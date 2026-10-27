TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:17

Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan nohut, doğru hazırlandığı zaman tadından adeta yenmiyor. Ancak kimi zaman evde pişirilen nohutlarda bazen sert kalma sorunlarında meydana gelebiliyor. Bizde bu durumu yalamayın diye lokanta usulü nohut yemeğinin sırrını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:17

Evde pişirilen kimi zaman pişmeme sert kalma gibi durumlar meydana gelebiliyor. Bu sebeple de sizin için araştırdığımız doğru malzemelerle ve teknikle hazırlanan nohutlar daha lezzetli oluyor. Özellikle de tencereye eklenen bir kepçe lezzet nohut yemeğini bambaşka bir yere taşıyor. Adeta yemeğin lezzetini ikiye katlıyor.

LOKANTA USULÜ NOHUT YEMEĞİNİN SIRRI BELLİ OLDU!

Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan nohut yemeği, kimi zaman evde yapılması ya da yapılamaması gündeme geliyor. Nohut yemeğini lokantalarda yapılan gibi yapmak istiyorsanız da doğru hazırlanma ve teknikleri bu konu da oldukça önemli bir yerde duruyor.

Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Lokanta usulü nohut yemeğinde öne çıkan püf noktalardan biri de tencereye eklenen sıcak et suyunun eklenmesi aslında nohut yemeğini bambaşka bir yemek deneyimini sunuyor. Üstelik doğal bir lezzet sunumu da veren nohut yemeğinin faydası da saymakla bitmez.

Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Nohut yemeği yapılacaksa bir gece önceden ıslatılması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü pişirme sırasında daha kolay bir deneyim sunuyor. Bunların yanı sıra nohut yemeğini yapmadan önce içerisine eklenecek olan salça ve yağın da doğru sıralamaya ile kavrulması da oldukça önemli bir yer tutuyor. 

Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Tencereye alınan nohuttun en çok yenilen versiyonu kesinlikle et suyuyla yapına nohutlar da ayrı bir lezzet katarak yemeği adeta üst seviyelere çıkartıyor. Artık sadece lokantaya gidildiğinde yemenize gerek kalmayacak kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de et suyu ve tuz oranı. Aslında sadece tavuk suyu ile de kolay bir şekilde yapılabilen nohut yemeği, her türlü sofranın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Malzemeler;

  • 2 su bardağı nohut
  • 350 gram dana kuşbaşı
  • 2 su bardağı 1 tane orta boy kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
  • 1 tane küp şeker
  • Tuz
  • Çok az sıvı yağ
  • 4,5 bardak et suyu
Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Hazırlanışı;

Nohutları bir gece önceden soğuk suyla ıslatıyoruz. Ertesi gün eti yıkayıp düdüklü tencerenin içine alıyoruz. Çok harlı ateşte etleri mühürlüyoruz. Rengi dönene kadar kavuruyoruz.

Daha sonra salçayı ekleyip biraz kavurduktan sonra soğan ve geceden ıslattığımız suyunu süzüp bolca yıkadığımız nohuttu da ilave ediyoruz. Nohutları haşlamadan kullanıyorum, bütün vitamini içinde kalıyor.

 Şeker ve tuzunu da ekleyip, biraz da sıvı yağ ilave edip üzerini biraz geçecek kadar yaklaşık 4,5-5 su bardağı et suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz.

İlk önce harlı ateşte, düdüğü öttükten sonra da orta ateşte yaklaşık 30-35 dk pişiriyoruz. Süre düdüklü tencereden ve nohutun tazeliğinden uzayıp kısalabilir. Bu süre sonunda açıp bir kontrol etmekte fayda var.

Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

TENCEREYE EKLENEN 1 KEPÇE LEZZETİ DEĞİŞTİRİYOR

Tencereye eklenen 1 kepçe et suyu aslında tüm yemeğin tadını değiştiriyor. Üstelik içerdiği bileşenlerle yemeğin daha tatlı ve güzel olmasına yardımcı oluyor. Özellikle de et kullanmak isteyenler yemeğin daha da zenginleşmesine yardımcı oluyor. Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de soğanların ve etlerin güzel bir şekilde kavrulması önemli ayarlardan biri oluyor.

Lokanta usulü nohut yemeğinin sırrı belli oldu! Tencereye eklenen 1 kepçe lezzeti değiştiriyor

Soğan ve salçayı yeterinde kavurmadan su eklemesi yapmayın. Bu durum yemeğin aromasının kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca pişirme sırasında kesinlikle sıcak su konulmalı soğuk su nohutun tadını bozar ve hiçbir şey anlaşılmaz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Masterchef testi kebabı tarifi! Testi kebabı nasıl yapılır, kırılır? İşte orijinal tarif
MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları
ETİKETLER
#nohut
#Türk mutfağı
#düdüklü tencere
#Yemek Tarifleri
#Et Suyu
#Lokanta Usulü Nohut
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.