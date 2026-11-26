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İstanbul
Son günlerde sosyal medyada viral olan pudingli keki birçok kişi yapıyor. İçi akışkan dolu dolu puding, dışı yumuşacık lezzetli kek. Birçok kişinin bayılarak tükettiği viral pudingli kek için tarife geçelim.
Kek hamuru için:
İç dolgusu için:
İlk olarak çikolatalı toz pudingi sütle beraber tencereye koyun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriniz. Piştikten sonra soğuması için kenara bırakınız.
Kek için ise yumurta ve şekeri köpük olana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilini de ekleyin.
Yağladığınız kek kalıbına hamurun yarısını dökün. Pudingi ekledikten sonra kalan kek hamurunu dökün. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 35 dakika pişirin.
Viral olan pudingli keki yaparken dikkat etmeniz gerekenler şöyle: