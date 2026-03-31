Yeraltı dizisindeki Melek rolünü oynayan Ülkü Hilal Çiftçi diziden ayrılıyor mu? Yeraltı dizisinden hangi oyuncular ayrılacak?

NOW TV’nin sevilerek takip edilen projelerinden Yeraltı dizisine ilişkin kulislerde dikkat çekici bir ayrılık iddiası konuşuluyor. Dizide “Melek” karakterini oynayan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin projeye veda etmeye hazırlandığı öne sürüldü.



ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?



Henüz yapımcı ekipten ya da oyuncudan resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, özellikle dizide önemli bir yere sahip olan Melek karakterinin hikâyesinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.



Ülkü Hilal Çiftçi, Yeraltı dizisinde Haydar Ali’nin kız kardeşi Melek karakteriyle ekran karşısına çıkıyor. Genç oyuncu, daha önce İnci Taneleri dizisindeki “Ayça” rolüyle dikkat çekmiş ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı.

Melek karakteri ise dizinin dramatik yapısında kritik bir noktada bulunuyor. Aile bağları ve yeraltı dünyasının sert atmosferi arasında sıkışan karakter, izleyici tarafından kısa sürede benimsenmişti.

YERALTI DİZİSİNDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Öte yandan kulis bilgilerine göre dizide sadece Ülkü Hilal Çiftçi değil, bazı oyuncular için de senaryo gereği ayrılık ihtimalleri konuşuluyor. Ancak bu isimlere dair netleşmiş bir liste ya da resmi doğrulama bulunmuyor.

Şu an için eldeki bilgiler “iddia” seviyesinde kalırken, dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterlerin hikâye akışına bağlı olarak ayrılıkların netleşmesi bekleniyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. 11 Ocak 2009 tarihinde İstanbul’da doğan Çiftçi, oyunculuğa küçük yaşlarda adım atmıştır.

Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen genç oyuncu, özellikle Karadayı dizisinde canlandırdığı “Nazif Kara’nın torunu” rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği “Küçük Eylül” karakteriyle dikkat çekti.

Son dönemde ise Yeraltı dizisinde “Melek” karakterini canlandırarak kariyerini sürdürmektedir. Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan Çiftçi, performansıyla izleyicinin beğenisini kazanmaya devam etmektedir.



Diziler

Karadayı (2012–2015) – Nazif Kara’nın torunu

Kırgın Çiçekler (2015–2018) – Küçük Eylül

Tozluyaka (2022) – Yardımcı rol

İnci Taneleri (2024) – Ayça

Yeraltı (2025) – Melek

Film

Delibal (2015) – Yardımcı rol



