Adını Feriha Koydum davası 14 yıl sonra sonuçlandı

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinin senaryosunun edebiyat dünyamızın 91 yaşındaki efsane kalemlerinden Gülten Dayıoğlu’nun çok satan eserlerinden Yeşil Kiraz’la benzerlik ve ilişki taşıdığı mahkeme kararıyla tespit edildi.

ADINI FERİHA KOYDUM'A AÇILAN DAVA 14 YIL SONRA SONUÇLANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Medyapım’ın dizi tarihine geçen unutulmaz projelerinden “Adını Feriha Koydum”a açılan davada karar çıktı. Dizinin senaryosunun edebiyat dünyamızın 91 yaşındaki efsane kalemlerinden Gülten Dayıoğlu’nun çok satan eserlerinden Yeşil Kiraz’la benzerlik ve ilişki taşıdığı mahkeme kararıyla tespit edildi.

Davanın sonuçlanmasının ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, senaristi Melis Civelek ve Medyapım’ın CEO’su Murat Saygı, değerli yazar Gülten Dayıoğlu’nu Gümüşsuyu’ndaki evinde ziyaret etti. Görüşme sonucunda Med Yapım, Gülten Dayıoğlu tarafından 2007 yılında kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın 10 yıl süreyle ana sponsorluğunu üstlendi.

Ayrıca, Gülten Dayıoğlu’nun eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla içinde dizi ve film projeleri geliştirilmesine yönelik ileriye dönük önemli kararlar alındı. Bu planlar arasında Gülten Dayıoğlu’nun belgesel projesinin yapılması da yer alıyor. Yapılan bu verimli işbirliği çocuk ve gençlik edebiyatının desteklenmesi, nitelikli eserlerin yeni kuşaklara ulaştırılması ve bu alandaki kültürel üretimin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.