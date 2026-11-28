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İstanbul
Adenz Film tarafından Ramazan dizisi olarak yayınlanması planlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisi heyecanla beklenirken oyuncu kadrosu tamamlanmaya devam ediyor. Öyle ki son zamanların sevilen isimleri Taha Baran Özbek ve Sanem Babi, Yahya Efendi Kalbin Aynası’nın yeni isimleri oldular. Başarılı oyuncular bakın hangi karakterlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası Adenz Film imzasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ramazan dizisi olarak ekranlara gelecek olan Yahya Efendi Kalbin Aynası, 27 bölüm sürecek. Ekranların dikkat çekecek yapımlarından biri olacağı düşünülen yeni dizi yavaş yavaş oyuncu kadrosunu tamamlamaya devam ediyor.
Öyle ki son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken iki oyuncu Taha Baran Özbek ve Sanem Babi, 3 Aralık’ta sete çıkmaya hazırlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Şükrü Özyıldız’ın başrol olacağı duyurulmuştu.
Taha Baran Özbek, ‘Yahya Efendi’nin oğlu İbrahim’i oynarken babasının aksine ilime değil de kuyumculuk zanaatına karşı tutkuludur. Hatta en büyük arzusu da zengin olmaktır. Diğer bir yandan da dizide Rum Heleni’yi oynayacak olan isim ise Sanem Babi oldu.
Yahya Efendi Kalbin Aynası’nda partner olan Taha Baran Özbek ve Sanem Babi, hayranları tarafından heyecanla takip ediliyor. Sadet İnci’nin yönetmek koltuğunda oturduğu Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinde İbrahim’e karşı hissettiği aşkla büyük bir yıkılma yaşayacağı ekranlara gelecek.
Dizinin okuma provası 1 Aralık’ta yapılacak. Trabzon’da dünyaya gelen Yahya Efendi’nin hayatını ele alacak olan Yahya Efendi Kalbin Aynası, 16. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında geçecek. Matematik, astronomi ve felsefeyle ilgilenen Yahya Efendi’nin ilim hayatını ele alan yapım olarak dikkatleri üzerine çekti.
Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, dizide Yahya Efendi ile süt kardeşi Kanuni Sultan Süleyman arasındaki ilişkiye de yer verilecek. Osmanlı dönemlerinin alimlerini izleyicisiyle buluşturacak olan Yahya Efendi Kalbin Aynası adlı tarihi dizi 2027’de Ramazan ayında ekranlara gelecek.
Bölüm sürelerinin kısa olacağı iddia edilen Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisi Serdar Özönalan ve Hasan Erimez gibi isimlerin senaryosunu kaleme aldığı Yahya Efendi Kalbin Aynası, yakında izleyicisi karşısına çıkarak ekranlara damga vuracak.