Adile filminde Hülya Koçyiğit'i oynayacak isim belli oldu

Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı Adile filminde Hülya Koçyiğit'i oynayacak isim oldu. Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit'i Berre Özkan oynayacak.
11 Aralık 1987 tarihinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Adile olarak yayınlanacak filmde birçok ünlü isim gençlik halleri de yer alacak. Hülya Koçyiğit'in gençliğini ise, Berre Özkan oynayacak.
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan “Adile” filminde Kemal Sunal (Berkay Tulumbacı), Ayşen Gruda (Elif Nur Kerkük), Müjde Ar (Seda Bakan), Tarık Akan (Çetin Lale), Halit Akçatepe ( Mustafa Ceyhan) ve Kartal Tibet (Emre Taşkıran) gibi ünlü isimler de yer alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağan Irmak’ın yönettiği, Nermin Yıldırım’ın yazdığı filmde Hülya Koçyiğit de var. Ünlü oyuncunun gençliğini Berre Özkan oynayacak. 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl “Gelin Takımı” filminde Suzan karakterine beğeni toplamıştı. 70’li yıllarla başlayan filmde Adile Naşit’i oynayan Meltem Kaptan'ın son haline beğeni yağdı.