Yoldan geçenler sizi çevirip kokunuzu soracak! Parfümü kalıcı hale getiren yöntem

Hemen hemen hepimiz güzel kokmak için özenle seçilmiş olan parfümleri kullanabiliyoruz. Ancak sabah sıkılan parfümler bir bakmışsınız akşama doğru gitmiş. Bu sebeple de parfüm kullanımında soru işaretleri de akıllara takılıyor. Ancak artık bu soru işaretleri son bulacak. Çünkü yoldan geçenler bile sizi çevirip kokunuzu soracak. Parfümü kalıcı hale getiren yöntemler sayesinde artık her şey çok kolay olacak. İşte detaylar…

YOLDAN GEÇENLER SİZİ ÇEVİRİP KOKUNUZU SORACAK!

Çoğumuz için parfüm kullanmak çoğu zaman çok da doğru olmayabiliyor. Çünkü biz her ne kadar parfüm sıkarsak sıkalım sürekli olarak bir ya da iki saat sonra o parfümünde kaybolması an meselesi oluyor. Özellikle de sabah saatlerinde sıkılan parfümler akşama kalmadan hemen uçup gidebiliyorlar.

Ancak parfümü sadece bileklere sürmek çok da doğru olmayabilir. Çünkü parfüm kullanımında yapılan ufak tefek hatalar nedeniyle parfümleri sıktığınız zaman hem kalıcılığı hem de sürekli kullanmak isteseniz bir kullanım sunamaz. Hatta sadece bileklere ya da boyun bölgesine de parfüm sıkmak doğru bir yöntem değildir. Parfümünüzün daha iyi olması için yapılacak yöntemlerden biri de cildin nemli olmasıdır. Nemli bir ciltte parfüm daha iyi tutar.

Çünkü kuru olan bir ciltte genellikle yağlar uçucu olur ve nereye gittiğini de anlamak kolay değildir. Bu sebeple de uygulanacak birkaç yöntem sayesinde parfümlerinizi kullanırken oldukça rahat edeceksiniz. Hatta ve hatta yoldan çıkanlar dönüp size parfümünüzü bile sorabilir.

PARFÜMÜ KALICI HALE GETİREN YÖNTEM

Parfüm kullanmak için en uygun zamanlardan biri de duş sonrasıdır. Ilık bir duşun ardından temiz olan cilde nemlendirici uygulandıktan sonra parfüm uygulamak daha mantıklıdır. Nemli bir cilt aslında meydana gelen cilt için tamamen kurumadan nemlendirici sürmek ve birkaç dakika beklenerek kolayca uygulanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken kokusuz bir nemlendirici seçmek oluyor. Hatta burada çok eskilerde kalma bir yöntem de bulunuyor. Parfüm sıkılacak böyleye biraz vazelin sürerseniz cilt üzerinde ince bir tabakanın oluşması parfümün daha uzun süre kalmasına yardımcı olur.

İster kulak ister boyun ya da bilek içlerine birer vazelin sürerek parfüm kokusunu daha da yükseğe çıkarabilirsiniz. Ancak dikkat fazla yağ kullanmak cildin daha da yağlı görünmesine neden olur. Yağlı görülen bir ciltte parfüm tutumu da iyi olmayabilir. Bileklere sıkılan parfümlerde kesinlikle çok sıkma ya da sıktıktan sonra bilekleri ovalamak gibi bir duruma da düşülmemesi gerekiyor.

Ayrıca parfüm sıkılırken genellikle de nabız noktaları daha çok tercih edilmedir. Çünkü nabızlarda bulunan sıcaklık vücuttaki parfüm yoğunluğunu artırır. Hatta az bir miktarda yapılacak bir yöntem aslında parfüm kullanımında üst seviyelere çıkartır. Aynı kokuya sahip herhangi bir duş jeli ya da deodorant kullanımı da işinize yarar. Ancak yoksa da endişe etmeyin, farklı kokular seçerek güzel kokabilirsiniz.