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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:08

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

Moda dünyasında geçmişin izlerini taşıyan el işi aksesuarlar, 2026 yılında yeniden dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle tığ işi vintage kolluk modelleri, ceket ve gömlek kombinlerine farklı bir hava katmak isteyenlerin tercihleri arasında öne çıkıyor. Geleneksel örgü tekniklerinin modern giyim anlayışıyla bir araya geldiği bu parçalar, hem günlük kombinlerde hem de özel günlerde kullanılabilecek şık alternatifler sunuyor. Üstelik farklı renk, desen ve uzunluk seçenekleri sayesinde her tarza hitap eden modeller bulmak mümkün.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:08

Son yıllarda el emeği ürünlere yönelik ilginin artmasıyla birlikte örgü aksesuarlar da gardıroplarda daha fazla yer edinmeye başladı. Özellikle vintage stilin etkisini taşıyan tığ işi kolluklar, sade kıyafetlere hareket kazandıran tamamlayıcı parçalar arasında yer alıyor. Peki, 2026 yılında hangi kolluk modelleri öne çıkıyor? Ceket ve gömleklerle nasıl kombinleniyor? İşte sezonun dikkat çeken örgü kolluk trendleri…

2026 MODASINDA VINTAGE KOLLUKLAR YENİDEN GÜNDEMDE!

Geçmiş yılların moda anlayışından izler taşıyan vintage kolluklar, 2026 yılında farklı tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle tığ kullanılarak hazırlanan modeller, nostaljik görünümü sevenlerin ilgisini çekiyor. Delikli örgü desenleri, çiçek motifleri, düğmeli tasarımlar ve bileğe doğru genişleyen kesimler, bu sezonun öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

Kollukların en dikkat çekici özelliklerinden biri, kıyafetin tamamını değiştirmeden görünümde farklılık sağlayabilmesi. Düz renk bir gömlek ya da klasik bir ceketin üzerine eklenen örgü kolluklar, kombine daha özgün bir stil kazandırıyor. Özellikle krem, bej, kahverengi ve bordo gibi vintage modayla özdeşleşen renkler, 2026 modellerinde sıkça tercih ediliyor.

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

CEKETLERLE KULLANILAN ÖRGÜ KOLLUKLAR ZARİF BİR GÖRÜNÜM SUNUYOR

Tığ işi kolluklar, özellikle klasik ceketlerle birlikte kullanıldığında dikkat çekici bir stil oluşturuyor. Ceket kollarının altından görünen dantel detaylı örgüler, sade ve resmi kombinlere daha sıcak bir görünüm kazandırıyor. Siyah, lacivert veya gri ceketlerle kullanılabilecek ekru ve krem tonlarındaki kolluklar, renk uyumuyla öne çıkıyor. Daha iddialı bir görünüm isteyenler ise bordo, hardal sarısı veya koyu yeşil gibi renkleri tercih edebiliyor.

Özellikle kısa kollu ceketlerle kullanılabilen uzun örgü kolluklar, hem aksesuar hem de tamamlayıcı giyim parçası olarak değerlendiriliyor. Düğmeli modeller ise kullanım kolaylığı açısından ilgi görüyor. Böylece kolluklar, farklı kıyafetlerle rahatlıkla bir araya getirilebiliyor.

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

GÖMLEKLERDE DANTEL VE ÇİÇEK MOTİFLİ KOLLUKLAR ÖNE ÇIKIYOR

2026 yılında gömlek kombinlerinde vintage esintiler taşıyan örgü aksesuarlar dikkat çekiyor. Özellikle beyaz gömleklerle kullanılan dantel görünümlü tığ işi kolluklar, sade giyimi sevenler için şık bir alternatif oluşturuyor.
Çiçek motifli modeller, romantik giyim tarzından hoşlananların tercihleri arasında yer alıyor. Küçük çiçeklerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan tasarımlar, kollara zarif bir görünüm kazandırıyor. Daha sade modellerde ise zincir örgü, file desen ve kabartmalı motifler öne çıkıyor.

Oversize gömleklerle kullanılan geniş kolluklar da farklı bir stil arayanlara hitap ediyor. Özellikle manşet bölümünde düğme bulunan modeller, gömleğin kendi tasarımının bir parçasıymış gibi görünüyor.

