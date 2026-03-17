Bora Akkaş Yeraltı dizisine mi katılıyor? Uraz Kaygılaroğlu ile benzer paylaşımlar

En son ekranlara Veliaht dizisiyle gelen Bora Akkaş, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyasından yayınlandığı bir gönderiyle dikkatleri üzerine çekti. Yeraltı dizisinin başarılı ismi Uraz Kaygılaroğlu’yla benzer paylaşımlar yapan Bora Akkaş, Yeraltı dizisine mi katılacak? Merak ediliyor. İşte detaylar…

BORA AKKAŞ YERALTI DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, en son Veliaht dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı oyunculuğuyla oldukça sevilerek takip edilen Bora Akkaş, geçtiğimiz saatlerde yayınladığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yeraltı dizisinin başrol oyuncusu olan Uraz Kaygılaroğlu ile benzer paylaşımları yapan Bora Akkaş, Yeraltı dizisine dahil olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ne Bora Akkaş’tan ne de dizinin ekibi tarafından konu hakkında detaylı bir açıklama gelmedi.

URAZ KAYGILAROĞLU İLE BENZER PAYLAŞIMLAR

Yeraltı dizisinin başrol oyuncularından biri olan Uraz Kaygılaroğlu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İzleyicinin dikkatini çeken Uraz Kaygılaroğlu, ‘Bozo’ karakteriyle adeta gündeme geliyor.

Yeraltı dizisinde Boza karakterini oynayan Uraz Kaygılaroğlu’nun sürekli olarak paylaşım yaptığı yerden bu sefer de Bora Akkaş’ın paylaşım yapması kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu Bora Akkaş, sürekli olarak aynı yerden fotoğraf paylaşan Uraz Kaygılaroğlu’nun sevilen pozlarından birini verdi.

Bora Akkaş paylaşım yaptığı gönderiye ‘bilin bakalım neredeyim?’ yazarak hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşımı görenler hemen Yeraltı dizisinde dahil olduğunu düşünse de ikiliden bir açıklama gelmedi. Yeraltı dizisinin ekibinden ya da Bora Akkaş’tan Yeraltı dizisi hakkında bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada gündem olan bu fotoğraflar sonrası hemen hemen herkes Bora Akkaş’ın Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olduğunu iddia eden paylaşımlar gelirken, taraflar arasında konu hakkında açıklamalar yapılmadı. Ancak sosyal medya kullanıcıların ikilinin bir filmde yer alması nedeniyle bu tarz paylaşımlar yaptığını iddia etti.

Bora Akkaş ve Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz’ın yeni filmi, Gora 4 Gora için hazırlıkların yapıldığını iddia etti. İkilinin aynı pozu vermesinin nedenleri arasında yeni filmleri olduğu için aynı karavana sahip olabilecekleri iddia edildi.