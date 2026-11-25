Son zamanlarda oldukça popüler olan keki ters çevirince ortaya çıkan lezzetlerden portakallı ters yüz keki çay saatlerinin yeni favorisi haline geliyor. Yapımının kolaylığı dikkat çekerken tadı kış ayında sizleri bambaşka yerlere götürüyor. Özellikle de kar yağdığı zaman büyük bir zevkle yenilecek olan bu kek tarifi, küçükten büyüğe herkesin sevdiği lezzetler arasında kendine yer bulacak. Biz de sizin için çay saatlerinin yeni favorisi portakallı ters yüz kek tarifini araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Keki ters çevirince ortaya çıkan lezzet! Çay saatlerinin yeni favorisi: Portakallı ters yüz kek tarifi Portakallı ters yüz kek, çay saatlerinin yeni favorisi olarak öne çıkıyor. Portakalın karamelize edilmiş şekilde altta kalması, yumuşak bir tat ve ferah bir aroma sağlıyor. Kek, karamelize dilimleri ve maden suyuyla zenginleşen süngerimsi dokusuyla dikkat çekiyor. Tarifte portakal dilimleri su ve şekerle pişirilerek hazırlanıyor. Kuru malzemelerin elenerek kullanılması ve yumurta ile şekerin iyice çırpılması önemli püf noktaları arasında yer alıyor. Maden suyu, kekin daha kolay kabarmasına yardımcı oluyor.

KEKİ TERS ÇEVİRİNCE ORTAYA ÇIKAN LEZZET!

Çay saatlerine artık farklı bir dokunuş eklemenin zamanı gelmedi mi? O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü son yılların en çok sevilerek tüketilen ters çevrilerek yenilen kekler artık kış aylarında da gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. Özellikle de kış meyvesi olan portakalın o tatlı ve mayhoş tadı kekle buluştuğu zaman damaklara şenlik veriyor.

Portakallı ters yüz kek hem görüntüsü hem de ferah aromasıyla da ön plana çıkıyor. Klasik kek tariflerinden farklı olarak hazırlanan bu lezzet, portakalın karamelize edilmiş şekilde altta kalmasına ve o yumuşak tadın keke geçmesine yardımcı oluyor.

ÇAY SAATLERİNİN YENİ FAVORİSİ

Çay saatlerinizin yeni favorisi olacak olan portakallı ters yüz kek, karamelize dilimleri ve maden suyuyla zenginleşen süngerimsi dokusuyla en çok sevilen kek tariflerinden biridir. Üstelik sadece görüntüsü değil tadının yumuşak oluşu, keki yerken alttan alttan portakal tadının gelmesi ve o mükemmel konsept adeta iştahları kabartıyor.

PORTAKALLI TERS YÜZ KEK TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk su

2 adet portakal

Kek malzemeleri:

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 şişe maden suyu

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet portakal suyu

1 adet portakal kabuğu (rendelenmiş)

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı un

Hazırlanışı:

Portakallı kek üstü için portakalı ince ince dilimleyin. Su ve şekeri ocağa alın, portakalları da içine ekleyip kontrollü bir şekilde 20-25 dakika pişirin. Kek için yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Sıvı yağ ve portakal suyunu ekleyip çırpmaya devam edin.

Maden suyunu ekleyip karıştırın. En son katı malzemeleri de eleyerek ekleyip homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Kek kalıbınızın tabanına pişen portakalları yerleştirin ve ardından kek harcınızı üzerine dökün. 180 derece fansız ayarlı fırında kontrollü bir şekilde 30 dakika pişirin.

Portakallı ters yüz kek tarifinin püf noktaları: