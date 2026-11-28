Adenz Film tarafından Ramazan dizisi olarak yayınlanması planlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisi heyecanla beklenirken oyuncu kadrosu tamamlanmaya devam ediyor. Öyle ki son zamanların sevilen isimleri Taha Baran Özbek ve Sanem Babi, Yahya Efendi Kalbin Aynası’nın yeni isimleri oldular. Başarılı oyuncular bakın hangi karakterlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Taha Baran Özbek ve Sanem Babi’nin yeni projesi belli oldu! Yahya Efendi Kalbin Aynası’nda partner oldular Adenz Film tarafından Ramazan dizisi olarak yayınlanması planlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin oyuncu kadrosuna Taha Baran Özbek ve Sanem Babi dahil oldu. Yahya Efendi Kalbin Aynası, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve 27 bölüm sürecek. Taha Baran Özbek dizide Yahya Efendi'nin oğlu İbrahim karakterini canlandıracak. Sanem Babi ise Rum Heleni karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin konusu, Trabzon'da dünyaya gelen Yahya Efendi'nin hayatını ve 16. yüzyıl Osmanlı coğrafyasını ele alacak. Yahya Efendi'nin matematik, astronomi ve felsefeyle ilgilenen ilim hayatı ve süt kardeşi Kanuni Sultan Süleyman ile ilişkisi konu edinecek. Dizinin okuma provası 1 Aralık'ta yapılacak ve 2027 Ramazan ayında ekranlara gelmesi planlanıyor.

TAHA BARAN ÖZBEK VE SANEM BABİ’NİN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU!

TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası Adenz Film imzasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ramazan dizisi olarak ekranlara gelecek olan Yahya Efendi Kalbin Aynası, 27 bölüm sürecek. Ekranların dikkat çekecek yapımlarından biri olacağı düşünülen yeni dizi yavaş yavaş oyuncu kadrosunu tamamlamaya devam ediyor.

Öyle ki son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken iki oyuncu Taha Baran Özbek ve Sanem Babi, 3 Aralık’ta sete çıkmaya hazırlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Şükrü Özyıldız’ın başrol olacağı duyurulmuştu.

Taha Baran Özbek, ‘Yahya Efendi’nin oğlu İbrahim’i oynarken babasının aksine ilime değil de kuyumculuk zanaatına karşı tutkuludur. Hatta en büyük arzusu da zengin olmaktır. Diğer bir yandan da dizide Rum Heleni’yi oynayacak olan isim ise Sanem Babi oldu.

YAHYA EFENDİ KALBİN AYNASI’NDA PARTNER OLDULAR

Yahya Efendi Kalbin Aynası’nda partner olan Taha Baran Özbek ve Sanem Babi, hayranları tarafından heyecanla takip ediliyor. Sadet İnci’nin yönetmek koltuğunda oturduğu Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinde İbrahim’e karşı hissettiği aşkla büyük bir yıkılma yaşayacağı ekranlara gelecek.

Dizinin okuma provası 1 Aralık’ta yapılacak. Trabzon’da dünyaya gelen Yahya Efendi’nin hayatını ele alacak olan Yahya Efendi Kalbin Aynası, 16. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında geçecek. Matematik, astronomi ve felsefeyle ilgilenen Yahya Efendi’nin ilim hayatını ele alan yapım olarak dikkatleri üzerine çekti.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, dizide Yahya Efendi ile süt kardeşi Kanuni Sultan Süleyman arasındaki ilişkiye de yer verilecek. Osmanlı dönemlerinin alimlerini izleyicisiyle buluşturacak olan Yahya Efendi Kalbin Aynası adlı tarihi dizi 2027’de Ramazan ayında ekranlara gelecek.

Bölüm sürelerinin kısa olacağı iddia edilen Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisi Serdar Özönalan ve Hasan Erimez gibi isimlerin senaryosunu kaleme aldığı Yahya Efendi Kalbin Aynası, yakında izleyicisi karşısına çıkarak ekranlara damga vuracak.