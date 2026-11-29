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İstanbul
Hazır çantalar yerine kendi tarzını yansıtan aksesuarlar kullanmak isteyenler, el işi modellere yöneliyor. Geçmişten günümüze uzanan tığ işi tekniğiyle hazırlanan çantalar, farklı renk ve desen seçenekleriyle dikkat çekiyor. Üstelik doğru ip ve tığ seçimiyle evde de kolayca hazırlanabilen bu modeller, örgüye yeni başlayanlara da farklı bir uğraş sunuyor. Peki, tığ işi çanta nasıl örülür, hangi malzemeler kullanılır? İşte kendi çantasını yapmak isteyenler için adım adım hazırlık ve örgü rehberi...
Evde tığ işi çanta hazırlamak için öncelikle kullanılacak modele uygun ip ve tığ seçilmesi gerekiyor. Çantanın daha tok ve dayanıklı durması için pamuklu makrome ipleri veya çanta yapımına uygun kalın örgü ipleri tercih edilebiliyor.
Gerekli malzemeler şöyle:
Kapama için düğme veya fermuar
Çantanın düzgün durması için taban kısmının ölçüsüne dikkat etmek gerekiyor. İlk olarak çantanın büyüklüğüne göre zincir çekilerek başlanıyor. Zincirin üzerine sık iğne yapılarak taban oluşturuluyor.
Tabanın köşe ve uç kısımlarında dönüşlerin düzgün olması için aynı noktaya birden fazla sık iğne yapılabiliyor. Böylece örgü, kenarlardan genişleyerek çantanın taban şeklini alıyor. İstenilen genişliğe ulaşıldığında taban tamamlanıyor.
Taban hazırlandıktan sonra çantanın gövde kısmına geçiliyor. Tabanın çevresinden sık iğne veya tercih edilen başka bir tığ işi tekniğiyle yukarı doğru örülüyor. Her sırada aynı örgü düzeninin korunması, çantanın formunun düzgün ilerlemesine yardımcı oluyor.
Gövde yüksekliği, çantanın kullanım amacına göre belirleniyor. Günlük kullanım için daha geniş modeller hazırlanabilirken küçük el çantalarında daha kısa bir gövde tercih edilebiliyor. Renk geçişleri ve farklı örgü desenleriyle modele kişisel bir görünüm kazandırılabiliyor.
Çantanın gövdesi tamamlandıktan sonra sap kısmı hazırlanıyor. Sap için ayrı bir zincir çekilip üzerine sık iğne yapılarak dayanıklı bir şerit örülebiliyor. Hazır çanta sapları da kullanılabiliyor.
Örülen saplar çantanın iki yanına eşit ölçüde yerleştirilerek sağlam şekilde dikiliyor. Sapların bağlantı noktalarının güçlü olması, çantanın ağırlık taşıma kapasitesi açısından önem taşıyor.
Tığ işi çantanın hem şık hem de uzun süre kullanılabilir olması için bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor:
Kullanacağınız modele göre fermuar, düğme veya mıknatıslı kapama tercih edin.
El emeğiyle hazırlanan tığ işi çantalar, hem kişisel tarzını yansıtmak hem de günlük kullanımda farklı bir aksesuar tercih etmek isteyenlere güzel bir alternatif sunuyor. Birkaç temel malzemeyle kendi çantanızı örebilir, renk ve desen seçimleriyle tamamen size özel bir tasarım hazırlayabilirsiniz.