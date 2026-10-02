Cuma akşamlarını büyük bir heyecanla izlenen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonuyla ekranlara gelmek için gün sayıyor. İlk sezonuyla reytinglerde zirveye yerleşen Taşacak Bu Deniz, konusunun yanı sıra oyuncularıyla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Özellikle de Oruç ve İso’nun abileri Fatih Furtuna, ilk sezondan beri kimin oynayacağıyla merakla beklenirken ikinci sezonun başlamasına yakın tekrardan merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kim? Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna geliyor mu? sorularını sizin için araştırdık.

TAŞACAK BU DENİZ FATİH FURTUNA KİM?

Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluşmak için gün sayarken ilk sezondan beri merak konusu olan Oruç ve İso’nun abisi Fatih Furtuna’nın kim olacağıyla ilgili tekrardan gündeme geldi.

İkinci sezonunda yeni konular ve yeni isimlerinde dahil olduğu Taşacak Bu Deniz dizisinde karakterler gündeme gelirken ilk sezondan beri diziye ha girdi ha girecek olan Fatih Furtuna için son zamanlarda gündemde fazla konuşulmaya başlandı. Hatta ilk sezonlarda dizinin bazı sahnelerinde Fatih Furtuna hakkında ip uçları verilse de diziye dahil olacak ismin kim olacağı bilinmiyor.

Şimdilerde de yeni sezonun başlamasıyla merak edilen Taşacak Bu Deniz’in Fatih Furtuna’sı kim olacak resmi olarak açıklanmadı. Dizinin yeni bölümlerinde Fatih Furtuna hakkında heyecanla beklenen konular gündeme gelecektir.

TAŞACAK BU DENİZ FATİH FURTUNA GELİYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisine Fatih Furtuna’nın ikinci sezonda gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Zarife Furtuna’nın en büyük oğlu olan ve Oruç, İso’nun abisi olan Fatih Furtuna uzun zamandır beklenirken arama motorlarında da konu hakkında araştırmalar yapılıyor.

Fatih Furtuna karakteri için geçtiğimiz dönemlerde birbirinden başarılı isimlerin adları kamuoyunda konuşulsa da o isimlerin Fatih Furtuna olmayacağı söylenmişti. Şimdilerde de Fatih Furtuna’nın gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Kamuoyunda yer alan iddialara göre ikinci sezonda Taşacak Bu Deniz dizisine dahil olacak olan Fatih Furtuna için oynayacak ismin gizli tutulduğu iddia edildi. Senaryo gereği diziye girecek olan Fatih Furtuna karakteri hakkında net bir açıklama henüz yapılmadığı için oynayacak karakterin kim olacağı henüz bilinmiyor.