İlk 2 filmiyle adeta dikkatleri üzerine çeken Dune, sinema severlerin merakla beklediği Dune 3’un ilk görselleri paylaşıldı. Yeni film için geri sayım sürerken vizyon tarihi de netleşmeye başladı. Arama motorlarında Dune 3 hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Dune 3 çıktı mı, ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Dune 3 oyuncuları kimlerdir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

DUNE 3 ÇIKTI MI?

Bilim kurgu severlerin son zamanlarda en dikkat çeken yapımlarından biri olan Dune, üçüncü serisiyle oldukça merak edilmeye başlandı. İlk olarak 2021 yılında vizyona giren Dune, büyük bir çıkış yakalayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra ikinci filmi 2024 yılında vizyona girmesiyle kısa sürede dünyada en çok sevilen isimlerden biri haline geldi.

Çok sayıda da Oscar Ödüllü almış ya da aday olmuş olan Dune, yeni filmi 3 ile merakla beklenmeye başlandı. Yönetmen Deniz Villeneuve’nin seri hakkında söyledikleri dikkat çekti. Dune toplam da 3 film olarak ayarlanmış ve dana sonra biteceği açıklanmıştı.

İlk iki film ilk kitaptan olurken son filmi ise ikinci kitaptan uyarlanıyor. Bilim kurgu severlerin heyecanlı bir şekilde beklediği Dune, yeni filmiyle merakla bekleniyor. Arama motorlarında ‘Dune 3 çıktı mı?’ sorusu merak edilse de konu hakkında kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor.

DUNE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sinema dünyasının en çok konuşulan bilim kurgu filmi serilerinden biri olan Dune, üçüncü filmiyle beyaz perdeye geliyor. Deniz Villeneuve imzalı ve son film olan Dune 3 beyaz perdeye de veda etmeye hazırlanıyor.

Dune 3 filmi kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 18 Aralık 2026 tarihinde Türkiye’de dahil olma üzere tüm dünyada vizyona gireceği iddia ediliyor. Sinema severlerin büyük heyecanla beklediği Dune 3, serinin son filmi olarak veda edecek.

DUNE 3 NEREDE YAYINLANACAK?

Dune 3 nerede yayınlanacağıyla da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dune ilk iki seri gibi Dune 3 serisi de sinema severler ile sinema da buluşacak.

DUNE 3 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflar ile Dune sevenlerin dikkatini çekti. İlk iki filmiyle oldukça çok konuşulan Dune, yeni filmiyle de gündem oluyor. Arama motorlarında film hakkında merak edilenler araştırılırken oyuncuların da kimler olduğu araştırılmaya başlandı.

Bilindiği üzere Dune filminin başrol oyuncusu Timothee Chalamet yer almaya devam ediyor. Onun dışında, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Ida Brooke ve Robert Pattinson gibi isimler de filmde rol alacak.