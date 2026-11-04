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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:27

Tok tutan sağlıklı ve hafif yeşil mercimekli salata viral oldu! Yeşil mercimekli salata nasıl yapılır?

Hafif bir öğün yemek istiyorum diyenlerin ilk tercihi olan yeşil mercimek salatası viral oldu. İçerisinde sebzelerin de olduğu salata tok tutmanın yanında lezzetli de. Herkesin bayılarak tükettiği yeşil mercimek salatası tarifi...

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Editor
 Gonca Işık
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Tok tutan sağlıklı ve hafif yeşil mercimekli salata viral oldu! Yeşil mercimekli salata nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:27

Hem sağlıklı olsun hem de karnım doysun diyorsanız bu tarif tam size göre. Yeşil mercimek ile yapabileceğiniz lezzetli salatayı her öğün tüketebilirsiniz. Yapımı oldukça basit, tüketmesi keyifli.

HEM TOK TUTUYOR HEM SAĞLIKLI: YEŞİL MERCİMEK SALATASI

Yaz aylarında oldukça sık tüketilen yeşil mercimek salatası her öğün yenebilir. Hem hafif hem de doyurucu olmasından dolayı sağlıklı ve düzenli beslenmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Aman dikkat mercimekleri fazla haşlamayın!

Tok tutan sağlıklı ve hafif yeşil mercimekli salata viral oldu! Yeşil mercimekli salata nasıl yapılır?

 

YEŞİL MERCİMEKLİ SALATA İÇİNDE NE VAR?

Hem hafif hem tok tutan salata için gerekli olan malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet salatalık
  • 1 küçük kırmızı soğan
  • 5-6 dal maydanoz
  • 3-4 dal taze soğan
Tok tutan sağlıklı ve hafif yeşil mercimekli salata viral oldu! Yeşil mercimekli salata nasıl yapılır?
  • 5-6 adet cherry domates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Tuz
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Pul biber
Tok tutan sağlıklı ve hafif yeşil mercimekli salata viral oldu! Yeşil mercimekli salata nasıl yapılır?

YEŞİL MERCİMEKLİ SALATA NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle mercimekleri haşlayınız. Bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Mercimekler yumuşayana ancak dağılmayacak kıvama gelene kadar yaklaşık 20-25 dakika haşlayın.
  • Kapya biber, kırmızı soğan, domates, salatalık sebzelerini doğrayınız. Maydanoz ve taze soğanı da ince ince kıyın.
Tok tutan sağlıklı ve hafif yeşil mercimekli salata viral oldu! Yeşil mercimekli salata nasıl yapılır?
  • Ufak bir kasede limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi karıştırın.
  • En son malzemeleri birleştiriniz. Soğuyan mercimekleri geniş bir kaba alın ve malzemeleri ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra hazırladığınız sosu gezdirin.
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ETİKETLER
#kapya biber
#yeşil mercimek
#Nar Ekşisi
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#Yeşil Mercimek Salatası
#Kırmızı Soğan
#Mavi Kadin
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