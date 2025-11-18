Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Onur Ünlü'den basın toplantısında bir garip hareket! Oyuncu Deniz Celiloğlu ne yapacağını bilemedi

Güneşin oğlu tiyatro oyununun basın toplantısında yönetmen Onur Ünlü'nün Deniz Celiloğlu'na yaptığı hareket tepki topladı. "Sen bizden sonra " diyerek Deniz Celiloğlu'nun konuşmasını engelleyen Onur Ünlü'ye tepki yağdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
16:32
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
17:32

Güneşin Oğlu oyununun basın toplantısında, yönetmen Onur Ünlü'den oyuncu Deniz Celiloğlu'na karşı herkesi şaşkına çeviren bir hareket geldi. Ünlü'nün bu hareketi sonrası sosyal medyada Deniz Celiloğlu'na, "Kendinize saygınız varsa, o oyunu bırakın" yorumları gelmeye başladı.

ONUR ÜNLÜ'NÜN HAREKETİNE TEPKİ YAĞDI

Yönetmen Onur Ünlü, Güneşin oğlu oyununu sahneye taşıdı. Basın toplantısında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tiyatro oyununun başrol oyuncusu Deniz Celiloğlu'nu lafını kesen Onur Ünlü'ye tepki yağdı.

Onur Ünlü'den basın toplantısında bir garip hareket! Oyuncu Deniz Celiloğlu ne yapacağını bilemedi

Onur Ünlü, rolünü anlatmak için mikrofonun başına geçen Deniz Celiloğlu'nun konuşmasını yarıda kesti. Bir anda mikrofonların önüne atlayan Onur Ünlü, Nagihan Gürkan'ı mikrofonlarının önüne getirdi. Onur Ünlü daha sonra ise Deniz Celiloğlu'na bakarak, "Sen bizden sonra" dedi.

Onur Ünlü'den basın toplantısında bir garip hareket! Oyuncu Deniz Celiloğlu ne yapacağını bilemedi

DENİZ CELİLOĞLU, SAKİNLİĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Bir anda büyük bir şaşkınlık yaşayan Deniz Celiloğlu'nun şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Sakinliğini korumaya çalışan Deniz Celiloğlu, daha sonra konuşmasını tamamlayabildi.

Onur Ünlü'den basın toplantısında bir garip hareket! Oyuncu Deniz Celiloğlu ne yapacağını bilemedi
Sıkça Sorulan Sorular

Deniz Celiloğlu kimdir?
19 Temmuz 1986 doğumlu Deniz Celiloğlu, Kanıt dizisindeki Komiser Selim rolüyle tanındı. Ayrıca Ev ve Tamam mıyız? gibi filmlerde başrol oynadı.
TGRT Haber
