Aybüke Pusat yerine Teşkilat dizisine gelen isim belli oldu

Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olacak. Dizide rol alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada; "TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek destek verme tutarsızlığını ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" ifadelerine yer verildi.

TEŞKİLAT DİZİSİNE YENİ OYUNCU KATILDI

Teşkilat dizisinde başrol oyuncusunun ayrılmasının ardından yeni gelecek oyuncular merak konusu olmuştu. Burak Arlıel’in yönettiği dizinin kadrosuna peş peşe yeni isimleri katılıyor. Bu katılacak isimlerden biri de Jessica May dahil oldu.

Önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu, Teşkilat dizisinde Mathilda karakteriyle yer alacak. Jessica May haziran ayında sezon finali yapacak olan diziye 144. Bölümde katılıyor.