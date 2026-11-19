Fantastik romantik türündeki The Remarried Empress, imparatoriçe Navier'in ihanete uğramasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Güçlü bir hükümdar olan Navier, eşi İmparator Sovieshu'nun başka bir kadınla evlenmek istemesi üzerine kendi geleceği için yeni bir karar alıyor. Aşk, ihanet ve saray mücadelelerini bir araya getiren yapım, yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, The Remarried Empress kaç bölümden oluşuyor, 9. bölüm ne zaman yayınlanacak ve yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ The Remarried Empress kaç bölüm? The Remarried Empress 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fantastik romantik türündeki The Remarried Empress dizisinin yayın takvimi, 8. bölümünde yaşanan önemli saray gelişmeleri ve 9. bölüm fragman durumu hakkında detaylar paylaşıldı. İlk sezonu toplam 10 bölümden oluşan dizinin 9. ve 10. bölümlerinin 25 Kasım 2026'da yayınlanması planlanıyor. 8. bölümde Heinrey, ağabeyi Kral Walton III'ün ölümüyle Batı Krallığı'nın yeni hükümdarı oldu ancak Kraliçe Krista ile evlenme baskısına karşı çıktı. Kosair, Rashta'nın geçmişte bir oğlu olduğunu öğrense de bu bilgiyi Navier'ye ulaştıramadan esir düştü. İmparator Sovieshu, Navier'den boşanıp Rashta'yı yeni imparatoriçe yapmaya karar verirken; Navier ise Heinrey'nin taç giyme törenine katılma kararı aldı. Dizinin 9. bölümüne özel tanıtım fragmanına ilişkin henüz resmi bir yayın duyurusu bulunmuyor.

THE REMARRIED EMPRESS KAÇ BÖLÜM?

The Remarried Empress'in ilk sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. İlk dört bölüm 3 Kasım 2026'da yayınlandı. Beşinci ve altıncı bölümler 11 Kasım'da, yedinci ve sekizinci bölümler ise 18 Kasım'da izleyiciyle buluştu. Dokuzuncu ve onuncu bölümlerin 25 Kasım 2026'da yayınlanması planlanıyor.

THE REMARRIED EMPRESS 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

The Remarried Empress'in 8. bölümünde saraydaki dengeleri değiştiren gelişmeler yaşandı. Heinrey, ağabeyi Kral Walton III'ün ölümünün ardından Batı Krallığı'nın yeni hükümdarı oldu. Tahta geçmesinin ardından siyasi baskılarla karşılaşan Heinrey'ye, Kraliçe Krista ile evlenmesi yönünde beklentiler iletildi. Ancak genç hükümdar, kalbinde başka birinin olduğunu söyleyerek bu evliliğe sıcak bakmadığını gösterdi.

Doğu İmparatorluğu'nda ise Rashta'nın geçmişine ilişkin sırlar giderek gün yüzüne çıktı. Kosair, Rashta'nın eski efendisi Lotteshu'nun elindeki Kızıl Yüzük'ü geri aldı ve onun geçmişte dünyaya getirdiği çocukla ilgili gerçeği öğrendi. Lotteshu'nun itirafına göre Rashta'nın daha önce bir oğlu olmuştu. Ancak Kosair, bu bilgileri Navier'ye ulaştırmaya çalışırken yakalanarak esir düştü.

Bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri de Sovieshu'nun Navier hakkındaki kararı oldu. Lady Albani, Navier'nin çocuk sahibi olamamasının çocukluğunda yediği kurabiyelerden kaynaklandığını ileri sürdü. İmparator, ayrıca yalnızca imparatoriçeden doğan bir çocuğun tahtın yasal varisi olabileceğini öğrendi. Bunun üzerine Navier'den boşanarak Rashta'yı yeni imparatoriçe yapmaya karar verdi.

Navier ise Sovieshu'nun planını öğrenmesine rağmen elindeki bilgileri hemen açıklamadı. Bölümün sonunda Heinrey'nin taç giyme törenine bizzat katılacağını söyleyerek önemli bir karar aldı. Böylece 8. bölüm, Navier'nin Batı Krallığı'na doğru atacağı yeni adımın sinyalini veren gelişmeyle sona erdi.

THE REMARRIED EMPRESS 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

The Remarried Empress dizisinin 9. bölüm fragmanına ilişkin henüz resmi bir yayın duyurusu bulunmuyor. Dizinin yayın takvimine göre 9. ve 10. bölümler 25 Kasım 2026 Çarşamba günü aynı anda izleyiciyle buluşacak. Böylece ilk sezonun finaline ulaşılacak.

Disney+ tarafından daha önce paylaşılan genel dizi fragmanı ise yeni bölüm fragmanı değil. Bu nedenle izleyicilerin beklediği 9. bölüme özel tanıtım videosunun yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmasını beklemek gerekiyor.