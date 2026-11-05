Tığ işiyle muhteşem bere yapımı 2026! Bere modelleri

2026 sezonunda sade modellerden kabartmalı desenlere, ponponlu tasarımlardan salaş berelere kadar pek çok seçenek öne çıkıyor. Üstelik tığ işi bere örmek için ileri düzey örgü bilgisine sahip olmak gerekmiyor. Temel tığ işi tekniklerini bilenler, birkaç malzeme ve doğru anlatımla kendilerine veya sevdiklerine özel bereler hazırlayabiliyor.

2026'NIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN TIĞ İŞİ BERE MODELLERİ

Bu yıl bere modellerinde hem klasik hem de modern çizgiler bir arada görülüyor. Özellikle kalın iplerle hazırlanan hacimli bereler, kış kombinlerinin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Daha ince iplerle örülen hafif modeller ise mevsim geçişlerinde kullanılabiliyor.

2026 yılında öne çıkan bere modelleri arasında şunlar bulunuyor:

• Ponponlu bereler: Tepesinde büyük veya küçük ponpon bulunan modeller, sportif ve sevimli bir görünüm sunuyor.

• Salaş bereler: Arkaya doğru dökümlü duran tasarımlar, rahat giyim tarzını benimseyenler tarafından tercih ediliyor.

• Kabartmalı desenli bereler: Farklı tığ teknikleriyle hazırlanan yüzeyler, berelere hareketli bir görünüm kazandırıyor.

• Lastik görünümlü bereler: Esnek ve başı güzel kavrayan modeller, günlük kullanım açısından oldukça kullanışlı.

• Çiçek detaylı bereler: Küçük örgü çiçeklerle süslenen tasarımlar, klasik modellere farklı bir hava katıyor.

• Oversize bereler: Bol kesimli ve kalın iplerle hazırlanan modeller, özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.

TIĞ İŞİ BERE YAPIMI İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Evde bere örmeye başlamak isteyenlerin öncelikle uygun ip ve tığ seçmesi gerekiyor. Kullanılacak ipin kalınlığı, berenin dokusunu ve büyüklüğünü doğrudan etkiliyor. Yumuşak dokulu, cildi rahatsız etmeyen ve sıcak tutan ipler kışlık bereler için daha uygun oluyor.

Bere yapımında ihtiyaç duyulan temel malzemeler şöyle:

• Orta kalınlıkta veya kalın örgü ipi

• İpe uygun numarada tığ

• Yün iğnesi

• Makas

• İsteğe bağlı ponpon veya süsleme malzemeleri

İlk kez bere öreceklerin çok karışık desenler yerine sık iğne, yarım trabzan ve trabzan gibi temel tekniklerle başlaması öneriliyor.

ADIM ADIM KOLAY TIĞ İŞİ BERE NASIL ÖRÜLÜR?

Tığ işi bere hazırlarken ilk aşama baş çevresine uygun ölçüyü belirlemek. Yetişkin bir birey için baş çevresi genellikle 54-58 santimetre arasında değişebiliyor. Ancak ip türü ve örgünün esnekliği de ölçüyü etkilediğinden küçük bir deneme parçası hazırlamak faydalı oluyor.

Adım No Aşama Açıklama 1 Berenin tepe kısmını hazırlayın Sihirli halka yaparak işe başlayabilirsiniz. Halkanın içerisine belirlediğiniz sayıda sık iğne veya trabzan yapın. 2 İlmek sayılarını artırın Her sırada düzenli artırmalar yaparak yuvarlak bir form oluşturun. Berenin tepe bölümü istenen genişliğe ulaşana kadar bu işlemi sürdürün. 3 Gövde bölümünü örün Yeterli genişliğe ulaştıktan sonra artırma yapmadan örmeye devam edin. Böylece berenin yan kısımları aşağı doğru uzamaya başlayacaktır. 4 Boyunu ayarlayın Berenin başa oturması için uygun uzunluğa ulaşana kadar aynı örgü düzenini koruyun. 5 Kenar kısmını tamamlayın Daha düzgün bir bitiş için sık iğne veya esnek görünümlü bir kenar modeli uygulayabilirsiniz. 6 Son dokunuşları yapın İpleri gizleyin ve isterseniz berenizin üzerine ponpon, örgü çiçek veya düğme gibi süslemeler ekleyin.

RENK SEÇİMİNDE 2026 KIŞ MODASI ÖNE ÇIKIYOR

Bere modellerinde renk seçimi de en az örgü deseni kadar önemli. 2026 sezonunda krem, bej, kahverengi, bordo, gri ve siyah gibi zamansız renklerin yanı sıra pastel tonlar da ilgi görüyor.

Özellikle ekru ve sütlü kahve tonları, farklı renklerdeki mont ve kabanlarla kolayca uyum sağlıyor. Bordo ve koyu yeşil gibi renkler ise daha belirgin bir aksesuar tercih edenlerin dikkatini çekiyor.

EL EMEĞİ BERELER HEM ŞIK HEM DE EKONOMİK

Tığ işi bere örmek yalnızca kışlık bir aksesuar edinmenin yolu değil, aynı zamanda kişisel ihtiyaçlara uygun ürünler hazırlamanın da pratik bir yöntemi. Hazır alınan berelerde bulunmayan renk ve ölçü seçenekleri, el işi ürünlerde kolaylıkla uygulanabiliyor.

