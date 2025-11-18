Onur Ünlü'den basın toplantısında bir garip hareket! Oyuncu Deniz Celiloğlu ne yapacağını bilemedi

Güneşin Oğlu oyununun basın toplantısında, yönetmen Onur Ünlü'den oyuncu Deniz Celiloğlu'na karşı herkesi şaşkına çeviren bir hareket geldi. Ünlü'nün bu hareketi sonrası sosyal medyada Deniz Celiloğlu'na, "Kendinize saygınız varsa, o oyunu bırakın" yorumları gelmeye başladı.

ONUR ÜNLÜ'NÜN HAREKETİNE TEPKİ YAĞDI

Yönetmen Onur Ünlü, Güneşin oğlu tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Basın toplantısında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tiyatro oyununun başrol oyuncusu Deniz Celiloğlu'nu lafını kesen Onur Ünlü'ye tepki yağdı.

Onur Ünlü, rolünü anlatmak için mikrofonun başına geçen Deniz Celiloğlu'nun konuşmasını yarıda kesti. Bir anda mikrofonların önüne atlayan Onur Ünlü, Nagihan Gürkan'ı mikrofonlarının önüne getirdi. Onur Ünlü daha sonra ise Deniz Celiloğlu'na bakarak, "Sen bizden sonra" dedi.

DENİZ CELİLOĞLU, SAKİNLİĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Bir anda büyük bir şaşkınlık yaşayan Deniz Celiloğlu'nun şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Sakinliğini korumaya çalışan Deniz Celiloğlu, daha sonra konuşmasını tamamlayabildi.