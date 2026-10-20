Erzurum usulü patates dolması! Patates ve bulgurun eşsiz uyumu

Erzurum mutfağının birbirinden güzel lezzetlerinden biri de Erzurum usulü patatesli beyaz lahana dolması olarak karşımıza çıkıyor. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tarifler arasında yer alan Erzurum usulü patates dolmasını sizlerle paylaşıyorum. Siz de yöresel lezzetler denemeyi seviyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim Erzurum usulü patates dolmasını kesinlikle denemelisiniz. Lahana yaprakları, haşlanmış patates ve bulgurla hazırlanan bu tarif Erzurum mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oluyor. Benim de Erzurumlu komşumdan öğrendiğim Erzurum usulü patates dolması tarifini sizin için adım adım anlatıyorum. Peki, Erzurum usulü patates dolması nasıl yapılır? İşte patates ve bulgurun eşsiz uyumu Erzurum usulü patates dolması...

ERZURUM USULÜ PATATESLİ LAHANA DOLMASI TARİFİ!

Patatesli lahana dolması tarifi, Erzurum'un vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Özellikle yöresel tariflere ilgi gösterenlerin bayılarak tüketeceği Erzurum usulü patatesli lahana dolmasını sizlerle paylaşıyorum. Lahana yaprakları, haşlanmış patates ve bulgurla elde edilen bu özel lezzet, fırında pişirilerek sofralarda yerini alıyor. Erzurum mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan patates dolması, soğanlı ve salçalı iç harcıyla sofralara lezzet katıyor.

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sıkça karşılaştığım tarifler arasında yer alan Erzurum usulü patatesli lahana dolmasını araştırmadan geçemedim. Erzurumlu komşumdan öğrendiğim yöntemle Erzurum usulü patatesli lahana dolması tarifini adım adım sizlere anlatıyorum. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek sıcak servis edilen Erzurum usulü patates dolması, klasik lahana sarmasından oldukça farklı bir tarif olarak ön plana çıkıyor.

Özellikle yöresel tatlar ve farklı tarifler denemek isteyenler için güzel bir alternatif olan Erzurum usulü patatesli lahana dolması, patates ve bulgurun doyurucu uyumunu lahana yapraklarıyla bir araya getiriyor. Bu yöresel lezzet, farklı bir ev yemeği arayanların tarif defterlerinde yer alıyor. Peki, Erzurum usulü patates dolması nasıl yapılır? Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tarifler arasında yer alan Erzurum usulü patates dolmasını sizlerle paylaşıyorum.

Malzemeler;

1 adet beyaz lahana

4 adet patates

1 su bardağı ince bulgur

2 adet kuru soğan

1 su bardağı zeytinyağı

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı su

Hazırlanışı;

1. Lahanayı hazırlama:

Lahanayı yaprak yaprak ayırın ve kaynayan suda iyice yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan lahanaları süzüp soğumaya bırakın.

2. Patatesler:

Patatesleri soyup ikiye bölün, ayrı bir tencerede haşlayın. Yumuşayınca süzüp iyice ezin.

3. İç harcı:

Soğanları ince ince doğrayın. Bir su bardağı zeytinyağı ile tencerede pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine domates salçası ve pul biberi ekleyip biraz daha kavurun.

İnce bulguru ekleyin, 1 su bardağı suyu ilave edin ve bulgurlar suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan alıp ezilmiş patatesleri ekleyin, tuzunu ilave edip güzelce karıştırın. Ilınması için kenara alın.

4. Sarma işlemi:

Lahana yapraklarının kalın damarlarını kesin. Yaprakları dörde bölün.

Her parçaya iç harçtan koyup küçük küçük sarın.

5. Tepsiye dizme:

Yağlanmış tepsiye dolmaları sıkıca dizin.

6. Sos:

Yarım yemek kaşığı salça ve biraz zeytinyağını karıştırıp dolmaların üzerine gezdirin.

7. Pişirme:

Önceden ısıtılmış fırında, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

8. Son dokunuş:

Fırından çıktıktan sonra 2 dolu yemek kaşığı tereyağını eritip dolmaların üzerine gezdirin.

9. Servis:

Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet, şifa olsun.

PATATES DOLMASI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Erzurum usulü patates dolması yapımın belli başlı püf noktaları bulunmaktadır. İşte patates dolması yaparken dikkat etmeniz gerekenler: