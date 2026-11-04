Tok tutan sağlıklı ve hafif yeşil mercimekli salata viral oldu! Yeşil mercimekli salata nasıl yapılır?

Hem sağlıklı olsun hem de karnım doysun diyorsanız bu tarif tam size göre. Yeşil mercimek ile yapabileceğiniz lezzetli salatayı her öğün tüketebilirsiniz. Yapımı oldukça basit, tüketmesi keyifli.

HEM TOK TUTUYOR HEM SAĞLIKLI: YEŞİL MERCİMEK SALATASI

Yaz aylarında oldukça sık tüketilen yeşil mercimek salatası her öğün yenebilir. Hem hafif hem de doyurucu olmasından dolayı sağlıklı ve düzenli beslenmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Aman dikkat mercimekleri fazla haşlamayın!

YEŞİL MERCİMEKLİ SALATA İÇİNDE NE VAR?

Hem hafif hem tok tutan salata için gerekli olan malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet salatalık

1 küçük kırmızı soğan

5-6 dal maydanoz

3-4 dal taze soğan

5-6 adet cherry domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Kimyon

Karabiber

Pul biber

YEŞİL MERCİMEKLİ SALATA NASIL YAPILIR?

Öncelikle mercimekleri haşlayınız. Bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Mercimekler yumuşayana ancak dağılmayacak kıvama gelene kadar yaklaşık 20-25 dakika haşlayın.

Kapya biber, kırmızı soğan, domates, salatalık sebzelerini doğrayınız. Maydanoz ve taze soğanı da ince ince kıyın.