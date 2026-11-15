Anadolu'nun köklü mutfak kültüründe özel bir yere sahip olan Erzurum ketesi, yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerden biri. Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık dokusuyla dikkat çeken bu lezzet, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofralara eşlik ediyor. Tereyağıyla hazırlanan iç harcı ve kat kat açılan hamuruyla diğer hamur işlerinden ayrılan Erzurum ketesi, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Erzurum ketesi nasıl yapılır, hamurunun kıyır kıyır olması için nelere dikkat edilmelidir? İşte tam ölçülü, geleneksel Erzurum kete tarifi…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erzurum'un meşhur kete tarifi! Çayın yanına kıyır kıyır yöresel lezzet Haberde, geleneksel Erzurum ketesinin gerekli malzemeleri, iç harcının ve hamurunun hazırlanışı, şekillendirilmesi, pişirilme detayları ve püf noktaları anlatılmaktadır. İç harcı, tereyağında unun kokusu çıkıp hafif renk değiştirene kadar kısık ateşte kavrulup soğutulmasıyla hazırlanır. Ilık süt, ılık su, maya, şeker, yağ, yumurta, yoğurt, tuz ve unla yoğrulan hamur 40-45 dakika mayalanmaya bırakılır. Açılan bezelere tereyağı sürülüp rulo yapıldıktan sonra ortasına kavrulmuş unlu iç harç konularak kapatılır. Şekil verilen ve üzerine yumurta sarısı ile isteğe bağlı susam/çörek otu sürülen keteler, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirilir. Kıvam için hamurun sert yoğrulmaması, iç harcın soğutulması ve tereyağının dengeli kullanılması önerilir.

ERZURUM KETESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Erzurum ketesi hazırlamak için öncelikle yumuşak kıvamlı bir hamur ve lezzetli bir iç harç hazırlamak gerekiyor. Keteye kendine özgü aromasını veren en önemli malzemeler arasında tereyağı ve kavrulmuş un bulunuyor.

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

125 gram eritilmiş tereyağı

1 yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

Aldığı kadar un

İç harcı için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı un

İsteğe bağlı bir tutam tuz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

KETE İÇ HARCI NASIL HAZIRLANIR?

Erzurum ketesinin lezzetini belirleyen en önemli aşamalardan biri iç harcın hazırlanmasıdır. Bunun için tereyağı tavada eritilir ve üzerine un ilave edilir. Un, kısık ateşte sürekli karıştırılarak kokusu çıkana ve hafif renk değiştirene kadar kavrulur.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, unun fazla koyulaşmasına izin vermemektir. Kavrulan unun topaklanmaması için karıştırma işlemi sürdürülmeli, ardından hazırlanan harç soğumaya bırakılmalıdır. Böylece hamurun içerisine kolayca yerleştirilebilen, tane tane bir iç dolgu elde edilir.

ERZURUM KETESİNİN HAMURU NASIL YOĞRULUR?

Geniş bir yoğurma kabına ılık süt, ılık su, maya ve şeker alınarak karıştırılır. Ardından sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, yumurta, yoğurt ve tuz eklenir. Un ise kontrollü şekilde ilave edilerek yoğurma işlemine başlanır.

Hamurun ne çok sert ne de ele fazla yapışan bir kıvamda olması gerekir. Yumuşak ve kolay şekil verilebilen bir hamur elde edildiğinde üzeri örtülerek yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakılır. Bu aşamada hamurun yeterince dinlenmesi, ketelerin daha güzel kabarmasına yardımcı olur.

KETE NASIL ŞEKİLLENDİRİLİR? KAT KAT OLMASININ PÜF NOKTASI

Mayalanan hamur eşit büyüklükte bezelere ayrılır. Her beze merdane yardımıyla açılır ve üzerine eritilmiş tereyağı sürülür. Hamur rulo şeklinde sarıldıktan sonra kendi etrafında döndürülerek yuvarlak bir şekil verilir.

Hazırlanan hamurların ortasına kavrulmuş unlu iç harç yerleştirilir ve kenarları kapatılır. Ardından hafifçe bastırılarak kete şekli verilir. Hamuru açarken ve katlarken tereyağı kullanmak, pişme sonrasında daha katmanlı ve kıyır kıyır bir doku elde edilmesine yardımcı olur.

ERZURUM KETESİ KAÇ DERECEDE VE KAÇ DAKİKADA PİŞİRİLİR?

Şekil verilen keteler yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde yerleştirilir. Üzerlerine yumurta sarısı sürülerek isteğe göre susam veya çörek otu serpilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilir. Ketelerin üzeri güzelce kızardığında fırından alınabilir. Fırınların pişirme süreleri değişebileceği için son dakikalarda kontrollü olmak önemlidir.

KETE YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Erzurum ketesinin dışının kıyır kıyır, içinin ise yumuşak olması için birkaç önemli ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor:

Hamur çok sert yoğrulmamalı.

Un, iç harç hazırlanırken kısık ateşte kavrulmalı.

Kavrulmuş unlu harç hamura eklenmeden önce soğutulmalı.

Hamur açılırken tereyağı dengeli kullanılmalı.

Keteler fırına verilmeden önce yeterince dinlendirilmeli.

Pişirme sırasında üzerlerinin fazla kızarıp sertleşmemesine dikkat edilmeli.

Kahvaltı sofralarından beş çayına kadar günün her saatine yakışan Erzurum ketesi, tereyağının mis gibi kokusu ve kıyır kıyır dokusuyla geleneksel hamur işlerinin sevilen örneklerinden biri. Bir kez hazırladığınızda tarif defterinizde kendine yer bulabilecek bu yöresel lezzeti, sıcak çay eşliğinde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.