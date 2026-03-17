İstanbul Hatırası dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Tülin Özen’in partneri olacak

Usta yönetmen Abdullah Oğuz imzasını taşıyan, ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions ortaklığında hayata geçirilen 8 bölümlük dizi. Daha önce açıklanan Nejat İşler, Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Cem Davran ve Tülin Özen gibi güçlü isimlerle dikkat çekiyordu. Celiloğlu’nun katılımıyla birlikte dizinin dramatik yapısının daha da derinleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL HATIRASI DİZİSİNE DENİZ CELİLOĞLU DAHİL OLDU



Hikâye, Başkomiser Nevzat ve ekibinin İstanbul’un tarihi dokusunda işlenen yedi cinayeti çözme sürecine odaklanıyor. Dizide Deniz Celiloğlu, romanın en kilit figürlerinden biri olan Namık Karaman karakterine hayat verecek.

Namık; ilk kurban arkeolog Necdet Denizel’in sevgilisi Leyla Barkın’la (Tülin Özen) ilişkisi bulunan ve olay örgüsünde şüphe çemberinin merkezine yerleşen bir karakter olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle Celiloğlu’nun performansının, dizinin gerilim dozunu belirleyen unsurlardan biri olması bekleniyor.

SET ÖNCESİ KAZA GEÇİRDİ

Öte yandan başarılı oyuncunun kısa süre önce yaşadığı talihsiz bir kaza da gündeme geldi. Bisikletten düşerek bacağını kıran Celiloğlu’nun ameliyat geçirdiği ve bu nedenle bir süredir sahnede yer aldığı “Güneşin Oğlu” tiyatro oyununa ara vermek zorunda kaldığı öğrenildi. Oyuncunun yerine geçici olarak Sefa Çelenk sahneye çıktı.

Ancak edinilen bilgilere göre Celiloğlu hızla toparlanıyor. Nisan ayında hem tiyatro sahnesine geri dönmesi hem de “İstanbul Hatırası”nın setine katılması planlanıyor.

Güçlü hikâyesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve İstanbul’un etkileyici atmosferini merkezine alan anlatımıyla “İstanbul Hatırası”, dijital platformda yılın en iddialı yerli yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

DENİZ CELİLOĞLU KİMDİR?

Deniz Celiloğlu, 1986 yılında Bulgaristan’da doğmuş Türk oyuncudur. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eden Celiloğlu, oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Tiyatro kökenli bir oyuncu olarak sahnede dikkat çeken performanslar sergiledikten sonra televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı. Geniş kitleler tarafından özellikle “Kanıt”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Poyraz Karayel” ve “Yargı” gibi dizilerdeki rolleriyle tanındı. Başarılı oyuncu, güçlü oyunculuğu ve derinlikli karakter yorumlarıyla son yılların öne çıkan isimleri arasında gösterilmektedir.