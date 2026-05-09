Aras Bulut İynemli’nin partneri Nilperi Şahinkaya oldu! Eve Giden Yol iddialı geliyor

Aras Bulut İynemli ile Onur Saylak’ı yeniden aynı projede buluşturan “Eve Giden Yol” dizisinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ay Yapım imzası taşıyan ve Netflix için hazırlanan iddialı yapımda, başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın da kadroya dahil olduğu öğrenildi. Şahinkaya’nın, dizide Aras Bulut İynemli’ye eşlik edecek olması şimdiden izleyiciler arasında büyük heyecan uyandırdı.

Senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturuyor. Güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkan “Eve Giden Yol”un çekimlerinin haziran ayında başlaması planlanıyor. Dram ve duygu yüklü anlatımıyla yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösterilen dizi, Netflix’in merakla beklenen yerli projeleri arasında yerini aldı.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN PARTNERİ NİLPERİ ŞAHİNKAYA OLDU

Dizide Aras Bulut İynemli, iki çocuk babası “Kemal” karakterini oynayacak. Merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çeken yapım, daha şimdiden sezonun en konuşulan projeleri arasında gösteriliyor. İynemli’nin partneri ise Nilperi Şahinkaya olacak.

KEMAL’İN EŞİ “ŞEBNEM” KARAKTERİYLE GELİYOR

“Eve Giden Yol”un oyuncu kadrosuna son olarak Nilperi Şahinkaya katıldı. Başarılı oyuncu dizide Kemal’in eşi “Şebnem” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Böylece Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmuş oldu. İkili, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hafızalara kazınmıştı.

“LOST” HAVASI TAŞIYAN GİZEMLİ HİKÂYE

Kurgusu ve atmosferiyle dünya çapında ses getiren Lost dizisini anımsattığı konuşulan “Eve Giden Yol”, gizem ve dram türünü bir araya getiriyor.

Dizide olaylar, Kemal ve ailesinin çıktığı yolculuk sırasında yaşanan trafik kazasının ardından gelişiyor. Kazadan sağ kurtulan karakterlerin geçmişleri, sırları ve birbirleriyle olan bağlantıları hikâyenin merkezini oluşturacak.

Sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın, Netflix’in Türkiye projeleri arasında öne çıkan işlerden biri olması bekleniyor.

