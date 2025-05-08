Ayça Ayşin Turan 'Vicdan' oldu

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ayça Ayşin Turan geri dönüyor. Son olarak Kader Bağları dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan, Vicdansızlar dizisinin kadrosuna katıldı.

Karagül, Meryem, Arıza ve Kader Bağları gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan, bir süredir film projeleriyle adından söz ettiriyor. Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinin Vicdan'ı oldu.

AYÇA AYŞİN TURAN VİCDAN DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Ayça Ayşin Turan Vicdan karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Güzel oyuncu başrolü ise Ekin Koç ile paylaşacak. Deniz’in “Vici” lakaplı sırılsıklam aşık olduğu sevgilisi Vicdan’ı ise Ayça Ayşin Turan oynayacak. İki sevgilinin hayatını geçirdikleri kaza etkiler.

Rüzgarlı Pazar dizisinde görme engelli Nimet karakterini oynayan Ayça Ayşin Turan, Tod’da yayınlanacak olan ARC Yapım isimli “Vicdansız” dizisine hazırlanıyor. “Vicdansız”da Ekin Koç kariyerinde ilerlemek için planlar yapan, gözü kara bir finans uzmanı olan Deniz olarak yer alacak.