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 | Dilek Ulusan

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Uzak Şehir setine ziyaret! Sosyete Mardin'e akın etti

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Aralarında Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da yer aldığı sosyetenin tanınmış isimleri Mardin'e giderek Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret etti.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Uzak Şehir setine ziyaret! Sosyete Mardin'e akın etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 12:13

Çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi her hafta kendi rekorunu kırmayı başarıyor. Haziran ayında sezon finali yapacak dizinin hayranları sete akın etti. Turizmi desteklediği için ödül alan diziyi bu sefer sosyetenin tanınmış isimleri ziyaret etti.

SOSYETENİN ÜNLÜ İSİMLERİ UZAK ŞEHİR SETİNİ ZİYARET ETTİ

Uzak Şehir dizisinin çekimlerinin yapıldığı Mardin ve Midyat, sosyetenin gözdesi haline geldi. Revna Demirören’in ev sahipliğindeki gezide, Sevim Uyar, Begüm Şen ve Zeynep Yılmaz gibi ünlü isimler, dizinin büyüleyici atmosferine tanıklık etmek için bu tarihi bölgelere adım attı. Sosyetik isimler, Uzak Şehir setinde unutulmaz anlar yaşadı.

Ünlü isimler oyuncularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. O anları Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz paylaştı. Yılmaz, "Tarihin fısıltıları, taşların sırrı… burada zaman başka akıyor. Set bahaneydi, Midyat şahane" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu açıklama, bölgenin tarihî ve kültürel değerlerini yansıtan atmosferin misafirler üzerinde ne kadar büyük bir etki bıraktığını gösterdi.

Sıkça Sorulan Sorular

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Vefat eden eşinin kendi topraklarına gömülme vasiyetini yerine getirmek üzere Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın mücadelesi konu ediniyor. Cihan Albora ile evlenen Alya'nın hem yeni yaşamı hem de yeni umutları seyircisiyle buluşuyor.
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