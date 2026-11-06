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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:21

Yumuşacık borcam pasta tarifini deneyen bayıldı! Keki kabarık, kreması akışkan

Misafir geldiğinde, akşam çay yanına veya çocuklu doğum günlerinin vazgeçilmezi olan yumuşacık borcam pasta tarifini bir kez deneyen, sık sık yapıyor. Çocukların da bayıldığı borcam pastanın yapılışı da oldukça basit.

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Editor
 Gonca Işık
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Yumuşacık borcam pasta tarifini deneyen bayıldı! Keki kabarık, kreması akışkan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:21

Akşam çayın yanına ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Yapılışı kolay, tadı harika. Tek borcamda yapacağınız pasta tarifinde krema akışkanlığı tam not aldı.

YUMUŞACIK BORCAM PASTA TARİFİ

İlk olarak toz şeker ve yumurtaları köpük olana kadar çırpınız. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyiniz. Kısa süre karıştırdıktan sonra , vanilin ve kabartma tozunu ekleyiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dakika pişirmeye bırakınız. Kek pişerken ise kremayı hazırlayabilir.

Yumuşacık borcam pasta tarifini deneyen bayıldı! Keki kabarık, kreması akışkan

, nişasta, şeker, un ve sarısını tencerede sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaştıktan sonra ocaktan alın. Tereyağı ve vanilini dahil ettikten sonra toz krem şantiyi ilave edip mikserle pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

Yumuşacık borcam pasta tarifini deneyen bayıldı! Keki kabarık, kreması akışkan

Fırından çıkardığınız kekin sıcaklığı azalınca kürdan ile delikler açın ve sütü ekleyin. Hazırladığınız kremayı spatula ile yayın.

BORCAM PASTA İÇİN GEREKEN MALZEMLER

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Keki ıslatmak için:

- 1,5 su bardağı süt

Yumuşacık borcam pasta tarifini deneyen bayıldı! Keki kabarık, kreması akışkan

Pastacı kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket krem şanti (soğuduktan sonra eklemek için)
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ETİKETLER
#yumurta
#Süt
#un
#toz şeker
#Yemek Tarifleri
#Borcam Pasta
#Mavi Kadin
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