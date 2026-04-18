Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

18 Nisan 2026 bu akşam TV ekranlarında neler var? Hangi kanalda hangi dizi ve film var?

Son zamanlarda ekranlarda yaşanan değişiklikler sonrası gözler 18 Nisan 2026 Cumartesi günü kanalların yayın akışına çevrildi. Hem sevilen dizilerin yeni bölümleri hem de yerli ve yabancı sinema filmleri bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Ekran başındakiler özellikle favori dizilerini kaçırmamak için, kanalların resmi sayfalarını tek tek geziyor. Peki 18 Nisan 2026 bu akşam TV ekranlarında neler var? Hangi kanalda hangi dizi ve filmler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, TV8, ATV, NOW TV ve Star TV yayın akışı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 14:02

Hafta sonunu akşam evde TV başında geçirmek isteyenler için ekranlarda oldukça cazip seçenek listesi bulunuyor. Dramdan komedi severlere, aksiyon ve yarışma programlarına kadar kanal kanal gezebileceğiniz bir liste yayınlanmış durumda. Ana haber bülteninden hemen sonra başlayan Prime Time kuşağında, tüm kanalların bugünkü akışı netleşti. Peki 18 Nisan 2026 ekranlarda neler var? Hangi dizi ve film, hangi kanalda yer alıyor? İşte 18 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışı...

HABERİN ÖZETİ

18 Nisan 2026 bu akşam TV ekranlarında neler var? Hangi kanalda hangi dizi ve film var?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
18 NİSAN 2026 BU AKŞAM TV EKRANLARINDA NELER VAR?

Son günlerde yayın akışlarında görülen son dakika değişiklikleri izleyicide de merak uyandırdı. 'Bu akşam ekranlarda hangi diziler var?' sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, TV8, ATV ve NOW TV gibi dikkat çeken kanalların resmi sayfaları araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi ekran başında izleiyici için kanalların yayın akışı...

HANGİ KANALDA HANGİ DİZİ VE FİLM VAR?

Arama motorlarında gün boyu hangi kanalda hangi dizi ve filmler var?, sorusu araştırılırken, izleyicilere özel 18 Nisan Cumartesi günü, ekranlarda birçok seçenek bulunuyor. Show TV, Lohusa filmiyle öne çıkarken, Kanal D ekranlarında Güller ve Günahlar dizisi yer alacak. Öte yandan, NOW TV ekranları Umudumuz Şaban filmiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. İşte 18 Nisan 2026 Cumartesi kanalların resmi yayın akışı...

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.50 Yedi Numara

06.35 Beni Böyle Sev

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.15 Hayallerinin Peşinde

11.30 Yaşam Başka Yerde

11.50 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

13.35 3'te 3

15.50 Aile Meselesi

17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

23.55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Delikanlı (Tekrar)

10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

15.30 Delikanlı (Tekrar)

18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20.00 Lohusa

22.30 Tur Rehberi

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 A.B.İ

13.40 Kuruluş Orhan

16.50 Hükümet Bey/ Yerli Sinema

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Bebek Firarda/ Yabancı Sinema

21.50 A.B.İ

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)

12.15 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.00 Yeraltı

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Umudumuz Şaban

21.45 Kıskanmak

00.30 Efsane Futbol (Canlı)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa (Tekrar)

08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14.00 The Traitors Türkiye (Tekrar)

15.45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00.15 Uzak Şehir (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16.30 Survivor Panorama/ Canlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

09.00 Ejderham ve Ben/ Yabancı Film

11.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çirkin (Tekrar)

19.00 Star Haber (Canlı)

20.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

22.30 Çirkin (Tekrar)

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.