TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 16:33

Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?

Hayvancılıkla uğraşan kadın çiftçilere yönelik kredi desteğinin kapsamı ve miktarı merak konusu oldu. Üretim faaliyetlerini geliştirmek isteyen kadınlara 5 milyon TL'ye kadar finansman imkanı sunuluyor. Peki, kadın çiftçi kredisi kimlere veriliyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 16:33

ve hayvancılık alanında üretim yapan kadınlara yönelik finansman destekleri merak ediliyor. Kadın çiftçilerin yatırımlarını büyütmelerini ve üretim faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlayan , Kadın Çiftçi Kredisi ile 5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Süt hayvancılığı ve besicilik başta olmak üzere farklı üretim alanlarını kapsayan destek, canlı hayvan alımından işletme giderlerine kadar çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabiliyor. 

HABERİN ÖZETİ

Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ziraat Bankası, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kadın üreticilere yönelik 5 milyon TL'ye kadar Kadın Çiftçi Kredisi imkanı sunuyor.
Kadın Çiftçi Kredisi'nin üst limiti 5 milyon TL olup, kullandırılacak tutar başvuru sahibinin ihtiyaçlarına ve kredi değerlendirmesine göre belirleniyor.
Kredi; canlı hayvan alımından işletme giderlerine kadar çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında, süt hayvancılığı ve besicilik dahil farklı üretim alanlarında kullanılabiliyor.
Krediden yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle tarımsal veya hayvansal üretim faaliyeti yürütmesi gerekiyor.
Başvurular, üreticilerin işletmelerinin veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarımsal kredi açma yetkisine sahip Ziraat Bankası şubelerine yapılıyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN KADINLARA NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren kadın çiftçilere, Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında 5 milyon TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor. Kredi desteği, kadın üreticilerin hayvancılık faaliyetlerini geliştirmelerine ve işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik sunuluyor.

Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?

Kredinin üst limiti 5 milyon TL olarak açıklanırken, kullandırılacak tutar başvuru sahibinin ihtiyaçlarına ve kredi değerlendirmesine göre belirleniyor. Böylece kadın çiftçiler, hayvancılık işletmelerinin finansman ihtiyaçları için bu kredi imkânından yararlanabiliyor.

 

Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Ziraat Bankası tarafından sunulan Kadın Çiftçi Kredisi, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan kadınların farklı finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanıyor. Hayvancılık faaliyetlerinde bulunan üreticiler, kredi imkanından canlı hayvan alımı ve işletme giderleri gibi ihtiyaçları için yararlanabiliyor.

Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?

Süt hayvancılığı ve besicilik faaliyetleri de kredi kapsamında değerlendirilen alanlar arasında bulunuyor. Böylece kadın çiftçiler, mevcut işletmelerini geliştirmek veya üretim kapasitelerini artırmak amacıyla finansman desteğine başvurabiliyor.

Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi'nden yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle tarımsal veya hayvansal üretim faaliyeti yürütmesi gerekiyor. Kredi başvurularında çiftçinin faaliyet alanı, finansman ihtiyacı ve ödeme kapasitesi değerlendiriliyor. Başvuru sürecinde bankanın talep ettiği belgelerin hazırlanması ve kredi değerlendirmesinin tamamlanması gerekiyor. Başvuru sahibinin durumuna göre ek belge istenebiliyor. Kredinin kullandırılması ve uygulanacak koşullar ise banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor.

Hayvancılıkla uğraşan kadınlara verilen kredi imkanı! Hayvancılıkla uğraşan kadınlara ne kadar kredi veriliyor?

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi'ne başvurmak isteyen üreticiler, işletmelerinin veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarımsal kredi açma yetkisine sahip banka şubelerine müracaat edebiliyor. Başvuru sırasında üretim faaliyetinin kapsamı, talep edilen finansman tutarı ve kredi koşullarına uygunluk değerlendiriliyor. Kadın çiftçiler, başvuru öncesinde üretim yaptıkları alana ilişkin belgeleri ve bankanın talep edeceği diğer evrakları hazırlamalı. Başvurunun ardından banka tarafından kredi değerlendirmesi yapılıyor. Başvuru koşulları ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgiye Ziraat Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor
ETİKETLER
#tarım
#ziraat bankası
#Besicilik
#Güçlü Kadın
#Kadın Çiftçi Kredisi
#Süt Hayvancılığı
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.