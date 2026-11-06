Yumuşacık borcam pasta tarifini deneyen bayıldı! Keki kabarık, kreması akışkan

Akşam çayın yanına ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Yapılışı kolay, tadı harika. Tek borcamda yapacağınız pasta tarifinde krema akışkanlığı tam not aldı.

YUMUŞACIK BORCAM PASTA TARİFİ

İlk olarak toz şeker ve yumurtaları köpük olana kadar çırpınız. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyiniz. Kısa süre karıştırdıktan sonra un, vanilin ve kabartma tozunu ekleyiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dakika pişirmeye bırakınız. Kek pişerken ise kremayı hazırlayabilir.

Süt, nişasta, şeker, un ve yumurta sarısını tencerede sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaştıktan sonra ocaktan alın. Tereyağı ve vanilini dahil ettikten sonra toz krem şantiyi ilave edip mikserle pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

Fırından çıkardığınız kekin sıcaklığı azalınca kürdan ile delikler açın ve sütü ekleyin. Hazırladığınız kremayı spatula ile yayın.

BORCAM PASTA İÇİN GEREKEN MALZEMLER

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Keki ıslatmak için:

- 1,5 su bardağı süt

Pastacı kreması için: