Henüz ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye çıkan Yeraltı, bu kez senaryosundan çok kulis iddialarıyla gündem oldu. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan arasında “partner seçimi” nedeniyle gerilim yaşandığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.



HABERİN ÖZETİ Sümeyye Aydoğan Yeraltı dizisinden ayrılıyor mu? Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan kavga mı etti? Henüz ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye çıkan Yeraltı dizisi, senaryosundan çok başrol oyuncuları arasındaki “partner seçimi” gerilimi iddialarıyla gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan arasında gerilim yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre gerilimin merkezinde Deniz Can Aktaş’ın partner tercihi yer alıyor ve oyuncunun Sümeyye Aydoğan ile çalışmak istediği söyleniyor. Bu söylentilerin ardından Devrim Özkan, partneriyle yer aldığı tüm kareleri sosyal medya hesabından kaldırdı. Sümeyye Aydoğan’ın paylaşımları ise takipçiler tarafından “gönderme” olarak yorumlandı. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Dizide senaryoya göre bir kadın karakterin ölerek hikayeye veda edeceği kesinleşti.

SÜMEYYE AYDOĞAN YERALTI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?



Ekranların yeni reyting gözdesi olan yapım magazin kulislerinde adeta fırtına estiriyor. Sosyal medya paylaşımlarına yansıyan detaylar, set arkasında tansiyonun ciddi biçimde yükseldiğine işaret ediyor.



SÜMEYYE AYDOĞAN VE DEVRİM ÖZKAN KAVGA MI ETTİ?



Konuşulanlara göre gerilimin merkezinde, Deniz Can Aktaş’ın partner tercihi yer alıyor. İddialar, oyuncunun Sümeyye Aydoğan ile çalışmak istediği yönünde. Bu söylentilerin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı:

- Devrim Özkan, partneriyle yer aldığı tüm kareleri sosyal medya hesabından kaldırdı.

- Sümeyye Aydoğan’ın paylaşımları ise takipçiler tarafından “gönderme” olarak yorumlandı.

- Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmiş değil ancak dijital izler, kulislerde konuşulanları güçlendiren türden.



Durum böyle olunca akıllara ‘Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan kavga mı etti?’ sorusu geldi. Ancak durumla ilgili henüz net bir şey açıklanmadı.



HİKÂYEYE BİR İSİM VEDA EDECEK



Dizide bu hafta dengeleri değiştirecek kritik bir ayrılık yaşanacak. Senaryoya göre bir kadın karakterin ölerek hikâyeye veda edeceği kesinleşmiş durumda.

İzleyici cephesinde öne çıkan tahmin, Ekin Aksoy’un oynadığı Pınar karakterinin ayrılacağı yönünde. Öte yandan yayımlanan son fragmanda Bozo karakterinin boynundaki ip detayı, “sevilen bir karakter infaz mı ediliyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Kısacası Yeraltı, ekran önündeki gerilimi aratmayan bir perde arkası hikâyeyle izleyicinin ilgisini diri tutmaya devam ediyor.

