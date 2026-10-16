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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:18

Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte örgü hobisi yeniden ilgi görmeye başladı. Geleneksel el işi tekniklerinden Tunus işi örgü, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli örgü tutkunlarına farklı ürünler hazırlama imkânı sunuyor. Atkıdan berelere, boyunluktan battaniyeye kadar pek çok kışlık parça, doğru ip ve tığ seçimiyle evde örülebiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:18

Kış aylarında hem el emeği ürünler kullanmak hem de boş zamanlarını keyifli bir uğraşla değerlendirmek isteyenler, örgü tekniklerine yöneliyor. Özellikle kendine özgü dokusuyla dikkat çeken Tunus işi örgü, klasik ile şiş örgüsü arasında bir teknik olarak öne çıkıyor. Bu yöntemde ilmekler özel bir tığ üzerinde toplanıyor ve ardından belirli bir sırayla kapatılıyor. Böylece sıkı, düzenli ve farklı desenler oluşturmaya elverişli bir örgü yüzeyi elde ediliyor.

TUNUS İŞİ ÖRGÜ NEDİR? KLASİK ÖRGÜDEN FARKI NE?

Tunus işi örgü, uzun tığ veya Tunus tığı adı verilen özel bir araçla yapılan el işi tekniğidir. Klasik tığ işinde ilmekler genellikle tek tek tamamlanırken Tunus örgüsünde bir sıra boyunca ilmekler tığ üzerinde biriktirilir. Ardından dönüş sırası örülerek bu ilmekler kapatılır.

Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026

Tunus işi örgüyle hazırlanabilecek ürünler arasında şunlar yer alıyor:

•    Atkı ve boyunluk: Soğuk havalarda kullanılabilecek, sade veya desenli aksesuarlar örülebilir.
•    Bere ve şapka: Uygun ölçüler ve doğru örgü modeliyle kışlık başlıklar hazırlanabilir.
•    Battaniye: Farklı renklerde ipler kullanılarak kare parçalar veya tek parça battaniyeler örülebilir.
•    Hırka ve yelek: Daha fazla deneyim gerektiren modellerle günlük giyime uygun parçalar yapılabilir.
•    Eldiven ve ev aksesuarları: Küçük projelerle tekniğe alışmak ve farklı desenleri denemek mümkündür.

Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026

KIŞ GELMEDEN ŞİŞLERİ DEĞİL, TUNUS TIĞINI HAZIRLAYIN!

Tunus işi örgüye başlamak için çok sayıda malzemeye ihtiyaç duyulmuyor. Öncelikle kullanılacak ürüne uygun bir ip ve ipin kalınlığıyla uyumlu bir Tunus tığı seçmek gerekiyor. Uzun tığlar, özellikle geniş parçalar örülürken kullanışlı oluyor. Daha büyük projelerde ise misinalı Tunus tığları tercih edilebiliyor.

İlk kez bu tekniği deneyecek olanların orta kalınlıkta, kolay ayrışmayan ve ilmekleri rahat görülebilen bir ip seçmesi işlerini kolaylaştırabilir. Çok ince iplerle başlamak ilmekleri takip etmeyi zorlaştırabilirken aşırı kalın ipler de tığ hareketlerine alışmayı güçleştirebilir.

Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026

TUNUS İŞİ ÖRGÜ NASIL YAPILIR? ADIM ADIM UYGULAYIN

Tunus işi örgünün temel mantığını öğrenmek, daha karmaşık modellere geçişi kolaylaştırıyor. Başlangıç aşamasında en çok tercih edilen modellerden biri, düz Tunus örgüsü olarak bilinen temel tekniktir.

1. ZİNCİR ÇEKEREK BAŞLAYIN

Öncelikle örmek istediğiniz parçanın genişliğine uygun sayıda zincir çekin. Atkı gibi uzun bir ürün hazırlayacaksanız başlangıç zincirinin genişliğini belirlerken ölçü almanız faydalı olacaktır.

Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026

2. İLK SIRADA İLMEKLERİ TOPLAYIN

Tığınızı zincirlerin içinden geçirerek ipi alın ve ilmekleri tığ üzerinde biriktirin. Bu aşamada ilmeklerin çok sıkı olmamasına dikkat edin. Aksi hâlde sonraki sıralarda tığı hareket ettirmek zorlaşabilir.

3. DÖNÜŞ SIRASINI TAMAMLAYIN

Tığ üzerinde biriken ilmekleri belirli aralıklarla kapatarak sırayı tamamlayın. Tunus işi örgünün temel hareketi, ileri yönde ilmek toplamak ve geri yönde bu ilmekleri kapatmaktır.

4. AYNI İŞLEMİ TEKRARLAYIN

İstediğiniz uzunluğa ulaşana kadar aynı sıraları tekrarlayın. İlk denemelerde ilmeklerin eşit olmasına ve kenarların düzgün ilerlemesine odaklanın.

Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026

5. ÖRGÜYÜ DÜZGÜN BİTİRİN

Ürün istediğiniz ölçüye ulaştığında bitiş sırasını uygulayın ve ipi sabitleyin. İplik uçlarını örgünün içine gizleyerek parçayı kullanıma hazır hâle getirin.

BİR GÜNDE KIŞLIK ÖRMEK MÜMKÜN MÜ?

Tunus işi örgünün ne kadar sürede tamamlanacağı, seçilen ürünün boyutuna, ipin kalınlığına, modelin zorluk derecesine ve kişinin örgü deneyimine göre değişiyor. Küçük bir boyunluk veya kısa bir atkı, kalın ip ve basit bir model kullanıldığında bir gün içinde tamamlanabilir. Ancak büyük bir battaniye, hırka ya da ayrıntılı desenlere sahip bir ürün için daha uzun süre gerekebilir.

Tunus işi örgüyle kışlıklarınızı kendiniz yapın! Bu pratik teknikle ilmek ilmek harikalar örün 2026

TUNUS İŞİ ÖRGÜDE DOĞRU İP VE TIĞ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Kışlık ürünlerin kullanım amacına göre ip seçimi yapmak gerekiyor. Atkı ve boyunluk gibi cilde doğrudan temas eden parçalarda yumuşak dokulu ipler tercih edilebilir. Battaniye örmek isteyenler ise dayanıklılığı ve bakım kolaylığını göz önünde bulundurabilir.

Tığ numarasının ip kalınlığına uygun olması da örgünün görünümünü etkiliyor. Küçük numaralı tığ daha sıkı bir doku oluşturabilirken daha büyük numaralı tığ daha gevşek bir yüzey ortaya çıkarabilir. 

 

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#tığ işi
#örgü teknikleri
#Örgü & Hobi
#Tunus Işi Örgü
#Tunus Tığı
#Şiş Örgüsü
#Mavi Kadin
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