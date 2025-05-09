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 | Dilek Ulusan

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'lu diziye sürpriz isim dahil oldu

Levent Cantek’in yazdığı, Devrim Yalçın’ın yöneteceği Vicdansız dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç'u buluşturan diziye Cansel Elçin katıldı.

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Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'lu diziye sürpriz isim dahil oldu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 09:57

Yeni dizi Vicdansız'ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'u buluşturan diziye sürpriz isim katıldı. Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Cansel Elçin Vicdansız dizisinin kadrosuna katıldı.

CANSEL ELÇİN VİCDANSIZ DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Vicdansız” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Levent Cantek’in yazdığı, Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin kadrosuna Cansel Elçin katıldı. Cansel elçin dizide, “Barbaros” karakterini oynayacak. Usta oyuncu hırslı bir finans uzmanı olan Deniz’in (Ekin Koç) patronu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'lu diziye sürpriz isim dahil oldu

Dizide Deniz’in yardımsever ve kendisiyle zıt bir kişiliğe sahip olan büyük aşkı “Vicdan”ı Ayça Ayşin Turan oynayacak. Barbaros’un (Cansel Elçin) Deniz’e aşık olan kızı Nilüfer’i oynaması planlanan oyuncu için de görüşmeler sürüyor.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'lu diziye sürpriz isim dahil oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

CANSEL ELÇİN'İN EŞİ KAÇ YAŞINDA?
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftti 2020 yılının Ağustos ayında evlendi. Oğulları olan çiftten Cansel Elçin, 51, Zeynep Tuğçe Bayat ise 35 yaşındadır.
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