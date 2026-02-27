Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
 Arzu Akçay

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in başrollerini paylaştıkları dizi Bize Bir Şey Olmaz, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir dikkatleri üzerine çeken yapımın yayın tarihi belli oldu. Peki, Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?
Ekranların heyecanla beklediği Bize Bir Şey Olmaz dizisi, şimdiden çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Özellikle de başrol oyuncular ve ’in başrollerini paylaştıkları Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

BİZE BİR ŞEY OLMAZ DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Başarılı oyuncular Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i buluşturan Bize Bir Şey Olmaz dizisi, şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Tanıtım ve fragmanlarıyla büyük ses getiren Bize Bir Şey Olmaz dizisi izleyici tarafından da merak edilmeye başlandı.

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Romantik ve dramatik unsurlarının fazla olduğu Bize Bir Şey Olmaz dizisi, adeta gece ve gündüz gibi iki zıt karakter olan Lal ve Aktan’ın aşkla başlayan ancak yıkımların meydana geleceği ilişkisini ekranlara getirecek. Merakla beklenen Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme aldığı Bize Bir Şey Olmaz, MF Yapımcılığı ile izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizi de Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur gibi isimlerde kadroda yer alıyor.

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?

BİZE BİR ŞEY OLMAZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bize Bir Şey Olmaz dizisi yayın tarihinin belli olmasının ardından ne zaman ekranlara geleceği merak edildi. Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı dizi, Birsen Altuntaş’ın haberine göre, mart ayında izleyicisiyle buluşacak.

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?

İki zıt kutup olan Lal ve Aktan’ın hikayesi ekranlara gelirken, bir iyi bir kötü ilerleyen ilişki izleyiciye aktarılacak. Şimdiden merakla beklenen dizi dijital platformda yayınlanacak.

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?

+’da yayınlanacak olan dizi 25 Mart’ta sevenleriyle buluşacak. Birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren Bize Bir Şey Olmaz dizisi, merakla izleyicisi tarafından takip ediliyor. MF yapım imzalı olan dizi izleyicisiyle buluşmaya gün sayıyor.

Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yayın tarihi belli oldu! Bize Bir Şey Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Yayınlanan fragmanlar ve tanıtımlarla dikkatleri üzerine çeken Bize Bir Şey olmaz dizisi, mart ayıyla Disney+ izleyicisiyle buluşacak.

