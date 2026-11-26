Son günlerde sosyal medyada viral olan pudingli keki birçok kişi yapıyor. İçi akışkan dolu dolu puding, dışı yumuşacık lezzetli kek. Birçok kişinin bayılarak tükettiği viral pudingli kek için tarife geçelim.

VİRAL PUDİNGLİ KEK MALZEMELERİ

Kek hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

İç dolgusu için:

1 paket çikolatalı puding

2,5 su bardağı süt

PUDİNGLİ KEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak çikolatalı toz pudingi sütle beraber tencereye koyun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriniz. Piştikten sonra soğuması için kenara bırakınız.

Kek için ise yumurta ve şekeri köpük olana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilini de ekleyin.

Yağladığınız kek kalıbına hamurun yarısını dökün. Pudingi ekledikten sonra kalan kek hamurunu dökün. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 35 dakika pişirin.

VİRAİ PUDİNGLİ KEK TARİFİ NASIL PİŞİLİR?

Viral olan pudingli keki yaparken dikkat etmeniz gerekenler şöyle: