Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Adını Feriha Koydum davası 14 yıl sonra sonuçlandı

Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinin senaryosu yazar Gülten Dayıoğlu’nun çok satan eserlerinden Yeşil Kiraz’la benzerlik ve ilişki taşıdığı iddiası 14 yıl önce mahkemeye taşındı. Dava 14 yıl sonra sonuçlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adını Feriha Koydum davası 14 yıl sonra sonuçlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 17:28

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan dizisinin senaryosunun edebiyat dünyamızın 91 yaşındaki efsane kalemlerinden Gülten Dayıoğlu’nun çok satan eserlerinden Yeşil Kiraz’la benzerlik ve ilişki taşıdığı mahkeme kararıyla tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Adını Feriha Koydum davası 14 yıl sonra sonuçlandı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
"Adını Feriha Koydum" dizisinin senaryosunun Gülten Dayıoğlu'nun "Yeşil Kiraz" eseriyle benzerlik taşıdığı mahkemece tespit edildi; bunun üzerine Medyapım, Dayıoğlu'nun vakfının ana sponsorluğunu üstlenerek yeni dizi ve film projeleri geliştirecek.
"Adını Feriha Koydum" dizisinin senaryosunun Gülten Dayıoğlu'nun "Yeşil Kiraz" eseriyle benzerlik taşıdığı mahkeme kararıyla tespit edildi.
14 yıl süren davanın sonucunda Medyapım, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nın 10 yıl süreyle ana sponsoru oldu.
Medyapım ve Gülten Dayıoğlu, yazarın eserlerinden dizi ve film projeleri ile bir belgesel projesi geliştirmek üzere anlaştı.
Bu işbirliği, çocuk ve gençlik edebiyatının desteklenmesini ve kültürel üretimin güçlendirilmesini hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

ADINI FERİHA KOYDUM'A AÇILAN DAVA 14 YIL SONRA SONUÇLANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Medyapım’ın dizi tarihine geçen unutulmaz projelerinden “Adını Feriha Koydum”a açılan davada karar çıktı. Dizinin senaryosunun edebiyat dünyamızın 91 yaşındaki efsane kalemlerinden Gülten Dayıoğlu’nun çok satan eserlerinden Yeşil Kiraz’la benzerlik ve ilişki taşıdığı mahkeme kararıyla tespit edildi.

Adını Feriha Koydum davası 14 yıl sonra sonuçlandı

Davanın sonuçlanmasının ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, senaristi Melis Civelek ve Medyapım’ın CEO’su Murat Saygı, değerli yazar Gülten Dayıoğlu’nu Gümüşsuyu’ndaki evinde ziyaret etti. Görüşme sonucunda Med Yapım, Gülten Dayıoğlu tarafından 2007 yılında kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın 10 yıl süreyle ana sponsorluğunu üstlendi.

Adını Feriha Koydum davası 14 yıl sonra sonuçlandı

Ayrıca, Gülten Dayıoğlu’nun eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla içinde dizi ve film projeleri geliştirilmesine yönelik ileriye dönük önemli kararlar alındı. Bu planlar arasında Gülten Dayıoğlu’nun belgesel projesinin yapılması da yer alıyor. Yapılan bu verimli işbirliği çocuk ve gençlik edebiyatının desteklenmesi, nitelikli eserlerin yeni kuşaklara ulaştırılması ve bu alandaki kültürel üretimin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Adını Feriha Koydum davası 14 yıl sonra sonuçlandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini mutlu etti! Tedavi sürecindeki kareye yorum yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
ETİKETLER
#Adını Feriha Koydum
#Gülten Dayıoğlu
#Yeşil Kiraz
#Dizi Senaryosu
#Elif Kramer
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.