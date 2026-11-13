Bildiğiniz pideleri unutun! Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide tarifi

Aynı pide tarifinden sıkılanlar ve farklı tatlar arayanların ilgisini çekecek Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide lezzetini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeyi seviyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarife kesinlikle bir şans vermelisiniz. Benim de Ardahanlı komşumdan öğrendiğim yeşil küflü peynirli pide tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. Daha önce yediğiniz tüm pideleri unutturacak bu tarife bayılacaksınız. Az malzemeyle doyurucu bir lezzet sunmak istiyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu pide tarifini yemek listenize eklemelisiniz. Dilerseniz akşam yemeği olarak dilerseniz de çayın yanına servis edebileceğiniz Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide, daha önce yediklerinizi size unutturacak. Peki, Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide nasıl yapılır? İşte bildiğiniz tüm pideleri unutturacak Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide tarifi...

BİLDİĞİNİZ TÜM PİDELERİ UNUTUN!

Daha önce adını duymadığınız ve belki de hiç yemediğiniz bambaşka bir pide tarifiyle karşınızdayız. Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeyi seviyorsanız ve sofralarınızda farklı tariflere de yer veriyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide tarifine bir şans vermelisiniz. Daha önce yediğiniz ve bildiğiniz tüm pideleri unutun. Daha önce yeşil küflü peynirden pide yapıldığını duymuş muydunuz?

Türkiye'nin yöresel mutfağında kendine özgü bir yere sahip olan Ardahan lezzetleri, farklı tatlar arayanlar ve aynı tariflerden sıkılanların ilgisini çekiyor. Özellikle yöresel lezzetleri denemeyi sevenlerin bayılacağı bu tarif, kendine has aromasıyla dikkat topluyor. Yeşil küflü peynirle hazırlanan Ardahan usulü pide, sofralarınıza farklı bir tat katarak, lezzet şöleni yaşatıyor.

Yumuşacık hamuru, kendine has aroması ve fırından çıktıktan sonra üzerine sürülen tereyağıyla yiyenlerin yeniden yemek isteyeceği bu pide, özellikle kahvaltı ve çay saatleri için nefis bir alternatif sunuyor. Benim de Ardahanlı komşumdan öğrendiğim, evde kolayca hazırlanabilen yeşil küflü peynirli pide, az malzemeyle doyurucu bir lezzet hazırlamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Peynirin kendine özgü tadı ve hamurun yumuşak kalması için belli başlı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım yöresel tarifler arasında yer alan Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeyi seviyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu tarife kesinlikle bir şans vermelisiniz. Benim de Ardahanlı komşumdan öğrendiğim yeşil küflü peynirli pide tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. İşte bildiğiniz tüm pideleri unutturacak Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide tarifi...

ARDAHAN USULÜ YEŞİL KÜFLÜ PEYNİRLİ PİDE TARİFİ!

Ardahan'ın meşhur yeşil küflü peynirli pidesinin tarifini komşumdan öğrendiğim püf noktalarıyla sizlere anlatıyorum. Mis gibi kokusu, yumuşacık hamuru ve içindeki enfes yeşil küflü peyniriyle çayın yanına çok güzel yakışacak bu lezzeti, bir yiyen bir daha istiyor. Peki, Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide nasıl yapılır? İşte bildiğiniz tüm pideleri unutturacak Ardahan usulü yeşil küflü peynirli pide tarifi...

Malzemeler;

Hamuru için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı ılık su (400 ml)

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

6-7 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

Ardahan yeşil küflü peyniri

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Piştikten sonra üzerine sürmek için tereyağı

Hazırlanışı;

Ilık sütü, ılık suyu, şekeri ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırın.

Üzerine tuzu ve yağı ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan bezeler alın.

İsterseniz yuvarlak açıp kenarlarını kıvırarak ortasına peynir koyun, isterseniz ince uzun açıp peynir ekleyerek kenarlarını kapatıp pide

şekli verin.

şekli verin. Yumurta sarısı, yoğurt ve sıvı yağı karıştırıp pidelerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine tereyağı sürün.

Sıcacık, mis gibi Ardahan pidesi hazır.

Afiyet, şifa olsun.

Püf noktası: Pideleri fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine tereyağı sürmeyi unutmayın. Böylece lezzetini ikiye katlayacaksınız!