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Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Fatimatüzzehra Maslak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:42

Topraktan çıkan taşları elleriyle işliyor! Yer altı zenginliklerine kadın eli değdi

Kütahya'nın milyonlarca yıllık geçmişini yansıtan doğal taşlar, kadınlar için yeni bir gelir kapısına dönüşmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 15 yıldır doğal taşlar üzerine çalışan jeoloji mühendisi Damla Demir, kentin 35-40 farklı renk ve dokudaki taşını gün yüzüne çıkarırken, ücretsiz atölyelerle kadınlara takı tasarımının inceliklerini öğretiyor. Demir'in hedefi, Kütahya'nın yer altı zenginliğini kadın emeğiyle ekonomiye kazandırmak.

Avatar
Editor
 Fatimatüzzehra Maslak
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:42

'nın yer altı zenginlikleri, bu kez kadınların elinde hayat buluyor. Jeoloji mühendisi Damla Demir, yaklaşık 15 yıl önce koleksiyon merakıyla başladığı yolculuğunu, kadınların üretime katılmasını sağlayacak bir çalışmaya dönüştürdü. Kütahya'nın birbirinden farklı renk ve dokulara sahip taşlarını tanıtmak için yola çıkan Demir, bugün hem çocuklara hem de kadınlara ücretsiz eğitim veriyor.

Kütahya Belediyesi Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Demir, doğal taşların yalnızca vitrinlerde sergilenen değerli parçalar olarak kalmasını istemiyor. Ona göre bu taşlar, doğru işlendiğinde hem şehrin tanıtımına hem de aile ekonomisine katkı sağlayabilecek önemli bir kaynak.

15 YIL ÖNCE BAŞLAYAN MERAK MESLEĞİNE YÖN VERDİ

Damla Demir'in doğal taşlara ilgisi, jeoloji mühendisliği eğitimi sırasında başladı. İlk yıllarda farklı renk ve şekillerdeki taşları koleksiyonuna ekleyen Demir'in bu alana ilgisi, Kütahya Jeoloji Müzesi'ni ziyaret etmesiyle daha da arttı.

Topraktan çıkan taşları elleriyle işliyor! Yer altı zenginliklerine kadın eli değdi

Müzede Kütahya'ya ait doğal taşları yakından inceleme fırsatı bulan Demir, Tuncay Bey ile tanışmasının da çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

Zamanla koleksiyon merakını bilimsel araştırmalarla geliştiren Demir, Kütahya'nın sahip olduğu doğal taş çeşitliliğini daha geniş kitlelere tanıtmayı kendisine hedef edindi.

KÜTAHYA'NIN TOPRAĞINDAN 40 FARKLI RENK VE DOKUDA TAŞ ÇIKIYOR

Kütahya, zengin maden yataklarının yanı sıra doğal taş çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Damla Demir'in verdiği bilgilere göre kentte yaklaşık 35-40 farklı renk ve dokuda yarı değerli ve değerli doğal taş bulunuyor.

Topraktan çıkan taşları elleriyle işliyor! Yer altı zenginliklerine kadın eli değdi

Bu taşların başında ise opal geliyor. Özellikle dünyada sınırlı sayıda bölgede rastlanan ateş opali, Kütahya'nın öne çıkan jeolojik zenginliklerinden biri.

Farklı renk tonlarına sahip opallerin kimi zaman gökkuşağını andıran görüntüler oluşturduğunu belirten Demir, her taşın kendine özgü bir yapısı ve hikayesi olduğunu söylüyor.

KADINLAR DOĞAL TAŞLARI TAKIYA DÖNÜŞTÜRMEYİ ÖĞRENİYOR

Damla Demir'in çalışmalarında kadınların ayrı bir yeri var. Doğal taşlara ve takı tasarımına ilgi duyan kadınlar, düzenlenen atölyelerde taşların işlenmesinden kolye, bileklik ve farklı aksesuarların hazırlanmasına kadar pek çok aşamayı öğreniyor.

Topraktan çıkan taşları elleriyle işliyor! Yer altı zenginliklerine kadın eli değdi

Atölyelerde yalnızca takı yapımı öğretilmiyor. Katılımcılar, kullandıkları taşların nasıl oluştuğunu, hangi özellikleri taşıdığını ve hangi tekniklerle işlenebileceğini de öğrenme fırsatı buluyor.

Demir, özellikle evinde üretim yapmak isteyen kadınların bu eğitimlerden yararlanmasını önemsiyor. Kadınların edindikleri becerilerle kendi ürünlerini hazırlayabileceğini, ilerleyen dönemde bu ürünleri kazanca dönüştürerek aile bütçelerine destek olabileceğini düşünüyor.

ÇOCUKLAR TAŞLARIN MİLYONLARCA YILLIK HİKAYESİNİ KEŞFEDİYOR

Doğal taş atölyeleri yalnızca yetişkinlere yönelik değil. Çocuklar ve gençler de düzenlenen etkinliklerde Kütahya'nın yer altı zenginliklerini yakından tanıyor.

Taşların renklerini, dokularını ve kristal yapılarını inceleyen çocuklar, jeoloji bilimiyle uygulamalı olarak tanışıyor. Böylece yaşadıkları şehrin doğal mirasını öğrenirken bilimsel meraklarını geliştirme fırsatı buluyorlar.

Topraktan çıkan taşları elleriyle işliyor! Yer altı zenginliklerine kadın eli değdi

Demir, çocukların küçük yaşta doğaya ve bilime ilgi duymasının, bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

MİLYONLARCA YILLIK YAPRAK FOSİLİ DE SERGİLENİYOR

Merkezde yalnızca doğal taşlar değil, Kütahya'nın geçmişine ışık tutan fosiller de bulunuyor.

Damla Demir'in tanıttığı örneklerden biri, milyonlarca yıl önce bölgede yaşamış bir ağaca ait yaprak fosili. Bu fosil, Kütahya'nın bugünkü doğal zenginliğinin çok eski bir jeolojik geçmişe dayandığını gösteren örneklerden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Kütahya Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen doğal taş işleme eğitimleri vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.

Damla Demir, doğal taşlara ilgi duyan, takı tasarımını öğrenmek isteyen ya da yaşadığı şehrin jeolojik zenginliklerini merak eden herkesi atölyeye davet ediyor.

Topraktan çıkan taşları elleriyle işliyor! Yer altı zenginliklerine kadın eli değdi

Kütahya Belediyesi Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi'nde doğal taş işlemenin yanı sıra farklı sanat dallarındaki çalışmalar da yakından görülebiliyor.

Demir'in en büyük hedefi ise Kütahya'nın toprağından çıkan bu değerlerin kadınların emeğiyle işlenmesi, yeni nesillere aktarılması ve zamanla ekonomik bir kazanca dönüşmesi.

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ETİKETLER
#kütahya
#doğal taş
#Takı Tasarımı
#Güçlü Kadın
#Damla Demir
#Halil İbrahim Yılmaz Unesco Şehirler Ağı Zanaat Ve Halk Sanatları Merkezi
#Mavi Kadin
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