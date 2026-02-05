Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut Kuruluş Orhan dizisinde

Burak Özçivit'in ayrılmasıyla Kuruluş Orhan ismiyle yayın hayatına devam eden dizinin başrol oyuncusu ise Mert Yazıcıoğlu oldu. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümlerine ise Aşk'ı Memnu dizisiyle popüler olan Baran Akbulut katıldı.

KURULUŞ ORHAN KADROSUNA BARAN AKBULUT KATILDI

Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Beşir'i oynayan başarılı oyuncu Baran Akbulut , Kuruluş Orhan dizisine Germiyanoğlu Mehmet Bey karakteriyle katıldı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kızıl Goncalar’daki başarısıyla dikkat çeken oyuncu, Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Osman'ın yeni başrol oyuncusu oldu. Yazıcıoğlu rol için bölüm başına 3 milyon TL kazanıyor. Kadroya usta isimler de dahil oluyor: Cihan Ünal yaşlı Osman Bey’i, Bennu Yıldırımlar Malhun Hatun’u oynuyor. Şükrü Özyıldız gibi sürpriz katılımlar da var; ayrıca Çağrı Şensoy, Faruk Aran ve Yiğit Uçan gibi tanıdık yüzler dönüyor.

BARAN AKBULUT KAÇ YAŞINDA?

12 Nisan 1984 İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem ile beraber yer aldı.