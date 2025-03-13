Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Uzak Şehir setine ziyaret! Sosyete Mardin'e akın etti

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Aralarında Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da yer aldığı sosyetenin tanınmış isimleri Mardin'e giderek Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret etti.

Çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi her hafta kendi rekorunu kırmayı başarıyor. Haziran ayında sezon finali yapacak dizinin hayranları sete akın etti. Turizmi desteklediği için ödül alan diziyi bu sefer sosyetenin tanınmış isimleri ziyaret etti.

SOSYETENİN ÜNLÜ İSİMLERİ UZAK ŞEHİR SETİNİ ZİYARET ETTİ

Uzak Şehir dizisinin çekimlerinin yapıldığı Mardin ve Midyat, sosyetenin gözdesi haline geldi. Revna Demirören’in ev sahipliğindeki gezide, Sevim Uyar, Begüm Şen ve Zeynep Yılmaz gibi ünlü isimler, dizinin büyüleyici atmosferine tanıklık etmek için bu tarihi bölgelere adım attı. Sosyetik isimler, Uzak Şehir setinde unutulmaz anlar yaşadı.

Ünlü isimler oyuncularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. O anları Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz paylaştı. Yılmaz, "Tarihin fısıltıları, taşların sırrı… burada zaman başka akıyor. Set bahaneydi, Midyat şahane" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu açıklama, bölgenin tarihî ve kültürel değerlerini yansıtan atmosferin misafirler üzerinde ne kadar büyük bir etki bıraktığını gösterdi.