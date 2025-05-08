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 | Dilek Ulusan

Ayça Ayşin Turan 'Vicdan' oldu

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ayça Ayşin Turan geri dönüyor. Son olarak Kader Bağları dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan, Vicdansızlar dizisinin kadrosuna katıldı.

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Ayça Ayşin Turan 'Vicdan' oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 14:00

Karagül, Meryem, Arıza ve Kader Bağları gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan, bir süredir film projeleriyle adından söz ettiriyor. Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinin Vicdan'ı oldu.

AYÇA AYŞİN TURAN VİCDAN DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Ayça Ayşin Turan Vicdan karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Güzel oyuncu başrolü ise Ekin Koç ile paylaşacak. Deniz’in “Vici” lakaplı sırılsıklam aşık olduğu sevgilisi Vicdan’ı ise Ayça Ayşin Turan oynayacak. İki sevgilinin hayatını geçirdikleri kaza etkiler.

Ayça Ayşin Turan 'Vicdan' oldu

Rüzgarlı Pazar dizisinde görme engelli Nimet karakterini oynayan Ayça Ayşin Turan, Tod’da yayınlanacak olan ARC Yapım isimli “Vicdansız” dizisine hazırlanıyor. “Vicdansız”da Ekin Koç kariyerinde ilerlemek için planlar yapan, gözü kara bir finans uzmanı olan Deniz olarak yer alacak.

Ayça Ayşin Turan 'Vicdan' oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

AYÇA AYŞİN TURAN ASLEN NERELİ?
25 Ekim 1992 doğumlu Ayça Ayşin Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. Anne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir.
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