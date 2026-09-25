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Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:05

Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026

Parfüm seçerken kararsız kalanlar için 2026'nın öne çıkan kokuları belli oldu. Chanel Coco Mademoiselle, Yves Saint Laurent Libre, Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 ve Parfums de Marly Delina Exclusif gibi parfümler popülerliğini korurken, vanilya, meyve, beyaz çiçek ve misk notaları da bu yılın dikkat çeken koku trendleri arasında yer alıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:05

Bir parfüm, kişinin tarzını tamamlayan en belirgin ayrıntılardan biri olarak görülüyor. Kimi kadınlar yıllarca aynı kokuyu kullanarak onu kendi imza kokusu haline getirirken, kimi kullanıcılar mevsime, kıyafete veya ruh haline göre farklı parfümler tercih ediyor.

2026 parfüm trendlerinde ise tek bir koku ailesi öne çıkmıyor. Güncel parfüm listelerinde klasikleşmiş tasarımların yanında meyvemsi, vanilyalı, gourmand ve niş kokulara da yoğun ilgi gösteriliyor. Vogue'un 2026 parfüm trendleri değerlendirmesinde de tek bir imza kokuya bağlı kalmak yerine farklı kokulardan oluşan bir "parfüm gardırobu" anlayışının öne çıktığı belirtiliyor.

KADINLARIN İMZA KOKULARI BELLİ OLDU

Kadın parfümleri arasında uzun süredir adından söz ettiren Chanel Coco Mademoiselle, 2026'da da popüler seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Macy's'in güncel en çok satan parfümler listesinde Coco Mademoiselle'in farklı versiyonları üst sıralarda yer alıyor.

Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026

Narenciye, çiçeksi ve odunsu karakteri bir araya getiren parfüm, günlük kullanımdan özel davetlere kadar farklı ortamlarda tercih edilebiliyor. Daha klasik ve zarif bir koku arayanların değerlendirdiği seçenekler arasında bulunuyor.

YVES SAINT LAURENT LIBRE YENİ VERSİYONUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yves Saint Laurent Libre, kadın parfümleri arasında son yıllarda öne çıkan isimlerden biri. 2026'da seriye eklenen Libre Berry Crush Eau de Parfum ise klasik Libre çizgisine farklı bir meyve dokunuşu getiriyor.

Parfümde ahududu akoru, Hindistan cevizi, portakal çiçeği, lavanta ve vanilya notaları bulunuyor. Vogue, Libre Berry Crush'ı 2026'nın öne çıkan meyvemsi parfümleri arasında gösteriyor.

Meyvemsi kokuları seven ancak fazla şekerli bir parfüm kullanmak istemeyenler için bu tarz kombinasyonlar dikkat çekiyor.

Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026

BACCARAT ROUGE 540 HALA RADARDA

Son yılların en çok konuşulan parfümlerinden Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 da popülerliğini koruyan seçeneklerden biri. Macy's'in güncel en çok satan parfümler listesinde Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum de yer alıyor.

Yoğun ve belirgin karakteriyle dikkat çeken parfüm, özellikle kalıcılığı yüksek kokulardan hoşlananların ilgisini çekiyor. Günlük kullanımın yanı sıra gece ve özel davetlerde de tercih edilebiliyor.

Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026

DELINA EXCLUSIF ROMANTİK KOKU ARAYANLARA

Parfums de Marly Delina Exclusif, özellikle gül ve meyvemsi notaları seven kadınların tercih ettiği seçenekler arasında bulunuyor. Parfums de Marly'nin bu kokusu da Macy's'in güncel en çok satan parfümler listesinde yer alıyor.

Gül ağırlıklı parfümlerden hoşlananlar için dikkat çeken seçeneklerden biri olan Delina Exclusif, daha yoğun ve belirgin bir koku isteyenlere hitap ediyor.

Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026

VANİLYA 2026'DA SAHNEYİ BIRAKMIYOR

2026'nın en belirgin parfüm eğilimlerinden biri ise vanilya. Ancak bu yıl vanilya yalnızca şekerli ve tatlı kokularla sınırlı kalmıyor. Parfüm markaları vanilyayı misk, odunsu notalar, baharatlar ve paçuliyle bir araya getirerek daha farklı karakterler ortaya çıkarıyor.

Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026

Vogue'un Ağustos 2026 tarihli değerlendirmesinde Guerlain Vanille Planifolia, Dior Vanilla Diorama, Carolina Herrera La Bomba ve Phlur Vanilla Skin gibi parfümler modern vanilya örnekleri arasında gösteriliyor. Özellikle sıcak ve yumuşak kokuları seven kadınlar için vanilyalı parfümler sonbahar ve kış aylarında dikkat çeken alternatifler arasında bulunuyor.

MEYVELİ PARFÜMLER YENİDEN YORUMLANIYOR

Meyveli kokular da 2026'nın öne çıkan parfüm trendleri arasında. Ancak günümüzde meyveli parfümler yalnızca şekerli ve genç kokularla sınırlı değil. Ahududu, kiraz, şeftali, narenciye ve tropikal meyveler; çiçek, vanilya, misk veya odunsu notalarla bir araya getiriliyor.

Kadınların imza kokuları belli oldu! Parfüm dünyasında en çok tercih edilen kokular 2026

Bu kategoride Carolina Herrera La Bomba Eau de Parfum dikkat çeken yeni seçeneklerden biri. Ejder meyvesi, şakayık ve vanilya notalarını bir araya getiren parfüm, 2026'nın öne çıkan meyvemsi-vanilyalı kokuları arasında gösteriliyor.
 

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#Güzellik
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