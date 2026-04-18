18 Nisan 2026 bu akşam TV ekranlarında neler var? Hangi kanalda hangi dizi ve film var?

Hafta sonunu akşam evde TV başında geçirmek isteyenler için ekranlarda oldukça cazip seçenek listesi bulunuyor. Dramdan komedi severlere, aksiyon ve yarışma programlarına kadar kanal kanal gezebileceğiniz bir liste yayınlanmış durumda. Ana haber bülteninden hemen sonra başlayan Prime Time kuşağında, tüm kanalların bugünkü akışı netleşti. Peki 18 Nisan 2026 ekranlarda neler var? Hangi dizi ve film, hangi kanalda yer alıyor? İşte 18 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışı...
Son günlerde yayın akışlarında görülen son dakika değişiklikleri izleyicide de merak uyandırdı. 'Bu akşam ekranlarda hangi diziler var?' sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.
Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, TV8, ATV ve NOW TV gibi dikkat çeken kanalların resmi sayfaları araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi ekran başında izleiyici için kanalların yayın akışı...
Arama motorlarında gün boyu hangi kanalda hangi dizi ve filmler var?, sorusu araştırılırken, izleyicilere özel 18 Nisan Cumartesi günü, ekranlarda birçok seçenek bulunuyor. Show TV, Lohusa filmiyle öne çıkarken, Kanal D ekranlarında Güller ve Günahlar dizisi yer alacak. Öte yandan, NOW TV ekranları Umudumuz Şaban filmiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. İşte 18 Nisan 2026 Cumartesi kanalların resmi yayın akışı...
TRT1 YAYIN AKIŞI
05.50 Yedi Numara
06.35 Beni Böyle Sev
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Hayallerinin Peşinde
11.30 Yaşam Başka Yerde
11.50 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
13.35 3'te 3
15.50 Aile Meselesi
17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23.55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Delikanlı (Tekrar)
10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
15.30 Delikanlı (Tekrar)
18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20.00 Lohusa
22.30 Tur Rehberi
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 A.B.İ
13.40 Kuruluş Orhan
16.50 Hükümet Bey/ Yerli Sinema
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Bebek Firarda/ Yabancı Sinema
21.50 A.B.İ
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
12.15 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
12.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Yeraltı
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 Umudumuz Şaban
21.45 Kıskanmak
00.30 Efsane Futbol (Canlı)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa (Tekrar)
08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14.00 The Traitors Türkiye (Tekrar)
15.45 Arka Sokaklar (Tekrar)
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00.15 Uzak Şehir (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
16.30 Survivor Panorama/ Canlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)
09.00 Ejderham ve Ben/ Yabancı Film
11.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Çirkin (Tekrar)
19.00 Star Haber (Canlı)
20.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
22.30 Çirkin (Tekrar)