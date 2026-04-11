Arka Sokaklar dizisi yayınladığı her bölümle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yıllardır Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle zirvedeki yerini koruyor. Arka Sokaklar yeni bölüme dair pek çok detay da merak edilmekte. Yeni bölüm fragmanında görülen çatışma sahnesi, yürekleri ağza getirirken, ekibin sarsılmaz lideri Rıza Soylu hakkında verilen gözaltı kararı, izleyicilere dram yüklü sahneler yaşatacak. Çatışmada Mesut Komiser'in Selin için duyduğu endişe ve Rıza Baba'nın 'Ben sevdiklerimi kolay kolay bırakan biri değilim' sözleri, izleyenin kalbinde yer etti. Peki Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Rıza Baba gerçekten gözaltına mı alınıyor? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Arka Sokaklar 746. bölümde büyük çatışma! Arka Sokaklar yeni bölüm Rıza Baba'ya ne olacak, gözaltına mı alındı? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, Rıza Soylu hakkında çıkan gözaltı kararı ve büyük bir çatışma yaşanacağı öne sürülüyor. Rıza Baba hakkında gözaltı kararı çıkıyor ve evinde arama başlıyor. Yeni bölümde çatışma sahneleri yer alıyor. Mesut Komiser'in Selin için duyduğu endişe ön plana çıkıyor. Candan Ceylanlı'nın vurulduğu bir sahne fragmana damga vuruyor. Dizi, her Cuma 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

ARKA SOKAKLAR 746. BÖLÜMDE BÜYÜK ÇATIŞMA!

Kanal D'ye her bölümüyle damga vuran Arka Sokaklar dizisi yeni bölümde en çarpıcı olaylardan biri, teşkilatın duayen ismi olan Rıza Baba hakkında gözaltı kararı çıkması oldu.

Bu güne kadar emniyette en güvenilir isim olan Rıza Baba'nın suçlanması, dengeleri nasıl değiştirecek? Ekip içinde adeta büyük bir şok yaşanırken, Rıza Baba'nın evinde başlayan arama, soruşturmanın da derinliğini artıracak bir detay olarak görülüyor.

Arka Sokaklar 746. bölümde Mesut Komiser'in Selin için endişe duyduğu o anlar ise fragmana damga vuran anlar arasında yer aldı.

Selin Güneri ateş ettiği o sahne ise sosyal medyada tıpkı eşi Mesut Komiser'e benzetilerek, yeni böüm fragmanının en dikkat çeken sahnelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Bununla beraber Ebru Cündübeyoğlu'nun başarılıyla üstlendiği Candan Ceylanlı'nın vurulduğu an, Arka Sokaklar yeni bölüme dair merakı ve heyecanı ikiye katladı. Peki Arka Sokaklar Candan'ı ölecek mi?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM RIZA BABA'YA NE OLACAK, GÖZALTINA MI ALINDI?

Arka Sokaklar dizisinde yaşanan en çarpıcı gelişmelerden biri de Rıza Soylu hakkında çıkarılan gözaltı kararı oldu. Ekibini korumak için bu güne kadar pek çok fedakarlık yapan Rıza Baba hakkında çıkan bu karar, ekip içinde adeta bir deprem etkisi oluşturdu.

Pınar ve Ayla ise babaları hakkında verilen gözaltı kararıyla derinden sarsılırken, soruşturmanın derinleşmesi sonucu Rıza Baba'ya ne olacağı, izleyici tarafından merak konusu oldu.

ARKA SOKAKLAR KANAL D EKRANLARINDA FIRTINALAR ESTİRİYOR

Arka Sokaklar dizisi her Cuma 20:00'de Kanal D ekranlarında olmaya devam ediyor. İlk olarak 31 Temmuz 2026 yılında yayınlanan Arka Sokaklar 20 sezondur yoğun ilgi çekmeye devam ediyor. İstanbul sokaklarında suçlarla mücadele ve aile konularını ele alan Arka Sokaklar dizisinde yer alan başlıca oyuncular ise şu şekilde;