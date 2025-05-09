Biran Damla Yılmaz'ın partneri Ömer dizisinin yıldızı mı olacak?

Uzak Şehir dizisinin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni sezonda 3 yeni dizi çekilecek. Bu dizilerden birinde Biran Damla Yılmaz Yıldız rolüyle yer alacak. Biran Damla Yılmaz'a daha önce Leke, Babil ve Kalp ATışı dizilerinde rol alan Selahattin Paşalı2nın eşlik edeceği öne sürüldü.

BİRAN DAMLA YILMAZ İLE SELAHATTİN PAŞALI PARTNER Mİ OLDU?

Şanlıurfa da çekilecek olan yeni dizisinde Biran Damla Yılmaz Yıldız karakteriyle başrolde yer alacak. Biran Damla Yılmaz'a son olarak Ömer dizisinde rol alan Selahattin Paşalı 'nın eşlik edeceği iddia edildi. Yazın ailesiyle Bodrum'da geçirecek Selahattin Paşalı'nın diziyle görüşmeleri sıklaştırdığı iddia edildi.

Biran Damla Yılmaz yeni sezonda ekranda olacak. Yıldız karakteriyle ekranda olacak Biran Damla Yılmaz, bu projesi için bir süre İstanbul bir süre ise Şanlıurfa'da olacak.