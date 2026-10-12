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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:39

Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

Nedensiz bir şekilde kolunuzda ya da bacağınızda morluk fark ettiniz ama bir yere çarpıp çarpmadığınızı bilmiyor musunuz? Çoğu zaman önemsenmeyen bu durum altında yatan gerçekle gün yüzüne çıkıyor. Peki, vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Ciltte oluşan morluklarla ilgili bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Gökhan Özgür anlattı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:39

Gün içinde ciltte oluşan morlukların büyük bir bölümü yaşam içerisinde hareket halinde meydana gelen küçük travmalardır. Kimi zaman bu morluklar kendiliğinden kaybolurken kimi zaman da hiçbir darbe olmadan büyümeye devam edebilir.

  • Nedensiz morluklar bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilir.
  • Vitamin eksikliğinden meydana gelen morarmalara neden olabilir.
  • Pıhtılaşma sorunları varsa morarmalar gün yüzüne çıkabilir.
  • Kan sulandırıcı gibi ilaçlar morarma riskini artırabilir.
  • Belli hastalıklar da morarmaya sebebiyet verebilir.
Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

MORLUK NEDEN OLUŞUR?

Cilt altındaki küçük kan damarlarının hasar görmesi ve kanın çevre dokulara sızması sonucunda ortaya çıkan morluk, ilk günlerde kırmızı, mor ya da mavi şeklinde görülebilir. Moraran bölge iyileşme sürecinde yeşil ve sarıya dönüşebilir.

Bir yere çarpmak, düşmek veya spor sırasında yaşanan küçük travmalar morlukların en sık nedenleri arasındadır. Yaş ilerledikçe cilt ve damar yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle de morarma daha kolay görülebilir.

Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

VÜCUDUNUZDAKİ MORLUKLAR NEYİ HABER VERİYOR?

Bacak ve kollar, günlük hayatta farkında olmadan en fazla darbeye maruz kalan bölgeler arasındadır. Bu nedenle bu alanlardaki tek tük morluklar çoğunlukla travmayla ilişkilidir.

Ancak gövde, sırt veya yüz gibi normalde daha az darbe alan bölgelerde tekrarlayan açıklanamayan morlukların görülmesi değerlendirme gerektirebilir. Morluğun büyüklüğü, sayısı ne kadar sürede kaybolduğu ve ne sıklıkla tekrar ettiği de hekime önemli bilgiler verir.

Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

VİTAMİN EKSİKLİĞİ MORLUK YAPAR MI?

Yetersiz beslenme bazı kişiler de morarma yapabilir. Özellikle de normal kan pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini ile damar ve bağ dokusu sağlığında önemli olan C vitamininin ciddi eksiklikleri morarma eğilimine katkıda bulunabilir.

Ancak vücudunda morluk gören herkesin vitamin takviyesine başlaması da doğru değildir. Altta yatan nedenin belirlenmesi ve gerekli görülürse kan tetkikleriyle değerlendirme yapılması gerekir.

Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

NEDENSİZ MORARMALARI HAFİFE ALMAYIN

Ortada neden vücudunuzda morarmaların meydana geldiğini anlatan bir açıklama yoksa dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta nedensiz morarmaları hafife almamız lazım. Çünkü kolay morarma kimi zaman kanın pıhtılaşma mekanizmasındaki değişiklikler veya trombositlerle ilgili sorunlarla ilişkili olabilir. Bazı hastalıkları ve daha nadiren kan hastalıklarında da morarmalar meydana gelebilir.

Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

KULLANILAN İLAÇLAR MORARMA YAPABİLİR

Kollar da ya da bacaklar da ortaya çıkan ve neden olduğunu anlayamadığınız morluklar çoğu zaman hastalık belirtisi olmayabilir. Günlük hayatta kullandığınız özellikle de kanın pıhtılaşmasını etkileyen ilaçları kullanan kişilerde küçük bir çarpma sonucu bile çok belirgin morluklara neden olabilir.

Öyle ki bazı ağrı kesiciler ve kortikosteroidler de farklı mekanizmalarla morarmalara neden olabilir. Burada önemli olan morluk oluştuğu gerekçesiyle doktor tarafından reçete edilen bir ilaç, doktora başvurulmadan bırakılmamalıdır.

Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

MORLUKLA BERABER BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

  • Sık sık burun kanaması,
  • Diş eti kanaması,
  • Küçük kesiklerde kanamanın uzun sürmesi,
  • Adet kanamasında belirgin artış,
  • İdrar ya da dışkıda kan görülmesi,
  • Ciltte nokta şeklinde kırmızı-mor lekeler,
  • Belirgin halsizlik,
  • Açıklanamayan ateş,

Belirtiler varsa doktora başvurulmalıdır. Ayrıca morlukların aniden ve çok sayıda ortaya çıkması, hızla büyümesi de herhangi bir travmayla açıklanamıyorsa dikkate alınması gerekiyor.

Vücudunuzdaki morluklar neyi haber veriyor? Nedensiz morarmaları hafife almayın

NEDENSİZ OLUŞAN MORLUKLARA UZMANLAR NE DİYOR?

Ciltte oluşan morluklarla ilgili bilinmesi gerekenleri Hematoloji Uzmanı Dr. Gökhan Özgür anlatırken, vücudumuz da meydana gelen morlukların zaman zaman bizlere küçük işaretler verdiğini ifade ediyor. Öyle ki çoğu kişi ‘nasılsa geçer’ diyerek görmezden gelinmeden doktora başvurulması gerektiğini de belirtiyor.

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ETİKETLER
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