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

2026'NIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN TIĞ İŞİ KOLLUK MODELLERİ

Bu yıl vintage kolluk tasarımlarında farklı örgü teknikleri ve motifler ön plana çıkıyor. İşte gardıroplarda yer bulabilecek bazı modeller:

•    Dantel desenli kolluklar: İnce iplerle hazırlanan bu modeller, özellikle gömlek ve klasik ceketlerle uyum sağlıyor.
•    Çiçek motifli kolluklar: Renkli veya tek renkli çiçek detaylarıyla hazırlanan tasarımlar, nostaljik bir görünüm sunuyor.
•    Düğmeli vintage kolluklar: Bilek bölümündeki düğmeler sayesinde kolayca takılıp çıkarılabiliyor.
•    Balon kolluk modelleri: Üst bölümü daha geniş, bileğe doğru daralan tasarımlar özellikle romantik kombinlerde tercih ediliyor.
•    File örgü kolluklar: Hafif ve delikli yapısıyla öne çıkan bu modeller, bahar ve yaz kombinlerine eşlik edebiliyor.
•    Kabarık motifli kolluklar: Üç boyutlu örgü detaylarıyla hazırlanan modeller, sade kıyafetlere farklı bir görünüm kazandırıyor.

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

HANGİ RENKLER VINTAGE KOLLUK MODASINDA ÖNE ÇIKIYOR?

2026 sezonunda vintage stilin ruhunu yansıtan doğal ve toprak tonları öne çıkıyor. Ekru, kırık beyaz, bej, sütlü kahve ve tarçın tonları, örgü kolluklarda sıkça tercih edilebilecek renkler arasında bulunuyor.

Daha romantik bir görünüm isteyenler pudra pembesi, lavanta ve açık mavi tonlarına yönelebiliyor. Bordo, zümrüt yeşili ve koyu kahverengi gibi renkler ise sonbahar ve kış kombinlerinde güçlü bir alternatif oluşturuyor.
Özellikle tek renk kıyafetlerle kontrast oluşturan örgü kolluklar, aksesuarın daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor. Örneğin beyaz bir gömlekle bordo kolluk kullanmak veya siyah bir ceketle ekru örgü tercih etmek, dengeli bir görünüm elde etmeye yardımcı oluyor.

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

EVDE TIĞ İLE KOLLUK ÖRMEK İSTEYENLERE MODEL ÖNERİLERİ

Tığ işi kollukların sevilen özelliklerinden biri de evde hazırlanabilecek örgü projeleri arasında yer alması. Çok karmaşık teknikler gerektirmeyen bazı modeller, örgüye yeni başlayanlar tarafından da denenebiliyor.
Başlangıç için düz zincir ve sık iğne tekniğiyle hazırlanan sade kolluklar tercih edilebilir. Daha hareketli bir model isteyenler ise trabzan, file örgü ve çiçek motiflerinden yararlanabilir. Kolluğun bilek kısmına düğme, inci görünümlü aksesuar veya farklı renklerde ip detayları eklenerek tasarım kişiselleştirilebilir.

İplik seçiminde pamuklu ve yumuşak dokulu seçeneklere yönelmek, kullanım konforu açısından önem taşıyor. Ayrıca kolluğun bileği sıkmaması ve hareketleri kısıtlamaması için ölçülerin doğru alınması gerekiyor.

Tığa yapılan vintage kolluk modelleri 2026! Ceket ve gömlekler için şıklığı artıran örgü parça

KÜÇÜK BİR ÖRGÜ DETAYIYLA KOMBİNLERİNİZİ FARKLILAŞTIRIN

2026 yılında vintage modanın öne çıkan parçalarından biri olan tığ işi kolluklar, hem el emeği ürünleri sevenlere hem de giyim tarzında küçük değişiklikler yapmak isteyenlere hitap ediyor. Ceketlerden gömleklere, sade elbiselerden günlük kombinlere kadar pek çok farklı parçayla kullanılabilen bu aksesuarlar, gardıroplara nostaljik bir dokunuş ekliyor.

Üstelik farklı renk ve motif seçenekleri sayesinde her mevsime ve kişisel stile uygun tasarımlar bulmak mümkün. Klasik dantel modellerinden çiçekli tasarımlara kadar uzanan geniş seçenekler, örgü kollukları 2026'nın dikkat çeken tamamlayıcı aksesuarlarından biri haline getiriyor.

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#Örgü & Hobi
#Mavi Kadin
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