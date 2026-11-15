Erzurum'un meşhur kete tarifi! Çayın yanına kıyır kıyır yöresel lezzet

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Anadolu'nun köklü mutfak kültüründe özel bir yere sahip olan Erzurum ketesi, yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerden biri. Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık dokusuyla dikkat çeken bu lezzet, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofralara eşlik ediyor. Tereyağıyla hazırlanan iç harcı ve kat kat açılan hamuruyla diğer hamur işlerinden ayrılan Erzurum ketesi, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Erzurum ketesi nasıl yapılır, hamurunun kıyır kıyır olması için nelere dikkat edilmelidir? İşte tam ölçülü, geleneksel Erzurum kete tarifi…
Erzurum ketesi hazırlamak için öncelikle yumuşak kıvamlı bir hamur ve lezzetli bir iç harç hazırlamak gerekiyor. Keteye kendine özgü aromasını veren en önemli malzemeler arasında tereyağı ve kavrulmuş un bulunuyor.
Hamuru için:
İç harcı için:
Üzeri için:
Susam veya çörek otu
Erzurum ketesinin lezzetini belirleyen en önemli aşamalardan biri iç harcın hazırlanmasıdır. Bunun için tereyağı tavada eritilir ve üzerine un ilave edilir. Un, kısık ateşte sürekli karıştırılarak kokusu çıkana ve hafif renk değiştirene kadar kavrulur.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, unun fazla koyulaşmasına izin vermemektir. Kavrulan unun topaklanmaması için karıştırma işlemi sürdürülmeli, ardından hazırlanan harç soğumaya bırakılmalıdır. Böylece hamurun içerisine kolayca yerleştirilebilen, tane tane bir iç dolgu elde edilir.
Geniş bir yoğurma kabına ılık süt, ılık su, maya ve şeker alınarak karıştırılır. Ardından sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, yumurta, yoğurt ve tuz eklenir. Un ise kontrollü şekilde ilave edilerek yoğurma işlemine başlanır.
Hamurun ne çok sert ne de ele fazla yapışan bir kıvamda olması gerekir. Yumuşak ve kolay şekil verilebilen bir hamur elde edildiğinde üzeri örtülerek yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakılır. Bu aşamada hamurun yeterince dinlenmesi, ketelerin daha güzel kabarmasına yardımcı olur.
Mayalanan hamur eşit büyüklükte bezelere ayrılır. Her beze merdane yardımıyla açılır ve üzerine eritilmiş tereyağı sürülür. Hamur rulo şeklinde sarıldıktan sonra kendi etrafında döndürülerek yuvarlak bir şekil verilir.
Hazırlanan hamurların ortasına kavrulmuş unlu iç harç yerleştirilir ve kenarları kapatılır. Ardından hafifçe bastırılarak kete şekli verilir. Hamuru açarken ve katlarken tereyağı kullanmak, pişme sonrasında daha katmanlı ve kıyır kıyır bir doku elde edilmesine yardımcı olur.
Şekil verilen keteler yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde yerleştirilir. Üzerlerine yumurta sarısı sürülerek isteğe göre susam veya çörek otu serpilir.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilir. Ketelerin üzeri güzelce kızardığında fırından alınabilir. Fırınların pişirme süreleri değişebileceği için son dakikalarda kontrollü olmak önemlidir.
Erzurum ketesinin dışının kıyır kıyır, içinin ise yumuşak olması için birkaç önemli ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor:
Pişirme sırasında üzerlerinin fazla kızarıp sertleşmemesine dikkat edilmeli.
Kahvaltı sofralarından beş çayına kadar günün her saatine yakışan Erzurum ketesi, tereyağının mis gibi kokusu ve kıyır kıyır dokusuyla geleneksel hamur işlerinin sevilen örneklerinden biri. Bir kez hazırladığınızda tarif defterinizde kendine yer bulabilecek bu yöresel lezzeti, sıcak çay eşliğinde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.