekli malzemeler, taban, gövde ve sap örme adımları ile dayanıklılık püf noktaları aktarılmaktadır. Tığ işi çanta yapımı için modele uygun ip, tığ, makas, yün iğnesi, çanta sapı ve isteğe bağlı astar veya fermuar gibi malzemeler gereklidir. Çanta tabanı, büyüklüğe göre zincir çekilip üzerine sık iğne yapılarak ve dönüşlerde aynı noktaya birden fazla sık iğne uygulanarak oluşturulur. Tabanın ardından çevresinden yukarı doğru örülerek kullanım amacına uygun yükseklikte gövde hazırlanır. Sap kısmı için ayrı bir şerit örülebildiği gibi hazır çanta sapları da çantanın iki yanına sağlam şekilde dikilebilir. Çantanın düzgün ve dayanıklı olması için tok duran iplerin seçilmesi, ilmek sıkılığının eşit tutulması ve sapların sağlam sabitlenmesi önerilmektedir.

TIĞ İŞİ ÇANTA YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Evde tığ işi çanta hazırlamak için öncelikle kullanılacak modele uygun ip ve tığ seçilmesi gerekiyor. Çantanın daha tok ve dayanıklı durması için pamuklu makrome ipleri veya çanta yapımına uygun kalın örgü ipleri tercih edilebiliyor.

Gerekli malzemeler şöyle:

1-2 yumak çanta yapımına uygun ip

İpe uygun kalınlıkta tığ

Makas

Yün iğnesi

Çanta sapı veya sap yapımında kullanılacak örgü ipi

İsteğe bağlı çanta tabanı ve astar

Kapama için düğme veya fermuar

TIĞ İŞİ ÇANTA TABANI NASIL ÖRÜLÜR?

Çantanın düzgün durması için taban kısmının ölçüsüne dikkat etmek gerekiyor. İlk olarak çantanın büyüklüğüne göre zincir çekilerek başlanıyor. Zincirin üzerine sık iğne yapılarak taban oluşturuluyor.

Tabanın köşe ve uç kısımlarında dönüşlerin düzgün olması için aynı noktaya birden fazla sık iğne yapılabiliyor. Böylece örgü, kenarlardan genişleyerek çantanın taban şeklini alıyor. İstenilen genişliğe ulaşıldığında taban tamamlanıyor.

ÇANTANIN GÖVDESİ NASIL ÖRÜLÜR?

Taban hazırlandıktan sonra çantanın gövde kısmına geçiliyor. Tabanın çevresinden sık iğne veya tercih edilen başka bir tığ işi tekniğiyle yukarı doğru örülüyor. Her sırada aynı örgü düzeninin korunması, çantanın formunun düzgün ilerlemesine yardımcı oluyor.

Gövde yüksekliği, çantanın kullanım amacına göre belirleniyor. Günlük kullanım için daha geniş modeller hazırlanabilirken küçük el çantalarında daha kısa bir gövde tercih edilebiliyor. Renk geçişleri ve farklı örgü desenleriyle modele kişisel bir görünüm kazandırılabiliyor.

TIĞ İŞİ ÇANTA SAPI NASIL HAZIRLANIR?

Çantanın gövdesi tamamlandıktan sonra sap kısmı hazırlanıyor. Sap için ayrı bir zincir çekilip üzerine sık iğne yapılarak dayanıklı bir şerit örülebiliyor. Hazır çanta sapları da kullanılabiliyor.

Örülen saplar çantanın iki yanına eşit ölçüde yerleştirilerek sağlam şekilde dikiliyor. Sapların bağlantı noktalarının güçlü olması, çantanın ağırlık taşıma kapasitesi açısından önem taşıyor.

ÖRGÜ ÇANTANIN DAHA DÜZGÜN VE DAYANIKLI OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

Tığ işi çantanın hem şık hem de uzun süre kullanılabilir olması için bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor:

Çanta için çok ince ve esnek ipler yerine daha tok duran ipler tercih edin.

Örgü sırasında ilmeklerin sıkılığını mümkün olduğunca eşit tutun.

Tabanın kaymaması ve şeklinin bozulmaması için ölçüleri kontrol ederek ilerleyin.

Sapları gövdeye sağlam şekilde sabitleyin.

Çantanın iç kısmının daha düzenli görünmesini istiyorsanız kumaş astar ekleyin.

Kullanacağınız modele göre fermuar, düğme veya mıknatıslı kapama tercih edin.

El emeğiyle hazırlanan tığ işi çantalar, hem kişisel tarzını yansıtmak hem de günlük kullanımda farklı bir aksesuar tercih etmek isteyenlere güzel bir alternatif sunuyor. Birkaç temel malzemeyle kendi çantanızı örebilir, renk ve desen seçimleriyle tamamen size özel bir tasarım hazırlayabilirsiniz.