Ayumi Takano GORA 4 GORA kadrosunda! Her Şey Çok Güzel Olacak filminde Cem Yılmaz'la oynamışlardı

Komedi filmlerinin ilk akla gelen ismi Cem Yılmaz, adeta kült haline gelen bilim kurgu ve komedi harmanlaması olan G.O.R.A.'nın yeni filmi GORA 4 GORA için vitesi resmen yükseltti. Hazırlık süreci son sürat devam eden filmin kadrosuna transferler gerçekleşmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından nokta atışı yaptığı paylaşımlarla GORA 4 GORA filmine dair dikkat çeken ipuçları veren Cem Yılmaz, yaptığı son hamleyle adından yine söz ettirdi. Daha önce Her Şey Çok Güzel Olacak filminde Cem Yılmaz'la aynı seti paylaşan Ayumi Takano, şimdi de GORA 4 GORA filminde Cem Yılmaz'la beraber oynayacak. Dikkat çeken transfer sonrası sosyal medya da hareketlendi. İşte detaylar...

AYUMİ TAKANO GORA 4 GORA KADROSUNDA

Cem Yılmaz, Her şey Çok Güzel Olacak filmindeki dikkat çeken rol arkadaşı Ayumi Takano'nun GORA 4 GORA kadrosuna katıldığını duyurdu.

Japon oyuncu Takano'nun kadroya katılması oldukça ses getirirken, kadroya dahil olan bir diğer isim de başarılı oyuncu Okan Çabalar oldu. İki dev ismin transfer haberi filmi bekleyen hayranları da oldukça heyecanlandırdı.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK FİLMİNDE CEM YILMAZ'LA OYNAMIŞLARDI

Usta Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın 1998 yılında hem senaryosunu yazdığı hem de başrolde bulunduğu Her Şey Çok Güzel Olacak filminde partneri olarak dikkat çeken Ayumi Takano, yıllar sonra Cem Yılmaz'la aynı sette yeniden bir araya gelecek.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu ses getiren transfer haberini 'Sevgili dostum Ayumi ile 29'uncu yılımız' notuyla sosyal medyadan paylaştı. Takano'nun G.O.R.A. serisinde nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise oldukça merak ediliyor.

SEVİLEN OYUNCU OKAN ÇABALAR'DA GORA 4 GORA KADROSUNDA

Merakla beklenen GORA 4 GORA kadrosunun dikkat çeken bir diğer transferi ise başarılı oyuncu Okan Çabalar oldu.

Komedi türünde oyuncu performansı oldukça beğenilen Çabalar'ın kadroda olması geniş yankı uyandırırken, GORA 4 GORA filminde yer alan diğer usta isimler ise şu şekilde; Uraz Kaygılaroğlu, Bilge Önal, Bora Akkaş, Murat Eken ve Emre Karayel.

Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle sabırsızlıkla beklenen GORA 4 GORA filmine dair diğer detayların da yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.