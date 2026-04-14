Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Mert Ramazan Demir performansıyla sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü oyuncu Delikanlı dizisiyle izleyiciden tam not aldı

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir, sosyal medyaya damga vurdu. Şimdilerde Delikanlı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, seyirciden tam puan almayı başardı. Geçtiğimiz akşam 2. bölümüyle ekranlara gelen Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir’in performansı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 07:40
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 07:43

Delikanlı dizisiyle ekranlara geri dönüş yapan ’in performansı gündem oldu. Şimdilerde rol aldığı birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. dizisindeki ‘Ferit’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, Delikanlı dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı. Geçtiğimiz akşam 2. bölümüyle ekranlara gelen Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir’in performansı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, yetenekli oyunculuğuyla izleyiciden tam puan aldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Mert Ramazan Demir, başrolünde yer aldığı Delikanlı dizisindeki performansıyla sosyal medyada gündeme oturdu.
Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisinde 'Yusuf' karakterini canlandırıyor.
Ünlü oyuncu, daha önce Yalı Çapkını dizisindeki 'Ferit Korhan' karakteriyle tanınmıştı.
Delikanlı dizisi, Mert Ramazan Demir'in yanı sıra Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi isimleri de barındırıyor.
Dizinin ikinci bölümü ekranlara geldi ve Mert Ramazan Demir'in performansı izleyiciden tam not aldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

MERT RAMAZAN DEMİR DELİKANLI DİZİSİNDEKİ PERFORMANSIYLA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!

Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisindeki performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyunculuk kariyeriyle sık sık gündemde yerini alan Demir, Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi ‘Yalı Çapkını’nda ‘Ferit Korhan’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yalı Çapkını dizisinde büyük bir başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, şimdilerde yer aldığı projelerle adından söz ettirdi.

Son zamanlarda ‘Bize Bir Şey Olmaz’ adlı dijital platform projesiyle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir, oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de başarılı performansıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Demir, bu kez televizyon ekranlarına döndüğü Delikanlı dizisiyle başarısına başarı kattı.

Delikanlı dizisinde ‘Yusuf’ karakteriyle seyirci karşısına çıkan Mert Ramazan Demir, güçlü bir adalet duygusuna sahip, doğrularından kolay vazgeçmeyen ve haksızlık karşısında geri adım atmayan bir adam rolünü üstlendi. Ferit Korhan karakterinin aksine çok daha farklı bir rolde izleyiciyle buluşan Demir, her projede olduğu gibi Delikanlı dizisinde sergilediği performansıyla da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

MERT RAMAZAN DEMİR DELİKANLI DİZİSİYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI!

Mert Ramazan Demir, şimdilerde Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Delikanlı dizisinde ‘Yusuf’ karakteriyle ön plana çıkıyor. Son olarak Bize Bir Şey Olmaz adlı dijital platform projesiyle dikkatleri üzerine çeken Demir, Delikanlı dizisiyle seyirciden tam not almayı başardı.

Ekranların büyük bir merakla beklenen , Mert Ramazan Demir’in başrolünde geçtiğimiz hafta reyting macerasına başlamıştı. Geçtiğimiz sezonlarda reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisiyle izleyiciden tam puan alan Demir, bu kez bambaşka bir projeyle ekranlara geldi. Ünlü oyuncu, pazartesi akşamları tüm hızıyla yayınlanmaya devam eden Delikanlı dizisinde Yusuf karakteriyle izleyiciden tam not almayı başardı.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı Delikanlı dizisi geçtiğimiz akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Demir’in performansı ise geceye damga vuran sahneler arasında yer aldı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Demir, sosyal medyanın gündemine de bomba gibi düştü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Demir hakkında güzel yorumlarda bulundu.

ETİKETLER
#mert ramazan demir
#Yalı Çapkını
#Oyuncu Performansı
#Delikanlı Dizisi
#Yusuf Karakteri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.