Yöresel lezzet severlerin bayılarak tüketeceği nefis Erzurum usulü pestil çullamasını sizlere adım adım anlatıyorum. Siz de Erzurum mutfağının yöresel lezzetlerinden faydalanmak istiyor ve sofralarınızda farklı tatlara şans vermek istiyorsanız, pestil, yumurta ve tereyağıyla hazırlanan bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Erzurum'da kahvaltı sofralarında ve ikindi çaylarında sıklıkla tercih edilen pestil çullaması tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetlere bayılıyor ve farklı tarifler denemeyi seviyorsanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim pestil çullamasına mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, Erzurum usulü pestil çullaması nasıl hazırlanır? İşte kahvaltı sofralarının farklı lezzeti Erzurum usulü pestil çullaması tarifi...

KAHVALTI SOFRALARININ YENİ LEZZETİ!

Kahvaltı sofralarının yeni yıldızı olacak Erzurum usulü pestil çullaması tarifini sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda benim de sıklıkla araştırdığım tarifler arasında yer alan pestil çullaması tarifini Erzurumlu teyzeden öğrendiğim yöntemle adım adım anlatıyorum.

Siz de yöresel lezzetler denemeyi seviyor ve farklı tatlara sofranızda yer vermek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve deneyimlediğim pestil çullamasını kesinlikle denemelisiniz. Özellikle kahvaltı sofralarınızın yeni lezzeti olacak bu tarif, farklı tatları bir arada denemeyi sevenlerin dikkatini çekiyor.

Erzurum mutfağının yöresel lezzetleri arasında yer alan pestil çullaması, pestil, yumurta ve tereyağıyla kolayca hazırlanabiliyor. Geleneksel bir lezzet olarak ön plana çıkan pestil çullaması, Erzurum'da kahvaltı sofralarında ve ikindi çaylarının yanında tercih ediliyor.

Özellikle az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, alışılmış kahvaltı çeşitlerinin yanında çok daha farklı bir alternatif sunuyor. Yöresel ve geleneksel lezzetleri denemek isteyenlerin bayılacağı pestil çullaması tarifini sizlere adım adım anlatıyorum.

Siz de benim gibi yöresel lezzetlere bayılıyor ve farklı tarifler denemeyi seviyorsanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, Erzurum usulü pestil çullaması nasıl hazırlanır? İşte kahvaltı sofralarının farklı lezzeti Erzurum usulü pestil çullaması tarifi...

ERZURUM USULÜ PESTİL ÇULLAMASI TARİFİ!

Erzurum yöresine ait pestil çullaması tarifini Erzurumlu teyzeden öğrendiğim yöntemle sizlere açıklıyorum. Özellikle kahvaltılarda tercih edilen yöresel tariflerden biri olan pestil çullaması, ikindi çaylarında da tüketilebilen bir lezzet oluyor.

Bu tarif, pestilin kendine özgü tadını yumurta ve tereyağıyla bir araya getiriyor. Farklı bir kahvaltılık denemek isteyenler için geleneksel mutfaktan güzel bir alternatif sunan pestil çullaması tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte kahvaltı sofralarının farklı lezzeti Erzurum usulü pestil çullaması tarifi...

Malzemeler;

Pestil

1 yemek kaşığı tereyağı

3 adet yumurta

Hazırlanışı;