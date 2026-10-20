Erzurum usulü patates dolması! Patates ve bulgurun eşsiz uyumu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzurum mutfağının birbirinden güzel lezzetlerinden biri de Erzurum usulü patatesli beyaz lahana dolması olarak karşımıza çıkıyor. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tarifler arasında yer alan Erzurum usulü patates dolmasını sizlerle paylaşıyorum. Siz de yöresel lezzetler denemeyi seviyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim Erzurum usulü patates dolmasını kesinlikle denemelisiniz. Lahana yaprakları, haşlanmış patates ve bulgurla hazırlanan bu tarif Erzurum mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oluyor. Benim de Erzurumlu komşumdan öğrendiğim Erzurum usulü patates dolması tarifini sizin için adım adım anlatıyorum. Peki, Erzurum usulü patates dolması nasıl yapılır? İşte patates ve bulgurun eşsiz uyumu Erzurum usulü patates dolması...
Patatesli lahana dolması tarifi, Erzurum'un vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Özellikle yöresel tariflere ilgi gösterenlerin bayılarak tüketeceği Erzurum usulü patatesli lahana dolmasını sizlerle paylaşıyorum. Lahana yaprakları, haşlanmış patates ve bulgurla elde edilen bu özel lezzet, fırında pişirilerek sofralarda yerini alıyor. Erzurum mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan patates dolması, soğanlı ve salçalı iç harcıyla sofralara lezzet katıyor.
Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sıkça karşılaştığım tarifler arasında yer alan Erzurum usulü patatesli lahana dolmasını araştırmadan geçemedim. Erzurumlu komşumdan öğrendiğim yöntemle Erzurum usulü patatesli lahana dolması tarifini adım adım sizlere anlatıyorum. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek sıcak servis edilen Erzurum usulü patates dolması, klasik lahana sarmasından oldukça farklı bir tarif olarak ön plana çıkıyor.
Özellikle yöresel tatlar ve farklı tarifler denemek isteyenler için güzel bir alternatif olan Erzurum usulü patatesli lahana dolması, patates ve bulgurun doyurucu uyumunu lahana yapraklarıyla bir araya getiriyor. Bu yöresel lezzet, farklı bir ev yemeği arayanların tarif defterlerinde yer alıyor. Peki, Erzurum usulü patates dolması nasıl yapılır? Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tarifler arasında yer alan Erzurum usulü patates dolmasını sizlerle paylaşıyorum.
1. Lahanayı hazırlama:
2. Patatesler:
3. İç harcı:
4. Sarma işlemi:
5. Tepsiye dizme:
6. Sos:
7. Pişirme:
8. Son dokunuş:
9. Servis:
Erzurum usulü patates dolması yapımın belli başlı püf noktaları bulunmaktadır. İşte patates dolması yaparken dikkat etmeniz gerekenler: