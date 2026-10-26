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Mavi Kadin Güçlü Kadın
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:01

Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık, bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düşerek toplam 50 kilo verdi. Beş yıldır sanayinin farklı alanlarında görev yapan Uyanık, gün boyunca hareketli geçen çalışma hayatının kilo verme sürecinde etkili olduğunu belirtti. Egzozculuk ve lastikçilikle başladığı meslek yolculuğuna bugün mekanik ustası olarak devam eden Uyanık, hem deneyim kazandı hem de günlük yaşamında daha rahat hareket etmeye başladı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:01

Sanayide kadın ustaların sayısının artmasını isteyen Mia Uyanık, erkeklerin ağırlıklı olduğu sektörde karşılaştığı önyargılara rağmen çalışmayı sürdürdü. İş hayatındaki yoğunluğun kendisini sürekli hareket halinde tuttuğunu anlatan Uyanık, bir dönem 120 kilo olduğunu, bugün ise 70 kiloya indiğini söyledi. Mesleki deneyimiyle dikkat çeken genç kadın, sanayide kadınların da farklı iş kollarında başarılı olabileceğini göstermek istiyor.

HABERİN ÖZETİ

Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Oto sanayide sosyal medyacılıkla başladığı kariyerine mekanik ustası olarak devam eden Mia Uyanık, karşılaştığı önyargılara rağmen çalışarak kadınların da bu sektörde başarılı olabileceğini gösteriyor.
Mia Uyanık, erkeklerin ağırlıklı olduğu sanayi sektöründe kadın ustaların sayısının artmasını istiyor.
Sosyal medya içerik üreticiliğiyle başladığı kariyerinde oto tamiri öğrenmek istediğinde mesafeli yaklaşımlarla karşılaştı.
Beş yıl boyunca egzozculuk ve lastikçilik gibi alanlarda çalıştıktan sonra mekanik ustalığına yöneldi.
Uyanık, bir yılda 120 kilodan 70 kiloya indiğini, sanayinin yoğun temposunun kilo vermesinde etkili olduğunu belirtti.
Sanayideki iş temposunun günde 10 bin adıma ulaşan fiziksel aktivite gerektirdiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SOSYAL MEDYACI OLARAK GİRDİĞİ SANAYİDE USTALIĞA YÜKSELDİ

Oto sanayi sitesindeki çalışma hayatına sosyal medya içerikleri hazırlayarak başlayan Mia Uyanık, zaman içinde mesleğin mutfağına girmeye karar verdi. İlk etapta otomobil tamiri öğrenmek istediğinde bazı ustaların kendisine mesafeli yaklaştığını belirten Uyanık, farklı iş alanlarında çalışarak kendisini geliştirdi.

Sanayide geçen beş yıl boyunca egzozculuk ve lastikçilik gibi alanlarda görev alan Uyanık, daha sonra mekanik ustalığına yöneldi. Kadınların sanayi ortamında alışılmışın dışında görülmesinin zaman zaman önyargılara neden olduğunu ifade eden Uyanık, bu algının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi

"5 YILDIR SANAYİNİN BİRÇOK NOKTASINA PARMAĞIM DEĞMİŞTİR"

Mesleki deneyimini anlatan Uyanık, sektörde kadınların varlığını kabul ettirmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama 'Bana bu işi öğretin' dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, 'Sen arabanın başında durma' diyorlardı. Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim. 5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir. Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum. Sanayide erkek kültürü daha fazla olduğu için ‘Nasıl olabilir?' gibisinden bakıyorlar. İlk başta bu önyargıları kırmamız gerekiyor. İnsanlar sanayide hiç kadın ustalara alışık değiller. Yavaş yavaş bunları kırmaya çalışıyoruz"

Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi

120 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞTÜ

Mia Uyanık'ın hikâyesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bir yıl içinde verdiği 50 kilo oldu. Gün boyunca otomobillerin başında çalışan, sık sık eğilip kalkan ve iş gereği farklı noktalara yürüyen Uyanık, sanayinin hareketli yapısının günlük fiziksel aktivitesini artırdığını anlattı.

Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi

Kilo verdikten sonra hareket etmenin kendisi için daha kolay hale geldiğini belirten Uyanık, çalışma temposunun hayatına yansımasını şu sözlerle aktardı:

"Bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Sanayinin kendi içinde yoğun temposu var. Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz. O yüzden ben de çok rahat bir şekilde sanayide kilo verdim. Bu tempoyla beraber de 120 kilodan 70'e düştüm. Tabii 70 kilo olmanın verdiği rahatlıkla daha rahat koşabiliyorum. Kilo vermek benim için daha konforlu oldu"

Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi

GÜNDE 10 BİN ADIMA ULAŞTIĞI OLUYOR

Sanayideki iş temposunun gün içinde sürekli hareket etmeyi gerektirdiğini söyleyen Uyanık, bazı günler 10 bin adım attığını belirtti. İş yoğunluğunun günlere göre değişebildiğini anlatan genç usta, hareketli çalışma düzeninin kilo verme sürecinde kendisi açısından önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık’ın hayatı değişti! Bir yılda 50 kilo verdi

"SANAYİ GERÇEKTEN YOĞUN TEMPOSU OLAN BİR YER"

Kadınların otomotiv sektöründe daha fazla yer almasını istediğini belirten Uyanık, mesleğe ilgi duyan kadınların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Sektörde kadın ustaların sayısını artırmak için farklı çalışmalar yapılmasının önemine değinen Uyanık, şöyle konuştu:

"Günde 10 bin adım atmışlığım var. Çünkü sanayi gerçekten yoğun temposu olan bir yer. Oturdun mu oturuyorsun, çalıştın mı çalışıyorsun. Bu yoğun tempoda da hala kilo veriyorum. Bu sektörde benim gibi daha çok kadın ustaların artmasını istiyorum. Kadın ustaların artması açısından faaliyetler yapılması lazım"
 

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ETİKETLER
#Otomobil Tamiri
#Güçlü Kadın
#Oto Sanayi Sitesi
#Mia Uyanık
#Egzozculuk
#Lastikçilik
#Mavi Kadin
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