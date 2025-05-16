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 | Dilek Ulusan

Aybüke Pusat yerine Teşkilat dizisine gelen isim belli oldu

Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosuna Yeni Gelin dizisiyle beğeni toplayan Jessica May katıldı.

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Aybüke Pusat yerine Teşkilat dizisine gelen isim belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 09:21

Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olacak. Dizide rol alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada; "TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek destek verme tutarsızlığını ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" ifadelerine yer verildi.

TEŞKİLAT DİZİSİNE YENİ OYUNCU KATILDI

Teşkilat dizisinde başrol oyuncusunun ayrılmasının ardından yeni gelecek oyuncular merak konusu olmuştu. Burak Arlıel’in yönettiği dizinin kadrosuna peş peşe yeni isimleri katılıyor. Bu katılacak isimlerden biri de Jessica May dahil oldu.

Aybüke Pusat yerine Teşkilat dizisine gelen isim belli oldu

Önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu, Teşkilat dizisinde Mathilda karakteriyle yer alacak. Jessica May haziran ayında sezon finali yapacak olan diziye 144. Bölümde katılıyor.

Aybüke Pusat yerine Teşkilat dizisine gelen isim belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

JESSICA MAY KİMDİR?
5 Aralık 1993 Brezilyalı oyuncu Jessica May, Yeni Gelin adlı televizyon dizisinde başrol olarak ilk oyunculuk deneyimini sergiledi. Daha sonra Maria ile Mustafa (2020) dizisinde Maria karakteriyle yer aldı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan May, Brezilya ve Türkiye çifte vatandaşıdır.
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