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Mavi Kadin Örgü & Hobi
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:30

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

El emeğini şıklıkla buluşturan örgü tasarımları, 2026 yılında kış modasının dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Özellikle tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri, zarif desenleri, farklı ip seçenekleri ve şık duruşlarıyla örgü severlerin ilgisini çekiyor. Hem günlük kombinlerde hem de özel günlerde kullanılabilen bu boyunluklar, klasik atkı modellerine farklı bir alternatif sunuyor. Üstelik evde kolaylıkla hazırlanabilmeleri, bu tasarımları el işi tutkunları için daha da cazip hâle getiriyor.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:30

Yeni sezonun öne çıkan örgü boyunluklarında ince motifler, file desenleri, çiçek detayları ve dalgalı kenarlar ön plana çıkıyor. Dantel zarafetini örgünün sıcaklığıyla bir araya getiren modeller, boyun bölgesinde hafif ve estetik bir görünüm oluşturuyor. Peki, 2026 yılında hangi boyunluk modelleri tercih ediliyor? İşte birbirinden şık tasarımlar ve örgü severlerin ilgisini çekecek detaylar.

2026’NIN EN ÇOK KONUŞULAN BOYUNLUK MODELLERİ

2026 örgü modasında dantel görünümlü boyunluklar, farklı desen seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle küçük motiflerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan modeller, zarif görünümden hoşlananların tercihleri arasında bulunuyor. Kare, yuvarlak ve çiçek biçimindeki motiflerle örülen boyunluklar, farklı giyim tarzlarına kolaylıkla uyum sağlıyor.

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

Bu modellerin en güzel özelliklerinden biri de kişisel tercihlere göre değiştirilebilmesi. Daha sık dokulu bir tasarım isteyenler küçük aralıklı tığ işi tekniklerini kullanabilirken, hafif ve dökümlü bir görünüm isteyenler file örgü modellerine yönelebiliyor. Böylece aynı model, farklı ipler ve renklerle birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

ÇİÇEK MOTİFLİ DANTEL BOYUNLUKLAR ÇOK SEVİLİYOR

Çiçek motifleri, dantel görünümlü örgü boyunlukların en dikkat çekici seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Küçük çiçeklerin birbirine eklenmesiyle hazırlanan bu tasarımlar, özellikle romantik ve zarif giyim tarzını sevenlere hitap ediyor.

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

Krem, ekru, pudra pembesi, lavanta ve açık bej gibi renkler çiçek motifli boyunluklarda oldukça şık bir görünüm sunuyor. Daha iddialı bir model tercih edenler ise bordo, zümrüt yeşili, mürdüm ve siyah tonlarını değerlendirebiliyor.

Çiçek motiflerinin arasına eklenen küçük bağlantı zincirleri, modelin bütünlüğünü sağlıyor. Boyunluk uçlarına yapılan hafif dalgalı kenarlar ise tasarıma daha gösterişli bir görünüm kazandırıyor.

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

FİLE ÖRGÜ BOYUNLUKLAR HAFİF VE ŞIK BİR ALTERNATİF SUNUYOR

Dantel görünümünden hoşlananların değerlendirebileceği bir diğer seçenek de file örgü boyunluklar. Zincir çekilerek oluşturulan boşluklu desenler, kumaş benzeri hafif bir görünüm ortaya çıkarıyor. Özellikle çok kalın olmayan iplerle hazırlanan modeller, boyunda ağırlık oluşturmadan kullanılabiliyor.

File örgü boyunluklar, hem klasik kabanlarla hem de günlük kazaklarla uyum sağlayabiliyor. Daha geniş tasarlanan modeller omuzlara doğru uzatılarak şal görünümünde de kullanılabiliyor. Bu tasarımlarda ip kalınlığı ve tığ numarası büyük önem taşıyor. Çok kalın ipler dantel deseninin inceliğini azaltabilir. Bu nedenle modelin özelliğine uygun ince veya orta kalınlıkta ipler tercih edilmesi öneriliyor.

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

GÜL KURUSU, EKRU VE BORDO RENKLER ÖN PLANDA

2026 örgü tasarımlarında renk seçimi de en az model kadar önemli. Dantel görünümlü boyunluklarda doğal ve yumuşak tonlar oldukça zarif bir duruş sergiliyor.

Ekru ve krem renkleri, hemen her kıyafetle uyum sağlayabilmesi nedeniyle öne çıkıyor. Gül kurusu ve pudra tonları daha romantik bir görünüm isteyenlere hitap ederken bordo ve koyu yeşil gibi renkler daha belirgin tasarımlar ortaya çıkarıyor.

Tek renk iplerle örülen modellerin yanı sıra iki farklı rengin bir arada kullanıldığı tasarımlar da tercih edilebiliyor. Örneğin ekru zemin üzerine küçük bordo çiçek motifleri eklemek, boyunluğa dikkat çekici bir görünüm kazandırabiliyor.

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

EVDE ÖRMEK İSTEYENLER İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI

Tığ işi dantel boyunluk örmek isteyenlerin öncelikle kullanacakları modele karar vermesi gerekiyor. İlk kez bu tarz bir çalışma yapacak olanlar, basit zincir ve trabzan teknikleriyle hazırlanan modellerden başlayabilir.

Tığla örülen dantel görünümlü örgü boyunluk modelleri 2026! Herkesi hayran bıraktıran örgü

Örgü sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:

NoÖrgü İpuçları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
1İpin kalınlığına uygun tığ seçilmeli.
2Zincirlerin çok sıkı çekilmemesine dikkat edilmeli.
3Motiflerin ölçüleri birbirine eşit olmalı.
4Boyunluk uzunluğu kullanılacak kıyafetlere göre belirlenmeli.
5Kenar süslemeleri tamamlandıktan sonra örgünün genel görünümü kontrol edilmeli.

Özellikle motifli modellerde parçaların birleştirilme aşaması önem taşıyor. Motiflerin aynı ölçüde hazırlanması, boyunluğun daha düzgün görünmesine yardımcı oluyor. Son aşamada hafif buharla şekillendirme yapılması da örgünün desenlerinin daha belirgin durmasını sağlayabiliyor. Ancak kullanılan ipliğin bakım talimatlarına dikkat edilmesi gerekiyor.
 

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#Örgü Boyunluk
#Dantel Görünümlü
#Mavi Kadin
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