Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yıllar sonra buluştu

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 2018 yılında başladı ve 2022 yılında final yaptı. Dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Bir Zamanlar Çukurova'nın yönetmenliğini uzun süre Murat Saraçoğlu üstlenirken, senaryosu Yılmaz Şahin ve Hilal Yıldız imzası taşıdı. Dizi yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biri oldu. 2022 yılında final olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları yıllar sonra buluştu.

Dizide rol alan Sibel Taşçıoğlu, Murat Ünalmış, Bülent Polat ve Vahide Perçim de yer aldı. Ayrıca Ünalmış ve Taşçıoğlu'nun eşleri de yer aldı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

O anları Sibel Taşçıoğlu, "Diziler biter, Arkadaşlıklar baki kalır PART 1" notunu düştü. Yıllar sonra buluşan oyunculara yorum yağdı.