16°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Dune 3 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu

Aynı adlı roman serisinden uyarlanan Dune serisinin 3. filminin ne zaman çıkacağı uzun süredir merak ediliyordu. Filmin yapımcısı Warner Bross tarafından Dune 3'ün ne zaman çıkacağı açıklandı.

Dune 3 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'nin oturduğu, Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa ve Javier Bardem gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dune'un 3. filminin ne zaman çıkacağı gündem oldu.

Hayranlar tarafından merakla beklenen serinin son filminin vizyona gireceği tarih belli oldu. Hayranlar tarafından Dune 3 ne zaman çıkacağı araştırılıyor.

Dune 3 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu

DUNE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dune serisinin yapımcısı Warner Bros tarafından açıklanan bilgilere göre Dune 3, 18 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek. Herhangi bir erteleme olmadığı takdirde filmin bu tarihte sinemada gösterime gireceği duyuruldu.

Dune 3 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu

DUNE 3 OYUNCULARI KİM?

Dune serisinin yeni filminde ilk iki filmde de yer alan Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Charlotte Rampling ve Javier Bardem gibi oyuncular yer almaya devam edecek. İkinci filmin sonunda kısa bir sahnesi olan Anya Taylor Joy ise üçüncü filmin önemli karakterlerinden biri olacak.

Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Christopher Walken gibi oyuncuların ise üçüncü filmde olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Dune 3 ne zaman çıkacak? Vizyon tarihi belli oldu

DUNE 3 KONUSU NE?

Dune 3, ikinci filmden 12 yıl sonrasını anlatıyor. İkinci filmde çıkan savaş bu süreç içerisinde devam ederek milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Timothee Chalamet'in oynadığı Paul Atrides karakteri bu kadar ölüme sebep olduğu için kendini suçlamaktadır. Ayrıca bu süreçte eski müttefiklerinden gelen ihanetler ve yeni düşmanlarla da mücadele etmek zorundadır.

#Dune
#Dune 3
#Yönetmen: Denis Villeneuve
#Timothee Chalamet
#Zendaya
#Aktüel
