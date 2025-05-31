Adile filminde Hülya Koçyiğit'i oynayacak isim belli oldu

11 Aralık 1987 tarihinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Adile olarak yayınlanacak filmde birçok ünlü isim gençlik halleri de yer alacak. Hülya Koçyiğit'in gençliğini ise, Berre Özkan oynayacak.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İ BERRE ÖZKAN OYNAYACAK

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan “Adile” filminde Kemal Sunal (Berkay Tulumbacı), Ayşen Gruda (Elif Nur Kerkük), Müjde Ar (Seda Bakan), Tarık Akan (Çetin Lale), Halit Akçatepe ( Mustafa Ceyhan) ve Kartal Tibet (Emre Taşkıran) gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağan Irmak’ın yönettiği, Nermin Yıldırım’ın yazdığı filmde Hülya Koçyiğit de var. Ünlü oyuncunun gençliğini Berre Özkan oynayacak. 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl “Gelin Takımı” filminde Suzan karakterine beğeni toplamıştı. 70’li yıllarla başlayan filmde Adile Naşit’i oynayan Meltem Kaptan'ın son haline beğeni yağdı.