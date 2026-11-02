Tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan kadınlara yönelik finansman destekleri merak ediliyor. Kadın çiftçilerin yatırımlarını büyütmelerini ve üretim faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlayan Ziraat Bankası, Kadın Çiftçi Kredisi ile 5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Süt hayvancılığı ve besicilik başta olmak üzere farklı üretim alanlarını kapsayan destek, canlı hayvan alımından işletme giderlerine kadar çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabiliyor.

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HABERİN ÖZETİ Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor? Ziraat Bankası, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kadın üreticilere yönelik 5 milyon TL'ye kadar Kadın Çiftçi Kredisi imkanı sunuyor. Kadın Çiftçi Kredisi'nin üst limiti 5 milyon TL olup, kullandırılacak tutar başvuru sahibinin ihtiyaçlarına ve kredi değerlendirmesine göre belirleniyor. Kredi; canlı hayvan alımından işletme giderlerine kadar çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında, süt hayvancılığı ve besicilik dahil farklı üretim alanlarında kullanılabiliyor. Krediden yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle tarımsal veya hayvansal üretim faaliyeti yürütmesi gerekiyor. Başvurular, üreticilerin işletmelerinin veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarımsal kredi açma yetkisine sahip Ziraat Bankası şubelerine yapılıyor.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN KADINLARA NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren kadın çiftçilere, Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında 5 milyon TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor. Kredi desteği, kadın üreticilerin hayvancılık faaliyetlerini geliştirmelerine ve işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik sunuluyor.

Kredinin üst limiti 5 milyon TL olarak açıklanırken, kullandırılacak tutar başvuru sahibinin ihtiyaçlarına ve kredi değerlendirmesine göre belirleniyor. Böylece kadın çiftçiler, hayvancılık işletmelerinin finansman ihtiyaçları için bu kredi imkânından yararlanabiliyor.

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Ziraat Bankası tarafından sunulan Kadın Çiftçi Kredisi, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan kadınların farklı finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanıyor. Hayvancılık faaliyetlerinde bulunan üreticiler, kredi imkanından canlı hayvan alımı ve işletme giderleri gibi ihtiyaçları için yararlanabiliyor.

Süt hayvancılığı ve besicilik faaliyetleri de kredi kapsamında değerlendirilen alanlar arasında bulunuyor. Böylece kadın çiftçiler, mevcut işletmelerini geliştirmek veya üretim kapasitelerini artırmak amacıyla finansman desteğine başvurabiliyor.

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi'nden yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle tarımsal veya hayvansal üretim faaliyeti yürütmesi gerekiyor. Kredi başvurularında çiftçinin faaliyet alanı, finansman ihtiyacı ve ödeme kapasitesi değerlendiriliyor. Başvuru sürecinde bankanın talep ettiği belgelerin hazırlanması ve kredi değerlendirmesinin tamamlanması gerekiyor. Başvuru sahibinin durumuna göre ek belge istenebiliyor. Kredinin kullandırılması ve uygulanacak koşullar ise banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor.

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi'ne başvurmak isteyen üreticiler, işletmelerinin veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarımsal kredi açma yetkisine sahip banka şubelerine müracaat edebiliyor. Başvuru sırasında üretim faaliyetinin kapsamı, talep edilen finansman tutarı ve kredi koşullarına uygunluk değerlendiriliyor. Kadın çiftçiler, başvuru öncesinde üretim yaptıkları alana ilişkin belgeleri ve bankanın talep edeceği diğer evrakları hazırlamalı. Başvurunun ardından banka tarafından kredi değerlendirmesi yapılıyor. Başvuru koşulları ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgiye Ziraat Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.