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Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:25

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu! Kadınların emekleri özel koleksiyonla sahhe çıktı

Anadolu’nun köklü üretim kültürünü yenilik ve tasarımla geleceğe taşıyan Anadoludakiler, Afyonkarahisar’da kadınların emeğiyle hayat bulan özel bir koleksiyonla sahneye çıktı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:25

"Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu” defilesi, geleneksel keçe sanatının yerel kalkınmaya uzanan dönüşümüne ışık tuttu. ’da düzenlenen özel bir koleksiyonla kadınların emeği sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

 USTA ELLERİN BECERİSİ, GELECEĞİN TASARIMIYLA BULUŞTU!

Sayın Hanımefendi’nin himayelerinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen defilede, coğrafi işaretli Afyon Keçesi tasarıma kavuşan kıyafet ve aksesuarlarla izleyicilerin karşısına çıktı. Koleksiyonda keçenin özgün dokusu ve geleneksel üretim teknikleri korundu.

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu! Kadınların emekleri özel koleksiyonla sahhe çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen “Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması” projesi kapsamında hazırlanan koleksiyon, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığı tasarımın yenilikçi diliyle buluşturdu.

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu! Kadınların emekleri özel koleksiyonla sahhe çıktı

“Bereket, Birikim ve Beceri” yaklaşımıyla yerel değerleri görünür kılan Anadoludakiler’in kültürel mirası üretimle yaşatma hedefi, kadınların kazandığı becerilerle karşılık buldu.

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu! Kadınların emekleri özel koleksiyonla sahhe çıktı

KADINLARIN EMEĞİ ÖZEL BİR KOLEKSİYONLA SAHNEYE ÇIKTI!

Anadoludakiler-SOGEP Projesi kapsamında 15 kadına keçe eğitimi verilirken tasarım, markalaşma, satış ve pazarlama eğitimleriyle kadınların ürünlerini ekonomik değere dönüştürme kapasiteleri desteklendi. “Umay” markası altında geliştirilen ürünlerle yeni pazarlara ulaşılması ve kadınlara sürdürülebilir gelir imkanları oluşturulması hedefleniyor.

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu! Kadınların emekleri özel koleksiyonla sahhe çıktı

“Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu”, yerel ustalığın tasarımla geliştiği, kadın emeğinin kooperatif dayanışmasıyla güçlendiği bir dönüşümü sahneye taşıdı. Anadolu’nun yaşayan mirası, Anadoludakiler’in vizyonuyla özünü koruyarak yenilendi; gelenek, geleceğe daha güçlü bir adım attı.

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ETİKETLER
#Emine Erdoğan
#Afyonkarahisar
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#Güçlü Kadın
#Zafer Kalkınma Ajansı
#Umay Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi
#Mavi Kadin
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