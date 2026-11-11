Anne Yarısı 7. bölüm nereden izlenir? Anne Yarısı dizisi kriz olan sektörde reyting rekoru kırdı

Salı günleri ekranlara damga vuran Anne Yarısı dizisi, yeni bölümü sonrası adeta günün en çok konuşulanı oldu. Özellikle de dizi sektöründe meydana gelen kriz sonrası bir haftalık araya giren Anne Yarısı, yeni bölümü sonrası adete reytinglerde rekor kırdı. İzleyici tarafından yakından takip edilen Anne Yarısı, son bölümüyle adeta damga vurdu. Dizinin ardından arama motorlarında ‘Anne Yarısı 7. bölüm nereden izlenir?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

ANNE YARISI 7. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan Anne Yarısı, son dönemlerde sıklıkla konuşulan sektör krizlerinden dolayı bir haftalık ara vermişti. Diziler artan maliyet ve reklam krizi yaşamaları nedeniyle geçtiğimiz haftalar da 7. bölümüyle yayınlanmamıştı. Geçtiğimiz dün akşam yayınlanan yeni bölümü adeta ekranlara damga vurdu.

Özellikle de Zeynep’in olduğu sahneler en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan’ın başrolünde yer aldığı Anne Yarısı dizisi, yeni bölümü kaçıranlar ya da sonradan izlenebilmesi için NOW TV’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

NOW TV’nin ayrıca da dijital platformunda dizinin daha önce yayınlanan bölümleri, fragmanları ve özel sahneleri de yer alırken, dizinin 7. Bölümü yoğun ilgi ile izlendi. Dizi de yer alan sahnelerde Ali ve Zeynep’in evlilikleri bir anda herkesi şaşkına çevirdi. Ali, Zeynep’in Meryem’i öne sürerek velayet konusunda kendisini tehdit etmesiyle iyice çıkmaza girmişti.

Zeynep karar vermesi için ona iki gün süre tanımıştı. Ancak Özcan’ın herkesin için de Nazlı ile evlendiklerini söylemesi ve karısının elini tutup oradan dışarıya çıkarması ekranlara damga vurmuştu. Ancak konakta meydana gelen Zeynep ve Ali çatışması bir an durmak bilmezken Ali’nin yaptığı evlilik işi Zeynep’i çileden çıkarır.

ANNE YARISI DİZİSİ KRİZ OLAN SEKTÖRDE REYTİNG REKORU KIRDI

Son zamanlarda oldukça yoğun bir şekilde gündeme gelen dizilerdeki kriz, tüm oyuncuları ve yapımları da birer birer etkilemeye başladı. Özellikle de reklam krizi adıyla daha çok dikkat çeken bu durum pek çok ünlü oyuncunun ve set arkasında yer alan ekibin bir anda emeklerinin yok olması dikkat çekiyor.

Reklam gelirlerinde meydana gelen düşüşle birlikte diziler rol alan oyunculardan alınan ücretlendirmenin indirim yapılacağı konusu yeni tartışmayı da beraberinde getirdi. Dizi sektöründe oldukça çok konuşulan bu kriz sonrası oyuncuların ücretlerinde indirim yapılması pek çok ünlü isminde gündeminde yer aldı.

Diğer bir yandan da dizilerin akıbeti merak edilirken Anne Yarısı’nın yeni bölümü adeta sektörde kendine büyük bir yer buldu. Kriz olan sektörde adeta reyting rekorunu kırdı. Özellikle de NOW TV’nin yaptığı düşük reytingden sonra diziyi yayından kaldırma durumundan da şimdilik kurtulmuş gibi görüyor.