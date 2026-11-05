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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:47

Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri

Soğuk havaların vazgeçilmez aksesuarlarından bereler, 2026 yılında da el işi modasının en çok ilgi gören parçaları arasında yer alıyor. Özellikle tığ işiyle hazırlanan modeller; farklı desenleri, renk seçenekleri ve her tarza hitap eden tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük kombinlerde hem de kışlık kıyafetlerde kullanılabilen tığ işi bereler, el emeği ürünlerden hoşlananların ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:47

2026 sezonunda sade modellerden kabartmalı desenlere, ponponlu tasarımlardan salaş berelere kadar pek çok seçenek öne çıkıyor. Üstelik tığ işi bere örmek için ileri düzey örgü bilgisine sahip olmak gerekmiyor. Temel tığ işi tekniklerini bilenler, birkaç malzeme ve doğru anlatımla kendilerine veya sevdiklerine özel bereler hazırlayabiliyor.

2026'NIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN TIĞ İŞİ BERE MODELLERİ

Bu yıl bere modellerinde hem klasik hem de modern çizgiler bir arada görülüyor. Özellikle kalın iplerle hazırlanan hacimli bereler, kış kombinlerinin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Daha ince iplerle örülen hafif modeller ise mevsim geçişlerinde kullanılabiliyor.

Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri

2026 yılında öne çıkan bere modelleri arasında şunlar bulunuyor:

•    Ponponlu bereler: Tepesinde büyük veya küçük ponpon bulunan modeller, sportif ve sevimli bir görünüm sunuyor.
•    Salaş bereler: Arkaya doğru dökümlü duran tasarımlar, rahat giyim tarzını benimseyenler tarafından tercih ediliyor.
•    Kabartmalı desenli bereler: Farklı tığ teknikleriyle hazırlanan yüzeyler, berelere hareketli bir görünüm kazandırıyor.
•    Lastik görünümlü bereler: Esnek ve başı güzel kavrayan modeller, günlük kullanım açısından oldukça kullanışlı.
•    Çiçek detaylı bereler: Küçük örgü çiçeklerle süslenen tasarımlar, klasik modellere farklı bir hava katıyor.
•    Oversize bereler: Bol kesimli ve kalın iplerle hazırlanan modeller, özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.

Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri

TIĞ İŞİ BERE YAPIMI İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Evde bere örmeye başlamak isteyenlerin öncelikle uygun ip ve tığ seçmesi gerekiyor. Kullanılacak ipin kalınlığı, berenin dokusunu ve büyüklüğünü doğrudan etkiliyor. Yumuşak dokulu, cildi rahatsız etmeyen ve sıcak tutan ipler kışlık bereler için daha uygun oluyor.

Bere yapımında ihtiyaç duyulan temel malzemeler şöyle:

•    Orta kalınlıkta veya kalın örgü ipi
•    İpe uygun numarada tığ
•    Yün iğnesi
•    Makas
•    İsteğe bağlı ponpon veya süsleme malzemeleri

İlk kez bere öreceklerin çok karışık desenler yerine sık iğne, yarım trabzan ve trabzan gibi temel tekniklerle başlaması öneriliyor.

Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri

ADIM ADIM KOLAY TIĞ İŞİ BERE NASIL ÖRÜLÜR?

Tığ işi bere hazırlarken ilk aşama baş çevresine uygun ölçüyü belirlemek. Yetişkin bir birey için baş çevresi genellikle 54-58 santimetre arasında değişebiliyor. Ancak ip türü ve örgünün esnekliği de ölçüyü etkilediğinden küçük bir deneme parçası hazırlamak faydalı oluyor.

Adım NoAşamaAçıklama
1Berenin tepe kısmını hazırlayınSihirli halka yaparak işe başlayabilirsiniz. Halkanın içerisine belirlediğiniz sayıda sık iğne veya trabzan yapın.
2İlmek sayılarını artırınHer sırada düzenli artırmalar yaparak yuvarlak bir form oluşturun. Berenin tepe bölümü istenen genişliğe ulaşana kadar bu işlemi sürdürün.
3Gövde bölümünü örünYeterli genişliğe ulaştıktan sonra artırma yapmadan örmeye devam edin. Böylece berenin yan kısımları aşağı doğru uzamaya başlayacaktır.
4Boyunu ayarlayınBerenin başa oturması için uygun uzunluğa ulaşana kadar aynı örgü düzenini koruyun.
5Kenar kısmını tamamlayınDaha düzgün bir bitiş için sık iğne veya esnek görünümlü bir kenar modeli uygulayabilirsiniz.
6Son dokunuşları yapınİpleri gizleyin ve isterseniz berenizin üzerine ponpon, örgü çiçek veya düğme gibi süslemeler ekleyin.

RENK SEÇİMİNDE 2026 KIŞ MODASI ÖNE ÇIKIYOR

Bere modellerinde renk seçimi de en az örgü deseni kadar önemli. 2026 sezonunda krem, bej, kahverengi, bordo, gri ve siyah gibi zamansız renklerin yanı sıra pastel tonlar da ilgi görüyor.

Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri

Özellikle ekru ve sütlü kahve tonları, farklı renklerdeki mont ve kabanlarla kolayca uyum sağlıyor. Bordo ve koyu yeşil gibi renkler ise daha belirgin bir aksesuar tercih edenlerin dikkatini çekiyor.

Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri

EL EMEĞİ BERELER HEM ŞIK HEM DE EKONOMİK

Tığ işi bere örmek yalnızca kışlık bir aksesuar edinmenin yolu değil, aynı zamanda kişisel ihtiyaçlara uygun ürünler hazırlamanın da pratik bir yöntemi. Hazır alınan berelerde bulunmayan renk ve ölçü seçenekleri, el işi ürünlerde kolaylıkla uygulanabiliyor.
 

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ETİKETLER
#2026 Sezonu
#Örgü & Hobi
#Kalın Ipler
#Tığ Işi Bere
#Ponponlu Bereler
#Salaş Bereler
#Mavi Kadin
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