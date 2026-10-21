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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:01

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

Erzurum mutfağının sevilen yöresel yemeklerinden lor dolması, bulgur, lor peyniri ve kaymağın bir araya geldiği özel bir lezzet olarak kahvaltılarda öne çıkıyor. Pazı yapraklarına sarılarak hazırlanan ve fırında pişirilen bu yemek, üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağıyla sofralara geliyor. Özellikle geleneksel Anadolu yemeklerini denemek isteyenlerin ilgisini çeken Erzurum usulü lor dolması, hem malzemeleri hem de hazırlanışıyla ev mutfağında da kolayca yapılabiliyor.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:01

Anadolu'nun köklü yemek kültürünü yansıtan lor dolması, Erzurum'da yöresel sofraların sevilen tatları arasında yer alıyor. Klasik yaprak sarmasından farklı olarak pirinç yerine bulgurun, et yerine ise lor peynirinin kullanıldığı bu tarif, farklı lezzetleri bir arada denemek isteyenlere alternatif sunuyor.

HABERİN ÖZETİ

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Erzurum mutfağının sevilen lezzetlerinden lor dolması, pirinç ve et yerine bulgur ve lor peyniri kullanılarak hazırlanan yöresel bir tarif olarak öne çıkıyor.
Lor dolması, Erzurum'da yöresel sofraların sevilen tatları arasında yer alıyor.
Klasik yaprak sarmasından farklı olarak pirinç yerine bulgur, et yerine ise lor peyniri kullanılıyor.
Yemeğin iç harcı, soğanla kavrulan bulgura lor peyniri ve kaymak eklenerek hazırlanıyor.
İç harç, kısa süre kaynar suda bekletilerek yumuşatılan pazı yapraklarına sarılıyor.
Fırında 30-40 dakika pişirilen dolmalar, sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile servis ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ERZURUM MUTFAĞININ SEVİLEN LEZZETİ: LOR DOLMASI

mutfağı, coğrafi koşulları ve hayvancılığın yaygın olması nedeniyle süt ürünlerinin sıkça kullanıldığı yemekleriyle tanınıyor. Lor peyniri ve kaymağın bulgurla buluştuğu lor dolması da bu mutfak kültürünün dikkat çeken örnekleri arasında bulunuyor. Bu lezzet özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Bende tarifi Erzurumlu komşumdan alarak denedim. 

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

Yemeğin temelini oluşturan iç harç, soğanla kavrulan bulgurun pişirilmesi ve ardından lor peyniriyle kaymak eklenmesiyle hazırlanıyor. Bu karışım, kısa süre kaynar suda bekletilerek yumuşatılan pazı yapraklarına sarılıyor. Fırında pişirilen dolmalar, sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla tamamlanıyor.

Lor dolmasını farklı kılan noktalardan biri, bulgurun doyurucu yapısıyla lor peynirinin hafif dokusunun aynı yemekte buluşması. Kaymak ise iç harca kendine özgü bir kıvam kazandırıyor. Üzerine eklenen yoğurt ve tereyağı da yemeğin lezzetini tamamlıyor.

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

LOR DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Erzurum usulü lor dolmasını evde hazırlamak için çok sayıda malzemeye ihtiyaç duyulmuyor. Tarifin en önemli noktası, iç harcın doğru kıvamda hazırlanması ve pazı yapraklarının sarılabilecek yumuşaklığa getirilmesi.

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

İç harcı için:

•    1 bağ pazı
•    2 su bardağı pilavlık
•    1 adet soğan
•    Yarım çay bardağı sıvı yağ
•    2 su bardağı su
•    Tuz
•    300 gram lor peyniri
•    2 yemek kaşığı kaymak

Üzeri için:

•    1 kase yoğurt
•    1 adet sarımsak
•    3 yemek kaşığı tereyağı

Bu malzemelerle hazırlanan lor dolması, özellikle sıcak servis edildiğinde lezzetini daha iyi ortaya koyuyor. Kullanılan lor peynirinin tuzluluk oranına göre iç harca eklenecek tuz miktarının ayarlanması da yemeğin dengeli bir tada sahip olmasına yardımcı oluyor.

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

ÖNCE BULGURLU VE LORLU İÇ HARÇ HAZIRLANIYOR

Tarifin ilk aşamasında iç harç hazırlanıyor. Bunun için bir adet soğan küçük küçük doğranıyor ve tencerede sıvı yağla birlikte hafif pembeleşinceye kadar kavruluyor. Ardından yıkanıp süzülen bulgur, su ve tuz ekleniyor.

Bulgur, suyunu çekip yumuşayana kadar pişiriliyor. Bu aşamada tencerenin kontrol edilmesi ve bulgurun dibe tutmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bulgur piştikten sonra tencereye 300 gram lor peyniri ve iki yemek kaşığı kaymak ilave ediliyor. Bütün malzemeler iyice karıştırılarak dolmanın iç harcı hazırlanıyor.

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

İç harcın çok sulu olmaması, pazı yapraklarının sarılması sırasında kolaylık sağlıyor. Lor peyniri ve kaymağın bulgurla eşit şekilde karışması da her dolmada benzer bir lezzet elde edilmesine yardımcı oluyor.

PAZI YAPRAKLARINI SARARKEN BU DETAYA DİKKAT!

Lor dolmasının bir sonraki aşamasında pazı yaprakları hazırlanıyor. Pazılar öncelikle bol suyla yıkanarak temizleniyor. Ardından kaynar suda bir iki dakika bekletiliyor ve hemen soğuk sudan geçiriliyor. Bu işlem, yaprakların yumuşamasını ve daha kolay sarılmasını sağlıyor.

Yumuşayan pazı yapraklarının içine hazırlanan bulgurlu lorlu harçtan yeterli miktarda konuluyor. Yapraklar, iç harç dışarı çıkmayacak şekilde sarılıyor ve fırına dayanıklı bir borcama yan yana diziliyor.

Dolmaların sarılma aşamasında yaprakların büyüklüğüne göre iç harç miktarı ayarlanabiliyor. Çok fazla harç koymak, yaprakların kapanmasını zorlaştırabileceği için ölçülü davranmak önem taşıyor.

Lor dolması tarifini Erzurumlu komşumdan öğrendim! Kış boyu kahvaltımızdaki lezzet

FIRINDA 30-40 DAKİKADA PİŞİYOR

Sarılan dolmalar borcama yerleştirildikten sonra üzerine bir çay bardağı su ekleniyor. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına alınan dolmalar, yaklaşık 30-40 dakika boyunca pişiriliyor. 

Pişirme süresi fırının özelliklerine ve dolmaların büyüklüğüne göre değişebiliyor. Bu nedenle dolmaların üzerinin hafifçe kızarması ve yaprakların yeterince yumuşaması kontrol ediliyor. 

Üzerine eklenen suyun dolmaların pişmesine yardımcı olması, iç harcın da kurumadan sıcaklığını korumasını sağlıyor. Fırında pişirme yöntemi, lor dolmasını klasik tencere dolmalarından ayıran ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

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ETİKETLER
#Erzurum
#bulgur
#lor peyniri
#Yemek Tarifleri
#Lor Dolması
#Pazı
#Mavi Kadin
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