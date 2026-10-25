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Mavi Kadin Güçlü Kadın
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:43

Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Fatma Sena Karaveli, genç yaşına rağmen üstlendiği işle dikkat çekiyor. Babasının sanayideki iş yerinde 12 yaşında tanıştığı kaynakçılığı mesleğe dönüştüren Karaveli, meslek lisesinde aldığı eğitimin ardından bir otobüs fabrikasında çalışmaya başladı. Genç kaynak ustası, fabrikada günde yaklaşık 18 otobüsün kaynak işlemlerini gerçekleştiriyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:43

Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir alanda çalışan Karaveli, mesleğe duyduğu ilgi ve azmiyle ön yargılara meydan okuyor. Meslek lisesinde katıldığı yarışmalarda ödüller kazanan genç kadın, işini severek yaptığını vurgularken kendisi gibi kaynakçılığa ilgi duyan kızlara da örnek olmak istiyor. Karaveli’ye göre mesleklerin kadın ya da erkek işi olarak ayrılması doğru değil; önemli olan kişinin kendini geliştirerek yaptığı işle başarısını ortaya koyması.

ANKARA’DA 18 YAŞINDA KAYNAK USTASI OLDU 

Fatma Sena Karaveli’nin kaynakçılığa ilgisi, babasının sanayideki iş yerinde başladı. Henüz 12 yaşındayken babasına yardım etmek için dükkâna giden Karaveli, zamanla mesleği merak ederek işin inceliklerini öğrenmeye başladı. Babasının desteğiyle ilgisi giderek artan genç kadın, eğitim hayatında da kaynakçılığa yöneldi. Meslek lisesinde kaynakçılık eğitimi alan Karaveli, okul yıllarında çeşitli yarışmalara katılarak kendisini geliştirme fırsatı buldu. Bu yarışmalarda elde ettiği başarılar ve kazandığı ödüller, meslekte ilerleme hedefini güçlendirdi.

Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor

Karaveli, mesleğe nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"12 yaşındayken, babamın sanayideki dükkanına yardıma gidiyordum. Daha sonra merak duygusuyla yanında çalışmaya başladım. Bu mesleğe babamın desteğiyle daha çok ilgim arttı. Lisede kaynakçılık üzerine eğitim aldım. Meslek lisesinde yarışmalara katıldım. Kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Katıldığım yarışmalarda başarılı oldum, ödül aldım.

BİR OTOBÜS FABRİKASINDA İLK VE TEK KADIN OLDU

Lise eğitimini tamamladıktan sonra babasının iş yerinden ayrılan Karaveli, bir otobüs fabrikasında işe başladı. Fabrikada bu alanda çalışan ilk ve tek kadın olduğunu belirten genç kaynakçı, her gün yaklaşık 18 otobüsün kaynak işlemlerini yapıyor.

Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor

Mesleğin kendine özgü zorlukları bulunduğunu, kadın olarak zaman zaman daha fazla güçlükle karşılaştığını ifade eden Karaveli, çevresinden gelen yorumlara rağmen işine odaklandığını söyledi. Kendi sınırlarını aştığını düşünen genç kadın, kadınların da fiziksel beceri ve teknik bilgi gerektiren mesleklerde başarılı olabileceğini dile getirdi.

Karaveli, fabrikadaki deneyimini şu sözlerle aktardı:

"Her mesleğin bir zorluğu var. Bu meslekte de kadın olarak, daha büyük bir zorluğu oluyor. Ama ben insanların dediğini umursamıyorum, insanlar her zaman konuşuyor. Ben işimi yapmaya devam ediyorum. Kendi sınırlarımdan bir imkansızı başardım. Liseden sonra babamın iş yerinden ayrıldım. Bir otobüs fabrikasında ilk ve tek kadın olarak işe başladım. Günde 18 tane otobüs kaynatıyorum. Benim gibi diğer kadınların da bu zor işleri yapabileceğini düşünüyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok"

Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor

ÖN YARGILARA CEVABI YAPTIĞI İŞLE VERİYOR

Kaynakçılık alanında çalışırken hem destekleyici yaklaşımlarla hem de ön yargılarla karşılaştığını belirten Karaveli, buna rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü ifade etti. Yaptığı işe ilişkin insanların zaman zaman şaşkınlık yaşadığını söyleyen genç kaynakçı, kendisini sözleriyle değil, ortaya koyduğu emekle göstermeyi tercih ediyor.

Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor

Karaveli, kadınların teknik mesleklere yönelmesinin önünde kalıplaşmış düşüncelerin engel oluşturmaması gerektiğini düşünüyor. Kendi deneyiminin başka genç kadınlara da cesaret verebileceğini belirten Karaveli, kaynakçılık yapmak isteyen kızlara örnek olmayı hedefliyor.

İş yerinde karşılaştığı yaklaşımları değerlendiren Karaveli, şöyle konuştu:

"Fabrikada destekleyen de oluyor, ön yargıyla karşılaştığım zamanlar da oluyor, ama ben işimi severek yapıyorum. İnsanlar, bu işi benim yaptığıma inanmıyor ama ben sözle değil yaptığım işle gösteriyorum. Bence erkek işi veya kadın işi diye sınıflandırılma olmamalı. Benim gibi daha çok kız kaynakçılar olabilir. Ben onlara örnek olmak istiyorum"

Ankara’da 18 yaşında kaynak ustası oldu! Günde 18 otobüsü kaynaklıyor, görenler gözlerine inanamıyor

GENÇ KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Fatma Sena Karaveli’nin hikâyesi, meslek seçiminde ilgi, eğitim ve deneyimin önemini ortaya koyuyor. Çocuk yaşta merak ederek başladığı kaynakçılığı meslek edinen Karaveli, meslek lisesinde aldığı eğitimle kendisini geliştirdi ve çalışma hayatında önemli bir sorumluluk üstlendi.

Günde yaklaşık 18 otobüsün kaynak işlemlerini gerçekleştiren genç kadın, yalnızca kendi mesleki yolculuğunu sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda kaynakçılığa ilgi duyan diğer kızlara da cesaret vermeyi amaçlıyor. Karaveli’nin mesajı ise açık: Bir mesleği yapabilmek için cinsiyet değil, ilgi, emek ve kararlılık belirleyici olmalı.
 

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#ankara
#kaynakçılık
#Meslek Lisesi
#Güçlü Kadın
#Fatma Sena Karaveli
#Otobüs Fabrikası
#Mavi Kadin
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