Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'lu diziye sürpriz isim dahil oldu

Yeni dizi Vicdansız'ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'u buluşturan diziye sürpriz isim katıldı. Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Cansel Elçin Vicdansız dizisinin kadrosuna katıldı.

CANSEL ELÇİN VİCDANSIZ DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Vicdansız” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Levent Cantek’in yazdığı, Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin kadrosuna Cansel Elçin katıldı. Cansel elçin dizide, “Barbaros” karakterini oynayacak. Usta oyuncu hırslı bir finans uzmanı olan Deniz’in (Ekin Koç) patronu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizide Deniz’in yardımsever ve kendisiyle zıt bir kişiliğe sahip olan büyük aşkı “Vicdan”ı Ayça Ayşin Turan oynayacak. Barbaros’un (Cansel Elçin) Deniz’e aşık olan kızı Nilüfer’i oynaması planlanan oyuncu için de görüşmeler sürüyor.