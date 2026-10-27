Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Evde pişirilen nohut kimi zaman pişmeme sert kalma gibi durumlar meydana gelebiliyor. Bu sebeple de sizin için araştırdığımız doğru malzemelerle ve teknikle hazırlanan nohutlar daha lezzetli oluyor. Özellikle de tencereye eklenen bir kepçe lezzet nohut yemeğini bambaşka bir yere taşıyor. Adeta yemeğin lezzetini ikiye katlıyor.

LOKANTA USULÜ NOHUT YEMEĞİNİN SIRRI BELLİ OLDU!

Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan nohut yemeği, kimi zaman evde yapılması ya da yapılamaması gündeme geliyor. Nohut yemeğini lokantalarda yapılan gibi yapmak istiyorsanız da doğru hazırlanma ve teknikleri bu konu da oldukça önemli bir yerde duruyor.

Lokanta usulü nohut yemeğinde öne çıkan püf noktalardan biri de tencereye eklenen sıcak et suyunun eklenmesi aslında nohut yemeğini bambaşka bir yemek deneyimini sunuyor. Üstelik doğal bir lezzet sunumu da veren nohut yemeğinin faydası da saymakla bitmez.

Nohut yemeği yapılacaksa bir gece önceden ıslatılması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü pişirme sırasında daha kolay bir deneyim sunuyor. Bunların yanı sıra nohut yemeğini yapmadan önce içerisine eklenecek olan salça ve yağın da doğru sıralamaya ile kavrulması da oldukça önemli bir yer tutuyor.

Tencereye alınan nohuttun en çok yenilen versiyonu kesinlikle et suyuyla yapına nohutlar da ayrı bir lezzet katarak yemeği adeta üst seviyelere çıkartıyor. Artık sadece lokantaya gidildiğinde yemenize gerek kalmayacak kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de et suyu ve tuz oranı. Aslında sadece tavuk suyu ile de kolay bir şekilde yapılabilen nohut yemeği, her türlü sofranın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Malzemeler;

2 su bardağı nohut

350 gram dana kuşbaşı

2 su bardağı 1 tane orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tane küp şeker

Tuz

Çok az sıvı yağ

4,5 bardak et suyu

Hazırlanışı;

Nohutları bir gece önceden soğuk suyla ıslatıyoruz. Ertesi gün eti yıkayıp düdüklü tencerenin içine alıyoruz. Çok harlı ateşte etleri mühürlüyoruz. Rengi dönene kadar kavuruyoruz.

Daha sonra salçayı ekleyip biraz kavurduktan sonra soğan ve geceden ıslattığımız suyunu süzüp bolca yıkadığımız nohuttu da ilave ediyoruz. Nohutları haşlamadan kullanıyorum, bütün vitamini içinde kalıyor.

Şeker ve tuzunu da ekleyip, biraz da sıvı yağ ilave edip üzerini biraz geçecek kadar yaklaşık 4,5-5 su bardağı et suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz.

İlk önce harlı ateşte, düdüğü öttükten sonra da orta ateşte yaklaşık 30-35 dk pişiriyoruz. Süre düdüklü tencereden ve nohutun tazeliğinden uzayıp kısalabilir. Bu süre sonunda açıp bir kontrol etmekte fayda var.

TENCEREYE EKLENEN 1 KEPÇE LEZZETİ DEĞİŞTİRİYOR

Tencereye eklenen 1 kepçe et suyu aslında tüm yemeğin tadını değiştiriyor. Üstelik içerdiği bileşenlerle yemeğin daha tatlı ve güzel olmasına yardımcı oluyor. Özellikle de et kullanmak isteyenler yemeğin daha da zenginleşmesine yardımcı oluyor. Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de soğanların ve etlerin güzel bir şekilde kavrulması önemli ayarlardan biri oluyor.

Soğan ve salçayı yeterinde kavurmadan su eklemesi yapmayın. Bu durum yemeğin aromasının kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca pişirme sırasında kesinlikle sıcak su konulmalı soğuk su nohutun tadını bozar ve hiçbir şey anlaşılmaz.